LaLiga pide a los tribunales que obliguen a Euskadi a aplicar el 100% de aforo en el fútbol y el 80% en el baloncesto

Las medidas de control de la COVID-19 en Euskadi vuelven a estar en manos del juez Luis Garrido. LaLiga ha decidido presentar un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la decisión del Gobierno vasco de no aplicar en los recintos deportivos vascos el acuerdo del Ministerio de Sanidad en el seno del consejo interterritorial que reúne a todas las comunidades autónomas y que plantea para el mes de octubre un 100% de aforo en el fútbol y un 80% en el baloncesto. Lo llamativo es que lo que en puridad está recurriendo el organismo dirigido por Javier Tebas es justamente la normativa que logró con un recurso anterior y que no se ha cambiado, es decir, 60% en el fútbol y 40% en el baloncesto.

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, fue la única que no participó en el acuerdo sobre los eventos deportivos exactamente como hizo cuando se decidieron los aforos para los partidos de agosto y los de septiembre. Alega que el consejo interterritorial no tiene competencias por encima de las comunidades autónomas y que Euskadi tiene un marco de toma de decisiones propio y definido, con una mesa de crisis que gestiona la emergencia sanitaria, el denominado Labi, y un comité técnico que la asesora. El Labi tiene su propio calendario y se reunirá este martes, por lo que se acordó no tocar la normativa en vigor y que los partidos de este fin de semana se disputaran con los aforos de las últimas jornadas, marcado en un decreto aprobado el 17 de septiembre. Afecta al Athletic-Alavés, a un encuentro del Eibar en Segunda División y a otro partido de baloncesto entre el Bilbao Basket y el FC Barcelona.

¿Cómo fueron los dos precedentes? En agosto Euskadi mantuvo un aforo menor al del resto de comunidades autónomas sin que mediara ninguna resolución judicial. Sin embargo, cuando las decisiones del Labi volvieron a ser más restrictivas que las del Ministerio de Sanidad en septiembre, Tebas recurrió y el polémico magistrado Luis Garrido determinó que en Euskadi tenía que aplicarse la normativa estatal. Lo hizo emitiendo una resolución en pocas horas a pesar de que el Gobierno vasco hubiese presentado casi un millar de folios en alegaciones. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu no ocultó su enfado por esta decisión judicial, la sexta que sale de la sala presidida por este magistrado y compuesta también por otros dos jueces que comparten su criterio. Fueron los que impidieron adoptar medidas limitativas de derechos fundamentales fuera del estado de alarma -y en buena medida llevaron a toda España a seis meses de régimen excepcional- y los que reabrieron los bares en localidades con alta transmisión comunitaria al entender que era una medida excesiva.

Ahora el pleito tendrá la peculiaridad de ver a la LaLiga defendiendo que lo que consiguió hace un par de semanas ya no es válido y al Gobierno autonómica invocándolo como su criterio sanitario. El recurso ha llegado a última hora de la mañana de este jueves al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Según fuentes judiciales, se exigen medidas cautelarísimas, esto es, que los magistrados resuelvan con carácter de urgencia y sin dar posibilidad de réplica al Gobierno de Urkullu. En el proceso anterior, sin embargo, el tribunal reconvirtió el asunto en una vista de medidas cautelares para dar audiencia a la parte demandada. Este mismo viernes habrá novedades pero quizás no la resolución que determine cuántas personas pueden entrar en San Mamés, Ipurua o Miribilla este fin de semana.

