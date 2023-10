El líder socialista en Gipuzkoa minimiza la denuncia de la Fiscalía y vaticina que la imputación por la incineradora quedará en nada

El teniente de diputada general de Gipuzkoa y responsable de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, que es también el líder del PSE-EE en el territorio, ha encajado con total tranquilidad la imputación conocida este lunes por la presunta comisión de un delito de falsedad documental y de otro medioambiental en su condición de presidente de GHK, el consorcio que gestiona la incineradora de Zubieta. Asensio, que precisamente este martes tenía programada una visita de una delegación del Parlamento Vasco a la planta, ha enmarcado esta causa judicial en la larga lista de denuncias de la plataforma GuraSOS, a la que ha vinculado directamente con EH Bildu y de la que ha recordado que ha fracasado en alrededor de cuarenta procesos judiciales. Sin embargo, el matiz es que en esta ocasión la denuncia ecologista motivó una primera preinvestigación de la Fiscalía, que es la que ha encontrado los “indicios de criminalidad” y la que ha elevado una denuncia al juzgado contra Asensio y otros responsables de GHK por un asunto relacionado con residuos peligrosos en 2022.

En declaraciones a los medios de comunicación, Asensio ha insistido en que no ha recibido notificación alguna, “ni del juzgado ni de la Fiscalía”. No conoce las actuaciones pero se ha mostrado “seguro” de que quedarán en nada. “Ya son más de cuarenta denuncias las que hemos tenido en ese ámbito. Todas, como bien sabéis, las ha ganado el Consorcio y estoy seguro de que en este caso, sin conocer más detalles, será la misma circunstancia”, ha señalado. También ha roto una lanza por los técnicos de GHK igualmente imputados. “Su profesionalidad y el buen hacer está fuera de toda duda”, ha manifestado. Según las fuentes consultadas, en la reunión privada con parlamentarios también ha realizado vaticinios similares.

¿Qué hay detrás de esta causa? La Fiscalía ha dado verosimilitud al relato de GuraSOS por el cual, aparentemente, Zubieta no solamente trató un residuos peligrosos sino que lo ocultó de forma deliberada y los derivó a una empresa sin autorización para ello. El ministerio fiscal, por el contrario, no ha comprado la tesis de los denunciantes de que el Gobierno vasco, en su condición de institución controladora, tuvo también una responsabilidad 'in vigilando'. Según Asensio, hay claramente una intencionalidad “política” y ha parecido vincular, sin citarlo, a GuraSOS con EH Bildu. “La oposición se hace en las Juntas Generales” y no en los juzgados, ha manifestado. Y ha añadido: “En política no todo vale”.

Asensio ha aprovechado su comparecencia para recalcar que la incineradora de Gipuzkoa es “absolutamente ejemplar”. La gestión de los residuos en esta provincia es “envidiable” con tasas de reciclaje “veinte puntos por encima” de la de España. “Y somos el único territorio de España donde no utilizamos vertedero para la gestión de residuos urbanos”, ha afirmado el responsable foral de Medio Ambiente, que ha recordado que otras instituciones han contactado con Gipuzkoa para conocer su modelo.

Por otro lado, fuentes del PSE-EE indican que es la posible celebración de un juicio el momento en que un cargo político tiene que ser apartado. Hay un precedente reciente. La exalcaldesa de Lasarte-Oria Ana Urchueguia ha sido expulsada en 2023, cuando ha confesado que durante años cometió delitos en la gestión de fondos de cooperación destinados a Nicaragua aunque la causa se iniciase hace más de una década. Asensio, de hecho, ha recibido el apoyo expreso de la vicelehendakari segunda y dirigente socialista Idoia Mendia, que ha recalcado la “inocencia” de su colega y también que ha realizado una gestión “impecable” al frente del Medio Ambiente de Gipuzkoa. Asensio, en todo caso, tendrá que dar explicaciones en las Juntas Generales, el Parlamento foral, a instancias del PP, el partido que en junio decantó el Gobierno hacia el lado de PNV y PSE-EE después de que EH Bildu ganara las elecciones guipuzcoanas.