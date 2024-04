Una madre acudirá con su hija de 18 meses a la mesa electoral al ser rechazado su recurso por familia monomarental

Una madre acudirá el próximo 21 de abril con su hija de 18 meses a la Mesa electoral en la que ha sido designada presidenta titular en las elecciones autonómicas vascas, después de que haya sido rechazado su recurso en el que alegó que era familia monomarental. En los sorteos realizados, fue nombrada presidenta de mesa en un colegio electoral de Bilbao de cara a las próximos comicios y presentó un recurso como madre monomarental de una hija de 18 meses, que no fue aceptado.

A través de las redes sociales, desde su entorno se ha impulsado una campaña para denunciar que se produzcan estas situaciones porque, según aseguran, “la conciliación familiar y la presencia en mesa electoral es una misión imposible”.

“Si el fútbol mueve mareas, nosotras también. Vamos a hacer ruido, estamos hart@s de palabras vacías sobre conciliación. Exigimos que la condición de familia monom/parental constituya causa automática de exclusión en mesa electoral”, defienden a través de esta campaña.

Según se señala, resulta “inaceptable” que la Junta electoral“ dé por hecho que las familias monomarentales o monoparentales cuentan con ayuda o recursos para el cuidado de un menor durante esta jornada”. A su juicio, las instituciones deberían “por defecto proteger a los ciudadanos vulnerables” y por ello, a través de esa iniciativa, se asegura que es algo que “no se puede consentir”.

Ante esta decisión de la Junta Electoral, esta mujer ha trasladado que tendrá que acudir a la mesa electoral con su bebé y su objetivo es que, a futuro, pueda cambiar la situación y la norma para que este tipo de familias, que son un “colectivo más vulnerable”, se sientan “más protegidas” por las instituciones.

En su caso, según ha explicado la propia afectada, no se le facilitó la información adecuada sobre la documentación que tenía que aportar para que se atendiera su reclamación, ya que únicamente se le comunicó que “debía certificar su condición de familia monomarental”.

La mujer, que en otras dos ocasiones anteriores ha participado en una mesa electoral, ha precisado que sus padres son de edad avanzada y uno de ellos en la actualidad está enfermo, mientras que su hermana reside fuera de Euskadi, -circunstancias todas ellas que “podría haber documentado”-, de manera que no tiene a familia que pueda cuidar de su hija.

En la resolución, contra la que no cabe recurso administrativo alguno, la reclamación es rechazada bien por no estar incluido el motivo alegado entre los artículos de la Instrucción 6/2011 de la JEC sobre excusas o por no haber acreditado en la documentación aportada “suficientemente” la imposibilidad de acudir como miembro electoral.