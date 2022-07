La minoría sindical de Mercedes-Benz mantiene parada la fábrica por tercer día en puertas de la votación del convenio

La huelga convocada para este viernes en la Mercedes-Benz de Vitoria por la minoría sindical, ELA, LAB y ESK, está teniendo un seguimiento similar al de otros días, en torno al 95% y con la producción paralizada, según ha indicado a Europa Press Igor Guevara, delegado de ELA y presidente del comité de empresa. Es el tercer día consecutivo en que esto sucede después del preacuerdo de la mayoría sindical (UGT, CCOO, PIM y Ekintza) con la dirección para un nuevo convenio que incluye algunas subidas salariales. Éste es el escenario en que se producirá este lunes la votación entre la plantilla.

Ese preacuerdo no contó con el apoyo de ELA, LAB y ESK, que decidieron mantener las huelgas del miércoles, jueves y viernes previstas para esta semana. Estas centrales han criticado que sea la empresa la que “organice la consulta” y han denunciado también que no van a poder contar, “al menos en un tiempo prudencial, con los censos antes de la votación”. Los sindicatos han indicado que van a intentar que el proceso sea “lo más transparente y justo posible, aunque es complicado”, y han pedido a todo el que pueda que acudan a votar presencialmente y no a través de la aplicación móvil que se ha habilitad.

El presidente del comité, que ha denunciado que no se haya atendido la petición que se ha realizado para convocar al comité a una reunión para decidir el formato del referéndum, ha precisado que, “por primera vez”, se puede votar telemáticamente. Guevara ha manifestado que, en una situación como la actual, “no dotar de transparencia es lo menos conveniente para la empresa y los trabajadores”. El referéndum se desarrollará el próximo lunes y se establecerán un total de 22 urnas. Los trabajadores tendrán varias horas para votar en cada turno de trabajo y se prevé que será de madrugada cuando se conozca el resultado.

Por su parte, desde CCOO se ha negado que se la empresa la que esté organizando el referéndum y ha asegurado que todos los sindicatos y la plantilla tienen “perfecto conocimiento” de cómo se va a desarrollar la consulta. Por lo tanto, ha defendido la total “transparencia” del proceso y ha indicado que permitir el voto telemático es una manera de facilitar que todo el mundo pueda votar porque, si no “se faltaría a la democracia”. Asimismo, CCOO ha acusado a ELA, LAB y ESK de “mentir a su propia asamblea” sobre los motivos para mantener la huelga porque defienden que reclaman vincular las subidas salariales al IPC cuando “renunciaron” a esa vinculación en el marco de la negociación. UGT declaró también a este periódico su hartazgo con la minoría sindical, a la que acusó de presionar a la plantilla para que secundara las huelgas hasta el punto de usar el concepto 'kale borroka'.