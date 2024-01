¿Moción de censura en Labastida? EH Bildu tienta a los ex del PNV para quitarle al PP su gran símbolo en Euskadi

Tras las elecciones municipales, la alcaldía de Labastida, una localidad riojanoalavesa de unos 1.400 habitantes, fue el gran símbolo de el incremento de votos del PP en Euskadi después de lustros de repliegue. El joven Daniel García ganó en las urnas y sacó cuatro escaños. Pese a no tener mayoría absoluta, el cisma en el PNV local -dimisión del candidato incluida- hizo que no prosperara una alternativa con EH Bildu, como sí pasó en la vecina Laguardia, la cabecera de la comarca. Aquellos tres ediles del PNV, que hasta el mismo pleno de investidura no habían aclarado su postura, salieron del partido y ahora se llaman LASA BAI. EH Bildu, con dos representantes y al calor de lo ocurrido en Pamplona o también de la vía abierta en Gernika, ha propuesto una moción de censura contra García y confía en que los concejales ahora fuera de la disciplina nacionalista voten contra el PP.

Fuentes de la coalición indican que hay una “mayoría progresista” en Labastida que tiene que tener reflejo en el Gobierno local, aunque siete de los nueve corporativos fueran de PP y PNV. Asumen que es imprescindible el concurso de lo que ahora se llama LASA BAI y entienden que es negociable quién ocuparía la alcaldía alternativa a García, entre otros puntos. La normativa estatal marca que la propuesta ha de venir firmada por una mayoría de los concejales. Es decir, EH Bildu requiere de los ex del PNV incluso para registrar el escrito, algo que no se ha producido, según fuentes locales.

Desde el PP encajan con sorpresa el anuncio. Lo atribuyen a dinámicas “supramunicipales” ya que apuntan a que no hay elementos objetivos en el día a día del pueblo que justifiquen este cambio al medio año de la renovación del Ayuntamiento. Asumen que la pelota está en el tejado de LASA BAI y no en el suyo pero interpretan que no es para nada seguro que esta formación vaya a sumarse a EH Bildu. García, que tiene también un escaño en las Juntas Generales, el Parlamento de Álava, recibió en su toma de posesión el apoyo de toda la plana mayor del PP vasco.

En paralelo a este movimiento, en una muestra de lo complejo de la política vasca, en la vecina Laguardia el alcalde del PNV se ha apoyado en el PP para sacar los primeros presupuestos de la legislatura después de haber accedido al cargo con EH Bildu. Como publicó este periódico, los 'populares' justificaron este paso por las medidas concretas acordadas para mejorar la vida de los vecinos de este municipio algo mayor que Labastida.