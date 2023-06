El PNV se rompe en Labastida y ofrece al PP un simbólico trofeo de su influencia recuperada en Euskadi

En una sesión surrealista que ha seguido a una semana surrealista, el PP ha logrado la simbólica alcaldía de Labastida, un municipio de 1.400 habitantes en la Rioja Alavesa. El nuevo primer edil es Daniel García, a quien le han entregado una 'makila' y una 'txapela' en cuyo reverso hay un escudo de... Euskal Herria. Es el municipio de mayor tamaño liderado por los 'populares' en Euskadi y no es muy grande, ni siquiera es la cabecera de comarca, Laguardia, donde el PP no ha podido gobernar, pero ejerce de reconstituyente para una formación que acumulaba lustros en retroceso y que ahora ha recobrado influencia ya que ha condicionado también los ayuntamientos de Vitoria o Durango y lo hará también con la Diputación de Gipuzkoa. La derivada es que el PNV sale del proceso de constitución de ayuntamientos roto en este municipio.

Dimite el candidato del PNV en Labastida y allana el camino a que el PP lidere este municipio riojanoalavés

¿Por qué? Como en 2019, cuando también ganó el PP, existía una posibilidad real para que hubiera una mayoría alternativa a la de la lista más votada. Pero, a diferencia de hace cuatro años, el PNV como partido no consideraba oportuno desalojar al PP. El argumento público era que la victoria de García había sido mucho más clara. Se había quedado a papeletas que se pueden contar con los dedos de una mano de la mayoría absoluta. Pero también ha operado la clave de que el PP, tras las elecciones, ha estado posibilitando alcaldías nacionalistas en pueblos como Zigoitia o Durango, entre otros, y que será decisivo también en la Diputación de Gipuzkoa.

En Labastida, el PNV había fichado como candidato a Eduardo Barinaga, bilbaíno que veranea en el pueblo y exdirectivo de EiTB. Dimitió hace unos días asegurando que no toleraba dejar pasar al PP como le pedía el partido. Después emergieron los tres ediles que quedaban en el pleno, una de ellas afiliada y dos independientes procedentes de la candidatura local Labastida Viva-Salinillas Aurrera. En vísperas del pleno, lanzaron un mensaje público denunciando que era una “traición” del partido urdida en el Euzkadi Buru Batzar (EBB) y en el Araba Buru Batzar (ABB) dejar gobernar a García y no permitirles configurar una candidatura alternativa. En el pleno, han aclarado que también están muy molestos con la espantada de Barinaga ya que ellos, por motivos de trabajo, no podían dar el paso de liderar el Ayuntamiento, que requiere dedicación exclusiva.

Pero la decisión de los tres ediles que se presentaron por el PNV no la han comunicado hasta bien iniciada la sesión, presidida por dos retratos sobre una mesa del jefe del Estado, el rey Felipe VI, y del lehendakari, Iñigo Urkullu, aunque el primero era de mayor tamaño. Si bien la terna nacionalista estaba en el pequeño Ayuntamiento desde casi una hora antes, su mutismo era absoluto. Todavía a las 12.40 horas, veinte minutos antes del arranque del pleno, se han reunido solos en unas escaleras de la Casa Consistorial con gesto muy serio. El silencio ha imperado en el salón de plenos en el que se han sentado a la derecha los cuatro ediles del PP y a la izquierda los dos de EH Bildu con los tres del PNV en el centro-izquierda.

La expectación en el pleno ha sido máxima. El PP ha dado prioridad a la toma de Labastida con Carlos Iturgaiz, Iñaki Oyarzabal y otros dirigentes. Más tarde ha llegado la secretaria general, Laura Garrido. Mikel Otero, de EH Bildu, se ha desplazado también. El PNV, por el contrario, no ha enviado a ningún representante. Sí han entrado muchos vecinos. El secretario municipal ha pedido orden a los presentes, pero no ha impedido gritos, quejas y aspavientos conforme se despejaba el sudoku político. Media docena de ertzainas estaban desplegadas en el pórtico del Ayuntamiento.

Aitziber Prieto, la afiliada del PNV, ha sido la encargada de explicar su posición. Ha dejado claro que no desean que gobierne el PP. Ha destacado la gestión nacionalista durante los últimos ocho años e incluso ha acusado de “pelotazos” y “campos de golf” a los 'populares', que antes también regentaron el bastón de mando en esta localidad. EH Bildu había tentado con presentar su candidatura y, si los tres 'jeltzales' la hubiesen respaldado a última hora, el PP no tendría alcalde. Pero no ha sido así. Su actuación no ha coincidido con su discurso. Han salido llorando de la sesión pero han dejado paso a García. Eso sí, la sensación es que el PNV se queda sin representación en Labastida, ya que han afirmado sentir “asco” y estar “desvinculados total y absolutamente” del partido. Fuentes del partido asumen también esta realidad.

Consumada la elección de García, el propio alcalde ha admitido no esperarse el resultado y ha tenido que improvisar unas palabras. No tenía un discurso preparado. Ha tendido la mano a todos los grupos -“soy consciente de que estoy en minoría”- y a los vecinos para liderar el Ayuntamiento. De hecho, García ya fue noticia en 2019 cuando intentó salvar la 'makila' ante el PNV ofreciendo una coalición a EH Bildu que ahora el partido niega rotundamente. Tras su primera alocución, el regidor ha salido en medio de un pasillo de sus familiares y amigos. Ha recibido besos y abrazos y un grupo de mujeres ha cantado a pleno pulmón “¡Ese Dani como mola se merece una ola!”.

Iturgaiz, ante los medios de comunicación, ha criticado al PNV. Ha asegurado que su partido “ha cumplido” con la promesa de no permitir alcaldes abertzales y se ha mostrado enfadado de que los nacionalistas hayan dejado gobernar a EH Bildu en Oyón, otro municipio riojanoalavés, y hayan pactado en Laguardia para no permitir que la dirija el PP. Ironiza que el partido de Andoni Ortuzar ha puesto “una vela a Dios y otra al Diablo”. Y, por si cupiera la duda, el “Diablo” es EH Bildu, ya que “no es democrático” y lleva “terroristas” en sus listas. El presidente del PP vasco ha dicho que toman “buena nota” de la poca fiabilidad del PNV, pero ha parecido dar a entender que sigue en pie su propuesta para darles la Diputación de Gipuzkoa aunque ganara las elecciones la independentista Maddalen Iriarte. Oyarzabal, de su lado, ha afirmado que García tiene un gran futuro político en el PP vasco. Además de alcalde, ha sido elegido procurador en las Juntas Generales de Álava por la circunscripción que engloba a la Álava rural, llamada Tierras Esparsas. Los 'populares' han terminado su fiesta cantando y bailando 'Sarà perché ti amo'.