La candidatura del PNV de Labastida acusa de “traición” al partido por querer dejar gobernar al PP

A menos de 24 horas de la constitución de los ayuntamientos vascos, la localidad riojanoalavesa de Labastida, de 1.400 habitantes, sigue en el centro de todas las miradas. En las elecciones ganó el PP y se quedó a papeletas contadas con los dedos de una mano de la mayoría absoluta. Su joven candidato, Daniel García, mejoró su victoria de 2019 y distanció al PNV. Hace cuatro años, los nacionalistas pactaron con EH Bildu para desbancar a los 'populares' e hicieron alcaldesa a Laura Pérez Borinaga. Esta vez, el partido nacionalista fichó a Eduardo Barinaga, conocido productor y exdirectivo de EiTB que veranea en la localidad, pero no funcionó en las urnas. Sin embargo, los números en el pleno siguen dando para una pinza, aunque ahora el PNV no quiere entrar en esa operación porque necesita al PP en otras plazas como Durango, Kuartango, Oyón o Gipuzkoa.

Vitoria, Gipuzkoa, Durango, Labastida, Laguardia, Oyón y Kuartango: el PP vasco vuelve a ser decisivo

Así, si el jueves trascendió que había dimitido Barinaga por no compartir la decisión del PNV de pasar a la oposición en Labastida y dejar paso al PP, este viernes la cuenta del partido en Facebook ha asegurado que “la candidatura” se “desvincula” de las órdenes del Araba Buru Batzar y del Euzkadi Buru Batzar. “Creemos necesario hacer saber que la candidatura de Labastida se siente totalmente traicionada por el partido y por el excandidato Eduardo Barinaga. El movimiento político realizado a 48 horas de la investidura quiere dejar a esta candidatura una única vía, ir a la oposición. Por respeto a las personas que han depositado su voto y confianza en nosotros y la lealtad que les debemos, queremos comunicar que no hay todavía ninguna decisión tomada. Creemos sinceramente que este movimiento urdido en despachos de Vitoria y Bilbao a espaldas de las personas que ahora componemos esta candidatura responde a beneficios partidistas de PP y PNV que en absoluto compartimos. En caso de no rectificar supone el suicidio político del PNV en Labastida y un verdadero ultraje a sus votantes”, han escrito.

Los ediles del PNV son tres. Tras la salida de Barinaga, dos son independientes y una es afiliada al partido. De hecho, aunque el logo en la papeleta era el del PNV, el nombre real era “Labastida Viva-Salinillas Aurrera”. En el pleno hay nueve concejales. Los otros son cuatro del PP y dos de EH Bildu. Podría darse la carambola de que EH Bildu fuerce su candidatura y que los ediles díscolos diesen la mayoría absoluta necesaria a la coalición abertzale. Sin embargo, ello obligaría a que los tres ediles, independientes y afiliada, den el paso de romper la disciplina del partido. La nota difundida, eso sí, deja todo en el aire: “La decisión que tomemos será comunicada en el pleno de investidura”.

Según fuentes conocedoras del comunicado, los electos locales han tomado la cuenta de Facebook con los logos del partido para su comunicado no oficial, lo que ha implicado un cambio de los permisos de acceso a ese perfil. Fuentes del PNV quieren poner la crisis en su contexto. Insisten en que es un municipio pequeño y en que el partido, de 44 años de democracia, no ha gobernado en 28. Recalcan, además, que la situación no tiene porque enrarecer otros acuerdos con el PP en otros lugares. Sobre Laguardia, la vecina localidad de la Rioja Alavesa con un reparto político similar, los nacionalistas defienden que allí la diferencia de votos entre PP y PNV es más estrecha y que sí hay un margen para poder intentar un Gobierno alternativo. Desde el PP, por su parte, dan máxima prioridad a estos pueblos y enviarán a la constitución de los plenos a sus máximos espadas en Euskadi.