Dimite el candidato del PNV en Labastida y allana el camino a que el PP lidere este municipio riojanoalavés

En el PNV admiten que el fichaje del independiente Eduardo Barinaga (Bilbao, 1956) como candidato para la localidad riojanoalavesa de Labastida, en la que veraneaba, no ha funcionado. Conocido por su faceta de productor y directivo de EiTB, Barinaga había sido la apuesta para retener un municipio liderado por Laura Pérez Borinaga en la última legislatura y que había adquirido gran protagonismo al ser con Madrid y Vitoria uno de los focos iniciales de la COVID-19 en Euskadi. Barinaga, que perdió con claridad las elecciones frente al PP, presentó el miércoles su dimisión, no tomará posesión como concejal y no liderará una candidatura alternativa a la del 'popular' Daniel García, que será elegido alcalde este sábado.

En 2019, el PP también ganó pero con el PNV pisándole los talones y hubo un acuerdo con EH Bildu que dio el poder a los nacionalistas. García llegó a plantear entonces una coalición a los abertzales para salvar la alcaldía, aunque ahora el partido lo niega. En 2023, el joven candidato 'popular' ha rozado la mayoría absoluta y Barinaga ha empeorado los resultados de hace cuatro años. Con todo, los números volvían a posibilitar una mayoría alternativa. “En el pueblo no ha cuajado la apuesta realizada con el candidato independiente. ésa es la realidad. El pueblo ha hablado con claridad. En esas condiciones, lo más prudente es aportar desde una oposición constructiva y revertir la situación en las siguientes convocatorias”, indica el partido dirigido en el territorio por José Antonio Suso.

El PP, que es decisivo para dar al PSE-EE Vitoria o al PNV la Diputación de Gipuzkoa, había pedido expresamente que le permitan gobernar en Labastida y en la cercana Laguardia, también en la Rioja Alavesa. Los nacionalistas han confirmado que harán “oposición constructiva” en el primero y no se aclara aún el escenario en el segundo. Este jueves han coincidido en el Parlamento los presidentes alaveses de PNV y PP, Suso e Iñaki Oyarzábal.