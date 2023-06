El PSE-EE celebra ya la alcaldía de Vitoria, a la que accederá con un pacto con el PNV y el apoyo del PP

El PSE-EE da por hecho que logrará este sábado la alcaldía de Vitoria, la capital de Euskadi y donde ganó las elecciones municipales EH Bildu con Rocío Vitero. Los socialistas de Maider Etxebarria, que fueron la segunda fuerza como en 2019, ya tienen asegurado el apoyo del PNV pero es una suma insuficiente y será preciso el concurso del PP. Aunque no ha habido una negociación como tal, aunque sí conversaciones, los 'populares' se han comprometido a que no gobierne en ningún caso la izquierda abertzale aunque ello acarree la paradoja de darle poder a su gran rival en las inminentes elecciones generales. Vitoria ya tuvo con Patxi Lazcoz un alcalde socialista entre 2007 y 2011 pero nunca ha tenido una mujer al frente.

Euskadi confirma el cierre de medio centenar de consultorios en verano y reducciones horarias en otros 70

Más

En una intervención ante el comité nacional del PSE-EE, su secretario general, Eneko Andueza, ha incluido a Etxebarria en la lista de socialistas que dirigirán ayuntamientos en Euskadi a partir del arranque de la nueva legislatura local este sábado. “Hemos ganado nuevas alcaldías y crecido en algunas comarcas de especial relevancia para nosotros. Y quiero aprovechar para felicitar a nuestros alcaldes y alcaldesas, que han visto revalidada su gestión en Portugalete, en Ermua, en Eibar, en Nanclares, en Zumarraga, en Irun, en Lasarte, en Larraul. Y, muy especialmente, a Maider Etxebarria, a Miguel Ángel Viar, a Edu Briones y Trinidad Zarza, que a partir de este sábado van a ser los alcaldes, en Vitoria, Trapagaran, Muskiz y Zambrana. ¡Me alegro inmensamente por los vecinos y vecinas de esos municipios, que, a partir del sábado, van a saber lo que es tener la suerte de tener un alcalde socialista! Zorionak, bihotzez!”, ha clamado Andueza en ese foro interno de su partido.

Oficialmente, en Vitoria no hay información alguna del acuerdo de Gobierno. De hecho, ha sido el propio comité nacional el que ha validado el preacuerdo global para el conjunto de Euskadi con el PNV. En esta legislatura ha gobernado Gorka Urtaran con una coalición con los socialistas, aunque ahora se invertirá la correlación de fuerzas. Ello supondrá con toda probabilidad un ajuste de carteras, ya que áreas como Hacienda suelen estar unidas a la alcaldía. En el caso del PP, socialistas y nacionalistas coinciden en que simplemente será un apoyo de investidura ante la disyuntiva de que el poder recayese en EH Bildu. Pero los 'populares' insisten en negociar. “Esperamos que el PNV y el PSOE lo entiendan porque es necesario un cambio de actitud para permitir acuerdos importantes”, ha afirmado también este miércoles Iñaki Oyarzábal. El PP aspira a un entendimiento más amplio que le permita dirigir los ayuntamientos de Labastida y Laguardia en la Rioja Alavesa. donde ganaron pero donde pueden darse alianzas alternativas como en 2019. Además, en el caso de Vitoria ha demandado cambios de rumbo en políticas como el PGOU (plan general de ordenación urbana) o el BEI (bus eléctrico inteligente).

Según Andueza, el avance en Vitoria y los resultados electorales en las municipales de mayo dejan “reforzados” a los socialistas vascos en un escenario no precisamente favorable a nivel general para el PSOE. “Hoy, en Euskadi, los socialistas vascos seguimos ocupando la centralidad. Hoy, somos más determinantes que nunca para la gobernabilidad y para dar una orientación progresista a las políticas del país. Hoy Euskadi sigue siendo plural y los socialistas somos el reflejo y la mayor garantía de esa pluralidad. ¡Y con más fuerza todavía!”, ha clamado. Ha afirmado que los pactos con el PNV no han restado el perfil propio de izquierdas de los socialistas en Euskadi, ya que han logrado “marcar distancias”.

Y, de cara a las generales, ha confiado en que Pedro Sánchez siga siendo presidente. “No hay otro camino. No hay mejor garantía, que apoyarlo e ir a votar. Las vías intermedias te pueden llevar a otro destino. No hay otra: o votas progreso, o votas retroceso. Y si no vas a votar, luego no caben lamentos”, ha afirmado criticando con dureza al partido que le dará la alcaldía vitoriana. “Hay que parar a la derecha [...]. Es mucho lo que está en juego. Está en juego todo lo conseguido estos años. Enfrente tenemos a PP y Vox, que ya no se cortan en mostrar sus alianzas. Pero nosotros contamos con el mejor balance y la mejor propuesta de futuro”, ha afirmado.