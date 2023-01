De modificar la ley a mejorar la atención sanitaria: 'Naizen', un lustro luchando por los derechos de los menores transexuales

“Ponéis en duda ser hombre o ser mujer por cualquier chorrada. Si llevo falda no soy tan masculino, si no me quito el bigote no soy tan femenina. ¿No os dais cuenta de que todos tenemos características masculinas y femeninas?”, le pregunta Lur a sus padres durante una comida después de que su madre admitiera que se quita el bigote aunque le duela porque “está acostumbrada”. “Imagínate que no te lo depilas, ¿ya no serías tan mujer?”, continúa preguntando a su madre, la que se queda sin palabras. Después, se dirige a su padre y le recuerda que en verano le gusta utilizar un pareo en casa, pero le da vergüenza salir al balcón por si le ven las vecinas. “No salgo al balcón porque toda la gente se va a pensar que llevo falda”. “¿Y qué pasa si llevas una falda?”, le responde Lur.

Esta conversación, que podría tratarse de una escena cotidiana que puede llegar a tener lugar en cualquier familia, forma parte de uno de los vídeos educativos que ha presentado la asociación de familias transexuales Naizen para celebrar su quinto aniversario. Se trata de cinco vídeos didácticos dirigidos para el alumnado de secundaria y protagonizados por los actores Aitziber Garmendia, Kepa Errasti y Garazi Urkiola y presentados en un acto que ha contado con la participación de cientos de personas en apoyo a los menores en situación de transexualidad y en el que han realizado un resumen de lo que ha significado su trabajo en los últimos cinco años.

“Este último año muchas de las familias de Naizen han vivido con preocupación la aparición de mensajes y discursos que niegan la realidad de nuestras hijas e hijos. A raíz del debate sobre la ley trans estatal, cuánto ruido hemos escuchado y leído a supuestos expertos (absolutos desconocedores de nuestra realidad), a pseudo-feministas, a fachas, a progres de postín... llenando de falsedades hojas de periódicos y programas de radio y televisión, e incendiando esas redes que llaman 'sociales', con argumentos que no hay por dónde cogerlos y que, a nada que rasquemos un poco, vemos que en realidad no son más que mucho ruido y pocas nueces. Aunque, cuidado, porque todas esas mentiras, bulos, y mensajes de odio, son el caldo de cultivo de posibles agresiones y de actitudes que generan sufrimiento y vulneraciones de derechos humanos básicos. Siendo muy consciente de la gravedad de esos discursos y de la necesidad de hacerles frente, hay algo que quiero decir. Y lo digo con una sonrisa y el corazón desbordando alegría: Nunca (al menos en la historia reciente), nunca las niñas, niños y jóvenes transexuales y sus familias, habían vivido una situación social mejor que la actual. Nunca”, han explicado durante el acto que ha tenido lugar en Donostia.

Hemos conseguido que la sociedad sepa que hay niñas con pene y niños con vulva

Ocho familias que querían ser escuchadas

Las 300 familias que a día de hoy forman parte de la asociación -comenzaron siendo ocho y dentro de la asociación estatal Chrysallis- buscaban comprensión, apoyo e información. Querían ser escuchadas sin ser juzgadas, comprender lo que estaba ocurriendo en sus familias, saber cómo ayudar y acompañar a sus hijos e hijas. De ahí surgió lo que hoy se conoce como Naizen, la asociación de familias de menores transexuales de Euskadi y Navarra que nació hace cinco años gracias a la unión de cientos de familias que buscaban respuestas.

Desde entonces, han diseñado guías, pautas y protocolos dirigidos a familias, a centros educativos y a instituciones públicas en las que detallan qué pasos se deben seguir en cada caso. “Acompañar el crecimiento de una niña o un niño significa poner las condiciones para que pueda caminar, quitando obstáculos, dando recursos y abriendo posibilidades. Sin decirle por dónde tiene que ir (porque sólo uno mismo puede saberlo). Caminando a su lado, justo un paso por detrás y con la mano abierta y el abrazo siempre dispuesto para que pueda ir decidiendo su camino con la seguridad de que estamos ahí, para lo que necesite. Sin frenar y sin empujar. Ofreciéndole la seguridad de nuestra presencia que respeta sus ritmos y atiende sus necesidades, regalándole la libertad de poder ir eligiendo, de entre todos los caminos posibles, su propio camino y a su propio ritmo. Y esto por supuesto no significa no hacer porque, para que pueda acceder a todos los caminos posibles va a haber que hacer y además muy activamente”, explican desde la asociación, que diferencia el proceso de los menores en niños y adolescentes.

“Cuando el tránsito se hace en la adolescencia, si bien el cambio a mejor es clarísimo, el proceso de mejora suele ser más lento. Lo que principalmente necesitan es que les escuchemos y saber que les queremos, saber que les vamos a dar todo nuestro cariño y que vamos a acompañarles lo mejor que en cada momento vayamos siendo capaces. Será importante explicitar un acto de generosidad mutua: por un lado nuestro apoyo incondicional, y por otro su paciencia para aceptar que puede que tengamos dificultades, que nos equivoquemos al usar el género gramatical correcto y que nos cueste hacernos a la idea”, detallan.

Nunca las niñas, niños y jóvenes transexuales y sus familias, habían vivido una situación social mejor que la actual

En el caso de decidir hormonarse o no, desde Naizen aclaran que “habrá quien decida optar por la hormonación, lo mismo que con más edad habrá quienes decidan realizar algún tipo de cirugía, así como ambas opciones o ninguna de ellas. Ninguna opción es mejor que otra. La mejor opción será la que vaya decidiendo cada persona según sus necesidades (...). En cualquier caso, será de gran importancia trabajar la aceptación de sí mismo, poniendo en valor las propias peculiaridades y características”, señalan.

Pese a las adversidades con las que se han encontrado en el camino, estas familias lo tienen claro: “Hemos conseguido que la sociedad sepa que hay niñas con pene y niños con vulva. Lo hemos hecho contando nuestras historias en medios de comunicación y dando la cara. Aunque nos cueste exponernos públicamente sabemos que es necesario hacerlo. Y, que quede claro, no nos avergonzamos por ser quienes somos”, han asegurado en el evento.

De modificar leyes a mejorar la atención sanitaria

Para lograr las mejoras que hoy en día ponen en valor, han trabajado de la mano con partidos políticos de Navarra y Euskadi en la elaboración de leyes que protejan a menores transexuales, como la Ley Foral 8/2017 navarra por la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas transexuales y la reforma del artículo articulo 3º de la Ley 14/2012 en Euskadi que incluye un apartado en que dice que “la transexualidad (...) sólo puede conocerse a través de la escucha de lo que la persona libremente expresa y, al igual que la identidad sexual, no se puede diagnosticar. No es una enfermedad, un trastorno o una anomalía, sino que forma parte de la diversidad humana. En consecuencia, a los efectos de esta ley, la consideración de persona transexual se regirá por el derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual. (...) Las personas transexuales podrán acogerse a lo establecido por la presente ley sin necesidad de un diagnóstico o informe psiquiátrico, psicológico ni tratamiento médico”.

Seguiremos trabajando para cambiar el mundo y para que nuestros hijos e hijas puedan seguir viviendo en él como merecen

“Una de las cuestiones más polémicas en el debate de la Ley Trans estatal, aquí la resolvimos sin ruido. No hubo polémica ni en las redes sociales ni en las calles. Ningún grupo parlamentario votó en contra. Porque aquí hemos logrado un absoluto consenso político y social a favor de los derechos de las personas transexuales”, han asegurado, haciendo referencia a la polémica ocurrida en el planto estatal acerca de la Ley Trans.

En el plano sanitario, según han recordado en el acto, han conseguido que “la atención sanitaria a las personas transexuales haya dejado de ser un infierno, tal como muchas de ellas describían su paso por la antigua Unidad de Género de Cruces y por la ya desaparecida UNATI. Trabajando de la mano con los responsables políticos, con los responsables de los servicios de salud y con los profesionales de dichas unidades, en este momento las familias están valorando muy positivamente la atención que están recibiendo tanto en Transbide como en la Unidad de Cruces; aunque sigue habiendo cosas que mejorar y sobre las que seguimos trabajando”, han reconocido.

Por todo ello, y en un acto en el que han recordado a Ekai, el joven que, tras pasar un infierno para lograr un tratamiento hormonal, se suicidó antes de que se lo dieran, desde Naizen han asegurado que seguirán trabajando “para cambiar el mundo” y para que sus hijos e hijas puedan seguir viviendo en él como merecen. Más allá de lo conseguido, han querido destacar lo que aún les queda por lograr: “En Euskadi este año se ha de aprobar la Reforma integral de la Ley del 2012, en la que tanto hemos trabajado. Y se pondrán en marcha los Servicios de Atención Primaria a la transexualidad, que esperamos supongan un claro avance en la atención sanitaria. Por otra parte, es necesario actualizar los protocolos de Educación de ambas comunidades autónomas. Y desde Naizen vamos a seguir desarrollando unidades didácticas para todo el ciclo escolar”, han asegurado para después recordar que, entre todas las tareas, la más importante seguirá siendo “atender las necesidades de las chicas y chicos jóvenes de la asociación”.