Mujeres gitanas denuncian “racismo” en tiendas de Bilbao: “Hemos normalizado que nos persigan y acosen, pero ya basta”

— “¿Me estás diciendo que nos has seguido solo porque una vez unas gitanas robaron? ¿Por ese simple hecho nos has seguido por la tienda?”

— “Sí, yo te lo admito y también te pido perdón si te sientes ofendida”.

Esta conversación, grabada por un grupo de cinco mujeres de entre 17 y 20 años en una tienda de Bilbao, ha servido como prueba para denunciar ante la Ertzaintza el “acoso”, la “discriminación” y el “racismo” que han sufrido por parte de los trabajadores del establecimiento por el mero hecho de ser gitanas. “Entramos tranquilamente a mirar y en seguida notamos una presencia. Un varón empezó a seguirnos de un pasillo a otro de una manera descarada y acosadora. Le preguntamos si sucedía algo y empezó a reírse sin motivo con prepotencia y aires de superioridad y seguido nos dijo 'os ha tocado' le preguntamos si era por ser mujeres gitanas y nos confesó que sí”, explica Manuela Vega, una de las jóvenes que tras lo ocurrido acudió a la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi (AMUGE) para denunciarlo.

Después de que el dependiente les confesara que no se fiaba de ellas porque eran gitanas y “ya había sido víctima de un robo realizado por mujeres gitanas”, el resto de las dependientas, siete en concreto, las rodearon y les dijeron que estaban “montando un circo” por mostrarse indignadas ante tal acoso. Ellas, pese a la humillación que aseguran haber sufrido en aquel momento, pidieron hojas de reclamaciones para que quedase constancia de lo ocurrido en el establecimiento. Al no haber recibido respuesta por parte de la tienda, decidieron pedir ayuda a las asociaciones de mujeres gitanas de Euskadi.

Desde AMUGE y la asociación de juventud gitana Romi Berriak asesoraron a las jóvenes para que pudieran interponer una denuncia ante la Ertzaintza. Las jóvenes lograron grabar lo ocurrido en vídeo, pero por el momento no quieren que esas imágenes ni el nombre del establecimiento salgan a la luz, solo buscan que “la sociedad sepa lo que ocurre”. “Nos sentimos humilladas, rechazadas, y ninguna mujer ni ninguna mujer gitana debería sentirse jamás así. Solo queremos hacer nuestra vida normal, ir a la compra como cualquiera sin ser acosada ni discriminada”, asegura.

No se trata del único caso de discriminación hacia mujeres gitanas en comercios ocurrido en las últimas semanas en Bilbao. La representante de AMUGE, Tamara Clavería, ha narrado el suceso de dos mujeres de 30 y 35 años en otro establecimiento. En ese caso, las mujeres denuncian haber sido retenidas y registradas material y corporalmente por agentes de un cuerpo de Policía en el vestuario de una tienda de ropa, teniendo que quedarse en ropa interior, después de que el dependiente de otra tienda avisara de que habían cometido un supuesto hurto. “En ningún momento les dijeron por qué les registraban, de repente se vieron solas y rodeadas de seis agentes de la policía que prácticamente las desnudaron sin decirles por qué. Es algo muy duro, porque se vulneran nuestros derechos, nos obligan a mostrar nuestros cuerpos sin ninguna prueba”, detalla Clavería. Al no encontrar ningún producto robado ni pruebas de que hubieran cometido ningún delito, las dejaron marchar. “Se quedaron solas, llorando y con ataques de ansiedad”, relata.

Las dos mujeres, que no han querido contar su historia personalmente, temen ahora ser ellas denunciadas por haber llamado “racista” a uno de los agentes de Policía. Por el momento no han querido decir de qué cuerpo de Policía se trata ni el nombre de la tienda en la que ocurrió el suceso. Están buscando la manera de denunciarlo, pero según ha confesado Clavería, “este caso es más complicado que el anterior”. “Queremos que la sociedad sepa lo que pasa, porque ya no es el mal rato que se les hace pasar, es lo que ocurre después, es la ansiedad, la angustia y el miedo que sienten cada vez que van a comprar. Las chicas han asegurado que a partir de ahora van a comprar todo online porque no quieren volver a pisar una tienda después de lo que les ha pasado”, lamenta Vega.

Con el objetivo de hacer público lo ocurrido y que la sociedad se implique más cuando presencia un caso de discriminación, ya que en ambos casos hubo testigos que presenciaron lo ocurrido y no apoyaron a las jóvenes ni les preguntaron si estaban bien o no, AMUGE y Romi Berriak han convocado una manifestación este lunes a las 18.30 frente a la Diputación de Bizkaia. “Estos dos casos han colmado el vaso de nuestra indignación y nuestro dolor. Queremos un futuro mejor para nuestras criaturas, porque crecer viviendo estas escenas de humillación refuerza un trauma histórico, así como la desconfianza y distancia entre las distintas culturas de nuestra sociedad”, critica Clavería que espera que tras la denuncia consigan convertir su “normalidad en noticia”. “Hasta ahora hemos integrado que nos persigan por ser gitanas como algo habitual de nuestra vida cotidiana, pero hoy decimos basta”.