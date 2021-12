Una nueva gramática para el siglo XXI como regalo en el Día del Euskera

Corría el año 1980 cuando se creó la primera comisión de gramática del euskera, encabezada por el sacerdote y escritor vascofrancés Pierre Lafitte. Aquellas primeras reuniones para hablar sobre la necesidad de crear una normativa para la lengua vasca tenían lugar en la biblioteca Julio Urkijo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en Donostia. En ellas, los miembros de la comisión compartían sus conocimientos sobre información lingüística del euskera de libros que por sus oficios o aficiones habían leído. Algunos de ellos lo hacían a lápiz, otros con máquinas de escribir.

Las instituciones vascas destacan la necesidad de ganar espacios para el uso del euskera en una declaración conjunta

Saber más

A pesar de las dificultades propias de aquella época y de la escasez de los materiales con los que contaban los académicos, un año después, en 1981, la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) lanzó su primera publicación, un primer cuaderno titulado 'Gramatika Batzordearen lanak' ('Trabajos de la Comisión de Gramática', en euskera) y que dio inicio a una serie de publicaciones periódicas que a lo largo de los años han buscado enriquecer y completar la gramática vasca, una labor que no tiene fin, puesto que "el análisis de la gramática no se agota nunca".

Esa última frase la ha pronunciado este viernes, Día Internacional del Euskera, el actual responsable de la comisión de gramática, Pello Salaburu, quien ha formado parte de dicho comité desde sus inicios, durante la presentación en Bilbao de la última publicación de la Academia: 'Euskararen Gramatika' ('Gramática del Euskera') del siglo XXI. Una gramática del euskera “descriptiva”, no teórica, que trata de corregir los errores, adaptar los textos e incluir nuevos materiales en un intento por renovar la anterior gramática, creada en 2011. Esta publicación, que consta de dos tomos con 43 capítulos divididos en cinco secciones, es el resultado de dos años de edición. “Los trabajos más actuales sobre gramática buscan un equilibrio entre la tradición y lo moderno. En lo que nos corresponde, también hemos incorporado a este trabajo las aportaciones derivadas de las investigaciones que se han realizado en los últimos 25 años en torno al euskera”, ha explicado Salaburu.

Entre las novedades con las que cuenta la nueva gramática adaptada al siglo XXI, se incluyen las aportaciones que ha hecho al euskera la literatura vasca, además de las que han ido realizando a lo largo de la historia reciente alumnos que anualmente se gradúan en la carrera de Filología Vasca, que desde el año 1970 se puede estudiar tanto en la Universidad de Deusto, como en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). "El que se estudie Filología Vasca en las universidades, y también que haya carreras que se estudien en euskera ha contribuido mucho al conocimiento que tenemos. Es importante añadir que la publicación que hacemos hoy tiene un seguimiento y no será un trabajo fácil, y es que, es necesaria una versión digital para que todas las búsquedas se puedan hacer a través de un ordenador. Espero que en ello también tengamos el respaldo de Euskaltzaindia", ha señalado académica de número y miembro de la comisión de gramática, Miren Azkarate, quien al igual que Salaburu, también forma parte del comité desde sus inicios.

Cuestión a la que el presidente de Euskaltzaindia, Andres Urrutia, quien ha presidido la presentación de la nueva gramática, ha respondido que "por supuesto". "El tema de la digitalización para nosotros será un requisito. Es algo ya ineludible en estos momentos en nuestras publicaciones y en esta aún más", ha detallado Urrutia, asegurando que el proceso de digitalización de la publicación se realizará "más pronto que tarde", pero sin especificar una fecha concreta.

"El Día del Euskera es todos los días del año"

Preguntado por qué mensaje lanza a la sociedad vasca en el Día Internacional del Euskera, el presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca ha señalado que "el Día del Euskera es todos los días del año". "Nos han dicho que hay que volver a activar el euskera y en ese trabajo de reactivación que se le pide a la sociedad vasca, hay que decir que Euskaltzaindia lleva activa en euskera desde 1918. A pesar de ello, ha ido evolucionando y como ejemplo está la publicación que hoy se presenta. La misión es trabajar en pro del euskera desde el punto de vista de las necesidades de la sociedad y ofrecer a la sociedad vasca actual soluciones que le sean útiles en relación a la lengua vasca desde el punto de vista de la Academia", ha indicado Urrutia.

En este sentido, ha destacado que la gramática presentada este viernes lleva consigo la palabra clave de "homologación", puesto que se trata de una publicación homologable con cualquiera de otra lengua ya publicada. "Es una gramática que hemos intentado por todos los medios que sea homologable y homologada en el siglo XXI, tomando como referencia la gramática de la Real Academia Española o la del Institut d'Estudis Catalans", ha señalado Azkarate.

Los académicos han querido dejar claro que esta no es el la gramática definitiva del euskera, porque, según ha explicado Salaburu, "los problemas relacionados con la gramática siempre están encima de la mesa y siempre serán objeto de estudio". “¿Podemos decir que esta es la gramática definitiva del euskera? No. Porque el análisis de la gramática, al igual que ocurre con otras disciplinas, no se agota nunca”, ha concluido.