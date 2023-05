Ortuzar destaca la feminización del PNV: “¡Mujeres al poder! Y los hombres muy contentos”

En Euskadi, con la excepción de Pilar Careaga como alcaldesa de Bilbao en el final del franquismo, nunca ha habido una mujer al frente del ayuntamiento en las capitales, como diputada general o como lehendakari. El PNV, el partido principal y favorito en la mayoría de lugares, ha presentado candidatas en Bizkaia, en Gipuzkoa y en Vitoria de cara a las elecciones forales y municipales. “¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder! Y los hombres del PNV muy contentos. ¡Mujeres al poder!”, ha clamado este sábado el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, que ha afirmado que las “cosas buenas” como la ruptura de ese “techo de cristal” suceden cuando las decide su partido. “Teníamos que mejorar el papel de las mujeres en las instituciones y así lo hemos”, ha enfatizado, aunque ha recordado que donde pronunciaba el mitin, en Getxo, ya había una alcaldesa 'jeltzale' desde 2019, Amaia Agirre.

Ortuzar, en una intervención en la que ha bromeado con que la paella valenciana podría ser realmente vasca, con que los de Getxo no hacen campaña en alpargatas sino en náuticos porque son “muy finos” y hasta con el caso del exportavoz de EH Bildu en Güeñes que ahora iba a ser candidato del PP -“igual pensó que no había mucha diferencia: a los dos les gusta el ordeno y mando”, ha insistido en que “hay mucho voto indeciso”, particularmente en zonas urbanas. “Movilización a tope”, ha arengado a un auditorio con muchos consejeros y cargos institucionales sentados bajo una carpa y algunos asistentes más mojándose en el exterior, a los que se les ha agradecido especialmente la paciencia. El presidente del PNV ha enfatizado que “en los buenos Gobiernos pone 'made in PNV'” y que su formación ofrece “estabilidad, garantía, fortaleza, experiencia y recambio generacional”.

Antes de Ortuzar ha tomado la palabra el lehendakari, Iñigo Urkullu, a quien ha acompañado su esposa, Lucía Arieta-Araunabeña. Él también ha mostrado su temor a la alta abstención. Cuando fue reelegido en 2020, las últimas elecciones que se han celebrado, la participación apenas superó el 50%. “No es lo mismo votar que no votar”, ha repetido. Y no es el primer día en esta campaña en que lo dice. Y ha añadido que se observen estos comicios desde el prisma de Euskadi. “Vemos con preocupación cómo en los últimos años el foco de atención mediática apunta a Madrid. Como si lo importante ocurriera sólo allí”, se ha quejado para añadir que el autogobierno vasco hay que protegerlo “día a día”. Ha pedido el voto para teñir Euskadi del color “verde esperanza del PNV”.

Ortuzar y Urkullu, respectivamente, han destacado que Euskadi está en sus niveles más bajos de paro desde la crisis de 2008 y también políticas propias de vivienda y apoyo juvenil como las ayudas del plan Gaztelagun, que son 300 euros mensuales para el alquiler. En el Gobierno vasco, las competencias de Trabajo y de Vivienda están gestionadas por el PSE-EE y no por el PNV.

En su intervención, la candidata por Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha enumerado algunos proyectos en marcha para modernizar el territorio. Son el túnel bajo la ría, la cubrición de La Avanzada de Leioa, el bulevar hasta Bilbao también pegado a la ría o la línea 5 del metro de Bilbao hasta Galdakao y Usansolo con conexión a los cercanías de Durango. Su predecesor, Unai Rementeria, ha asistido al mitin. Y Agirre, la alcaldesa de Getxo y candidata a la reelección, ha apostado por un municipio que mire al futuro, aunque ha subrayado ante los invitados: “En Getxo lo tenemos todo”.