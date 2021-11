Ortuzar se quita la mascarilla: "Ya sabéis que mi nariz es una nariz de vasco y no puedo"

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, decidió retirarse la mascarilla en medio de su discurso con motivo de la asamblea general que celebró la formación 'jeltzale' en el BEC de Barakaldo, un recinto cerrado. "Con vuestro permiso, se puede quitar esto. Es que si no... Ya sabéis que mi nariz es una nariz de vasco y no puedo. Por lo tanto, con vuestro permiso... Luego me la pondré de nuevo, ¿eh?", bromeó Ortuzar en euskera.

Isabel Salud: "No estamos diluidos pero los medios hablan más de Podemos que de IU"

Saber más

Por el contrario, ni el lehendakari, Iñigo Urkullu, ni la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, se quitan nunca la mascarilla en sus intervenciones, algo común en otros dirigentes. Urkullu ha llegado a conceder entrevistas en un estudio de televisión siendo el único protegido. Este lunes, la propia Sagardui ha destacado la importancia de no hacerlo a pesar de la incomodidad en una entrevista en Radio Euskadi. Es más, Urkullu y Sagardui llevan días presionando al Gobierno de Pedro Sánchez para que haga obligatoria también la mascarilla en exteriores en todo momento, como ocurría hasta junio. Argumentan que es imposible garantizar en todo momento la distancia interpersonal.