El Parlamento insta al Gobierno vasco y a EiTB a impulsar la visibilidad, integración e igualdad de la pelota vasca femenina

El Parlamento Vasco ha aprobado este lunes una resolución para impulsar el desarrollo de la visibilidad y la trayectoria deportiva de las mujeres pelotaris. Lo ha hecho tras rechazar una iniciativa de EH Bildu en este sentido que además de la visibilización de la pelota femenina instaba al Gobierno vasco a que posibilitase “medidas, estrategias y recursos que incorporen una perspectiva de paridad, con miras al desarrollo del deporte de la pelota y de la trayectoria deportiva de todo pelotari, independientemente de la modalidad deportiva, del género de quien lo practica, la asociación de pelotaris a la que se adscriba, o los agentes o la empresa que organice el campeonato”.

La propuesta de EH Bildu no ha sumado el respaldo suficiente y finalmente se ha aprobado un texto alternativo con los votos a favor del PNV y el PSE-EE, los partidos del Gobierno, la abstención del PP y el voto en contra de EH Bildu. Elkarrekin Podemos-IU, Ciudadanos y Vox no han estado presentes. Esta enmienda insta al Gobierno vasco a “seguir reforzando las políticas dirigidas a incrementar la actividad física y la igualdad de mujeres y hombres en Euskadi y la visibilidad e integración social de las mujeres en el ámbito del deporte”. De forma más general, también insta a las instituciones públicas a que, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con los agentes, empresas y asociaciones del ámbito de la pelota, “promuevan medidas y estrategias para avanzar en la igualdad en el ámbito de la pelota, destinando recursos para ello”.

Por último, y teniendo en cuenta que ETB, la televisión pública vasca, emitió a lo largo del año 2022 hasta 183 festivales de pelota, pero tan solo ocho de ellos fueron de pelota femenina, algo por lo que las propias pelotaris que forman parte del club profesional Ados Pilota se quejaron en el Parlamento Vasco el pasado 25 de septiembre en una comparecencia en la que denunciaron “no poder vivir de la pelota”, que “no cuentan con bajas por maternidad ni enfermedad” y exigieron la “dignificación” del deporte también para las mujeres que lo realizan, la proposición no de ley incluye un apartado en el que se insta al Gobierno vasco a impulsar, en colaboración con EITB, “proyectos y espacios dirigidos a la integración social de las mujeres pelotaris y de las modalidades de pelota que carezcan de visibilidad”.

Este último punto también estaba recogido en la iniciativa de EH Bildu, que finalmente ha sido rechazada con los votos en contra del PNV y el PSE-EE y la abstención del PP, pero de la siguiente forma: “Instamos al Gobierno vasco a que realice un esfuerzo especial para socializar a las pelotaris y las modalidades de pelota que no tienen visibilidad, utilizando los diferentes medios de EITB y posibilitando un espacio suficiente”.

“¿Qué van a hacer? ¿Van a darles la posibilidad a las pelotaris de Ados de salir en EiTB para que ellas también se puedan convertir en referentes? Los discursos están bien, pero las mujeres deportistas necesitan medidas y apoyo por parte de las instituciones. Hacen un gran esfuerzo contra el sistema y es muy duro. Lo único que piden es que EiTB emita algún festival, pero cuando lo proponen se encuentran con barreras. Eso no es igualdad ni hacer en a favor de las mujeres, es una revictimización. Tenemos mucho que hacer en ese sentido”, ha criticado la parlamentaria de EH Bildu e impulsora de la propuesta de su partido, Rebeka Ubera.

Emakume Master Cup, la “única” copa de pelota televisada

En la actualidad, la mayoría de los partidos de pelota femeninos emitidos por EiTB se emiten por un contrato que tiene la televisión vasca con la Emakume Master Cup, una competición impulsada por el Gobierno vasco y las diputaciones, pero también por instituciones privadas como Laboral Kutxa. Desde el club Ados Pilota critican el hecho de que se queden fuera de la televisión otros festivales de pelota femenina que se organizan. “Desde las instituciones debemos apoyar todos los festivales de pelota femenina, no solo uno. No podemos andar con falsedades, estas mujeres necesitan acciones. Durante todo el año EiTB dará solo ocho campeonatos de mujeres, pero más de 180 de hombres. Se puede entender que haya diferencias entre unos y otros, pero ¿EiTB no puede emitir al menos dos festivales distintos de pelota de mujeres? No se puede entender, es algo que en la pelota masculina no pasa, ¿por qué pasa en las mujeres?”, se ha preguntado Ubera.

La parlamentaria del PNV, Ainhoa Santesteban, ha respondido a Ubera asegurando que EiTB es “un referente entre las televisiones autonómicas por la cantidad y la calidad de sus retransmisiones deportivas femeninas”. “Pero es cierto que no nos debemos conformar y tenemos que seguir adelante con esta clara apuesta por la visibilización y socialización de la pelota femenina”, ha argumentado. Sobre el campeonato Emakume Master Cup, Santesteban ha asegurado que se trata de un proyecto “integrador” en el que tienen cabida todas las mujeres pelotaris con independencia de si tienen o no contrato, licencia federativa y de la asociación a la que pertenezcan. “Este tipo de proyectos son la línea a seguir y por supuesto que se debe seguir colaborando con los diferentes agentes, empresas y asociaciones del mundo de la pelota para promover medidas que avancen hacia la igualdad, pero en ese proyecto tienen cabida todas las mujeres pelotaris. Se tiene que seguir impulsando con EiTB para que cada vez lleguemos a más partidos, más proyectos y a la integración de las mujeres pelotaris, pero la línea en la que este momento está actuando el Gobierno vasco es la línea a seguir”, ha concluido.