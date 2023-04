El Parlamento vuelve a instar a Osakidetza a que atienda los más de 200 casos de COVID persistente

El Parlamento Vasco ha vuelto a reclamar este jueves al Gobierno de Iñigo Urkullu que reconozca la denominada COVID persistente y que defina y desarrolle, en el sistema público de salud, un diagnóstico, atención y un itinerario de seguimiento para los afectados por dicha enfermedad. La Cámara, que en junio de 2022 ya realizó un emplazamiento similar al Departamento de Salud con el respaldo de todos los grupos ha vuelto a debatir sobre esta cuestión a propuesta de PP+Cs.

Esta coalición ha acordado una enmienda con el PNV y el PSE-EE. El texto ha sido aprobado con la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que no la han respaldado por considerar que se limita a reclamar al Gobierno vasco una serie de medidas que ya debería haber aplicado, en cumplimiento de la iniciativa aprobada en junio del año pasado, informa Europa Press. A través de la enmienda aprobada este jueves, el Parlamento vuelve a instar al Departamento de Salud a “reconocer” esta patología y a “definir y desarrollar, en el sistema público de salud un diagnóstico, una atención y un itinerario de seguimiento para dicha enfermedad”.

El objetivo de estas medidas -según se detalla en el texto- es “garantizar en todo momento la asistencia de pacientes en todas las diferentes consultas de atención primaria y hospitalaria en las que su problema pueda ser valorado y evaluado para llegar a un diagnóstico lo más ajustado posible”. Asimismo, la Cámara pide al Departamento de Salud que adopte medidas “para profundizar en la formación” en torno a la COVID persistente, “permitiendo la colaboración con comunidades que ya tienen líneas de trabajo diferentes en este sentido, para aprender y compartir las unas de las otras”.

En otro de los apartados de la iniciativa se insta al Gobierno a investigar “profundizando en la identificación de marcadores biológicos” de la enfermedad, así como a analizar los síntomas y signos persistentes y posibles secuelas neurológicas, neumológicas, cardiovasculares y osteomusculares, e incluso “las alteraciones de la microbiota intestinal”. La enmienda también insta al Ejecutivo a estudiar la evolución, durante estos dos últimos años, de las primeras personas afectadas por la COVID-19“, así como a que ”se siga aplicando la codificación vigente para el Sars-Cov-2, es decir el CIE10, y culmine la transición del uso de la CIE9 a la CIE10 para la codificación esta enfermedad“.

En el transcurso del debate, la parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido ha explicado que su grupo “se ha visto en la necesidad” de volver a plantear esta propuesta porque el Gobierno Vasco “no está desarrollando” las medidas que le reclamó la Cámara el año pasado. Por parte del PNV, Ainara Zelaia ha afirmado que este es un tema “ampliamente debatido” en el Parlamento. Además, y frente a las críticas de la oposición, ha asegurado que por parte de Osakidetza no existe “negación” alguna de este problema, dado que ya existe un registro que reconoce 218 casos de COVID persistente en Euskadi.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera se ha preguntado “qué está pasando” para que el Gobierno no haya puesto en marcha las medidas que se le reclamaron en 2022. Además, ha dicho que su grupo no apoya la enmienda de PP+Cs, PNV y PSE, puesto que lo que EH Bildu reclama es que el Ejecutivo “cumpla” con el mandato que le trasladó la Cámara. Susana Corcuera (PSE) ha manifestado que el acuerdo parlamentario de 2022 “sigue estando vigente y sigue siendo más necesario que nunca”, por lo que no tiene “especial problema” en suscribir una propuesta que apunta en la misma dirección. Por su lado, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González ha denunciado que el Departamento de Salud no haya hecho “nada” en relación con las medidas que le reclamó la Cámara, y ha explicado que su grupo no puede apoyar una propuesta que peca de “poca ambición” porque se limita a volver a pedir algo que ya se había planteado.