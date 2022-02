El PNV asegura que el acuerdo en Euskadi con el PSE-EE es “sólido” a pesar del desmarque de la reforma laboral

La parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha reconocido que la reforma laboral ha podido provocar "roces y fricciones" con el PSE-EE, con quien mantienen acuerdos de colaboración no solamente en el Gobierno vasco sino también en las tres diputaciones forales y en los ayuntamientos de las tres capitales. No obstante, ha defendido que el acuerdo entre ambas formaciones en Euskadi es "sólido".

CCOO amaga con abandonar el diálogo social vasco tras el 'no' del PNV a la reforma laboral

Saber más

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Arrizabalaga ha valorado el "berlanguiano" desenlace de la convalidación de la reforma laboral, de la que el PNV se desmarcó. "No sabría decir si esto significa que se gestan nuevas alianzas o no, pero muchos de los votos previstos no eran de apoyo al decreto sino de reacción al voto de unos y otros", ha expresado, al tiempo que se ha mostrado muy satisfecha con "cómo ha trabajado este asunto el PNV, de forma muy seria".

Por otro lado, ha manifestado que la formación 'jeltzale' ya había avisado de su postura al Ejecutivo -lo hizo por teléfono Andoni Ortuzar antes de tomar un avión a Roma- y que la prevalencia de los convenios autonómicos era una "irrenunciable condición" para apoyar la reforma. "Esto lo sabía el Gobierno español hace meses y hemos sido claros y honestos", ha insistido. Además, ha advertido que el PNV seguirá en el futuro intentado que esta cuestión se pueda "implementar en futuras reformas", en línea con lo expresado por el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Respecto a cómo puede afectar lo acontecido a la coalición de gobierno en Euskadi entre PNV y PSE-EE, Arrizabalaga ha indicado que "a veces pasan estas cosas y hay fricciones y roces", pero ha subrayado que existe "un acuerdo previo sólido" entre ambas formaciones. En la misma emisora, la socialista Gloria Sánchez ha respondido que el PNV tendrá que explicar su voto negativo a la reforma laboral, ya que "no ha estado en la defensa de los derechos de los trabajadores de Euskadi", al igual que ha sucedido con EH Bildu. Por ello, ha acusado a ambas formaciones de defender "postulados nacionalistas".

Sánchez ha acusado a PNV y EH Bildu de "plegarse a los intereses" de ELA, "en lugar de atender a los intereses de los trabajadores vascos" con su posicionamiento respecto a la reforma laboral. Este mensaje ya lo viene lanzando desde hace días el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. Además, ha explicado que la prevalencia de los convenios autonómicos está ya "blindaba" por el acuerdo firmado en 2017 con Confebask. "Se ha realizado un planteamiento nacionalista, plegándose a los intereses y a lo que les pedían desde ELA, en lugar de atender a los intereses de los trabajadores vascos", ha recalcado.