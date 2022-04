El PNV carga en el Aberri Eguna contra EH Bildu por ser más beligerante con Urkullu que con Putin

Sin restricciones por la COVID-19, el Aberri Eguna o día de la patria vasca ha regresado este 17 de abril a su formato habitual hasta 2019 este 2022, cuando precisamente se cumplen noventa años de la primera edición de una jornada que no es festivo oficial en Euskadi, que sus promotores conmemoran separados e incluso enfrentados -el PNV en Bilbao y la izquierda abertzale en Pamplona- y que no es secundada por las fuerzas no nacionalistas. Su fecha es móvil al estar ligada al Domingo de Resurrección. Aunque se trata de una fecha señalada en el calendario soberanista, el PNV ha hecho más énfasis en su solvencia de gestión frente a la nueva crisis abierta por la guerra en Ucrania, particularmente en las palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu, y en las críticas a su “alternativa”, a EH Bildu, a los que el partido ha acusado de ser más beligerantes con Urkullu que con Vladímir Putin. En un año hay elecciones forales y municipales y en dos autonómicas. Mientras EH Bildu, más claramente, ha reclamado la independencia.

El acto del PNV ha tenido lugar, como es costumbre, en la Plaza Nueva de Bilbao, que se ha quedado pequeña ante la nutrida presencia de asistentes. La fotografía, en efecto, era muy similar a la de las ediciones previas al coronavirus. Incluso el propio Urkullu se ha dejado ver para las fotografías y en el discurso sin mascarilla, algo absolutamente excepcional en la pandemia, así como también sin corbata. Muchos de los presentes han ondeado ikurriñas y se han cantado 'goras' a Sabino Arana y otras músicas tradicionales. El propio Urkullu ha cantado 'Gogoa non dugu?'. Bajo una carpa, en el escenario se han congregado los dirigentes y principales cargos públicos del principal partido vasco, incluidos los tres diputados generales, los alcaldes y los consejeros que no son del PSE-EE en el gabinete de coalición.

Urkullu pone en valor su gestión y la “colaboración público-privada”

“Hemos superado crisis anteriores y también vamos a superar ésta. Y no con recetas mágicas ni con utopías de modelos-paraíso. Ahora vuelven los cantos de sirena. Por una parte, hay quien se presenta en Euskadi con la nueva receta mágica del neoliberalismo: 'menos impuestos y menos Estado'. Esto significa ayudar al que vive bien… para que viva mejor. Menos impuestos supone menos recursos generales, menos servicios públicos, menos sanidad, menos educación y menos protección social. No es nuestro modelo. Por otra parte, otros vuelven con cantos de sirena del nuevo internacionalismo socialista. Es un modelo basado en que la Administración pública lo ocupe todo. Gasto público para todo. Como si los recursos fueran infinitos. No, el dinero viene de la aportación de todos vía impuestos. Lo que nos corresponde es gestionar con rigor y previsión, con un modelo de desarrollo humano colectivo basado en la justicia social. Nuestro modelo es trabajo, esfuerzo, gestión honesta y responsable, con los pies en la tierra. Nuestro compromiso social y humanista es que Euskadi sea lo más cohesionada socialmente posible. Nuestra prioridad es avanzar juntos para llegar más lejos. Nos dirigimos a la sociedad con la verdad por delante. Sin infantilismos. Sin falsas promesas. Sin recetas mágicas sacadas de la chistera. Vamos superar la crisis con los valores, compromiso y solidaridad de Euskadi. Con esfuerzo y sacrificio. Trabajo y unión ha sido y tiene que ser santo y seña de nuestro pueblo. Colaboración público-privada asumiendo cada cual su responsabilidad”, ha proclamado Urkullu defendido los “valores PNV” de gestión.

Y ha añadido defendiendo sus ya diez años al frente del Gobierno vasco: “Hoy, volvemos a conocer un tiempo de extrema dificultad. Nuestro primer compromiso es decir la verdad. Hablemos claro. Este tiempo excepcional es y va a seguir siendo un tiempo de dificultad. No podemos autoengañarnos ni engañar a nadie. Nos va a afectar a todos. Va a requerir el esfuerzo de toda la sociedad [...]. Vamos a seguir avanzando mirando siempre al norte. Frente a catastrofismos y alarmismos nos comparamos con Europa. Siempre hemos demostrado capacidad de superar momentos difíciles. Hemos obtenido un crecimiento significativo del nivel de vida. Hemos configurado una economía industrial moderna y próspera. Contamos con recursos porque Euskadi es un país solvente. Tras la pandemia, nuestra riqueza per cápita está por encima de la media europea. La Unión Europea ha calificado Euskadi como polo de excelencia en innovación. Lideramos el ranking europeo de población entre 25 y 34 años que ha completado estudios terciarios. Tenemos solvencia: una deuda pública del 16,3% de nuestro PIB, frente al 90% de media en Europa. Euskadi está entre los tres países europeos con tasas de pobreza más bajas”. Y ha seguido: “Curiosamente, no se reconoce lo que tenemos: programa Berpiztu propio del Gobierno vasco y las Diputaciones desde hace dos años, actuación en las Zonas de Actuación Prioritaria con el esfuerzo de todas las instituciones públicas. No se reconoce que nos guían planes estratégicos como el de Empleo. Por eso vamos a seguir impulsando medidas transformadoras para que Euskadi haga frente a la transición digital, la transición ecológica y la transición social. Con los proyectos de Euskadi Next, con las inversiones estratégicas que hemos comprometido Gobierno y Diputaciones, con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Siempre desde la colaboración público-privada. Así lo venimos planteando y trabajando desde 2013”.

En materia de autogobierno, ha hablado de “dificultades” pero ha puesto en valor los avances recientes, como las transferencias de Prisiones o del IMV. “Paso a paso profundizando en el autogobierno, reforzando nuestra identidad. Paso a paso llegará el día que soñamos. Nuestra patria es vieja pero tiene espíritu joven [...]. El autogobierno es nuestro camino. Enraizar el autogobierno, ensancharlo y reforzarlo. Un autogobierno fuerte frente a los nuevos centralismos. Autogobierno e identidad, siempre mirando a Europa. Euskadi nación europea”, ha señalado en euskera Urkullu, sin menciones expresas a la reforma del Estatuto -parada desde años- o a la independencia.

Después del octogésimo aniversario del bombardeo de Durango y a punto de cumplirse también esos mismos años desde la destrucción de Gernika, Urkullu ha recalcado la vieja aspiración del PNV para que el Gobierno de España “reconozca la responsabilidad del Ejército sublevado y del posterior Gobierno franquista del ataque, daño y sufrimiento causado” y ha culpado abiertamente al PP de haberlo bloqueado cuando se pidió en el Senado en 2018. El bombardeo de Gernika lo ejecutaron nazis alemanes y fascistas italianos, cuyos cuarteles generales estaban en la ciudad de Vitoria. Este Ayuntamiento sí estaba tomado por los sublevados. En el legítimo Gobierno de España de la época, el republicano, el PNV tenía un ministro, Manuel de Irujo. Es la única vez en la historia que los nacionalistas vascos han accedido al Ejecutivo central.

“Hace 85 años este pueblo sufrió los primeros bombardeos indiscriminados contra la población civil. Durango, Gernika y tantos pueblos. A continuación Lovaina, Coventry, Varsovia, Dresde, Hiroshima, Grozni, Sarajevo, Beirut, Alepo. Ahora Mariúpol, Bucha o cualquier otra ciudad en Ucrania. El presidente Volodomyr Zelenski recordó Gernika en el Congreso de los Diputados en Madrid”, ha explicado Urkullu. “Hace 85 años el Gobierno vasco trató de 'humanizar la guerra', especialmente con las niñas y niños refugiados que tuvieron que salir de Euskadi. Hemos sido un pueblo acogido, somos un pueblo acogedor. Ahora, siguiendo la dramática estela de las guerras a las que alcanza nuestra memoria, Ucrania sufre la agresión unilateral de Rusia. Miles de personas han tenido que huir de su país. Euskadi es refugio, Euskadi acoge. Euskadi, el Gobierno vasco, las instituciones, el tercer sector y la sociedad compartimos el espíritu de acogida y solidaridad, un compromiso de integración con todas las personas migrantes y con todas las personas solicitantes de asilo”, ha remachado.

Jamás nos verá nadie de la mano ni de cerca de los fachas de Vox ni de quien se arregle con ellos Andoni Ortuzar — Presidente del PNV

Ortuzar carga con EH Bildu

“¡Ya era hora!”, se ha felicitado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, al salir al estrado y ver llena tres años después la Plaza Nueva y a muchos de sus correligionarios sin tapabocas. El líder nacionalista ha pedido dedicar el día de la patria vasca -“el más importante del año”- a “dos naciones en apuros”, en referencia a Ucrania y al Sáhara Occidental. “La solidaridad con ambas nos hace ponerlas en la primera línea de nuestro discurso [...]. Paz y libertad para todos los pueblos del mundo”, ha clamado. Y ha añadido: “Me avergüenza que haya aquí gente que haga pintadas prorrusas en los hogares de refugio y haya gente en Euskadi que tenga remilgos para usar la palabra 'condena'. Como vasco me avergüenza y me entristece tener gente así. Pido a los refugiados disculpas”. El propio Urkullu, en el Parlamento, ya había achacado esto mismo a EH Bildu.

No ha quedado ahí la crítica a la izquierda abertzale, a los que se ha referido sin siglas y sí como “esos que se autoproclaman nuestra alternativa”. “Están tan obsesionados con quitarnos del medio que les da igual todo”, ha dicho refiriéndose a que en la Cámara “llegaron al insulto” a Urkullu en el pleno monográfico sobre las medidas económicas por la guerra de Ucrania. “No les hemos oído decir de Putin lo que dijeron del lehendakari. No son capaces de decir ni 'mu' ante las tropelías y barbaries de un dictador. ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Por qué son así?”, se ha preguntado Ortuzar jaleado por los asistentes al acto. Y ha seguido tirando de ironía: “No son bovinos, son caprinos. La cabra siempre tira al monte, aunque cada vez les guste más la moqueta madrileña. Que sigan en el monte. Nosotros aquí, liderando este país”. Se da la circunstancia de que el PNV pactó los presupuestos de 2022 con EH Bildu y, hace solamente un par de semanas, también la reforma educativa.

Ortuzar, mucho más político que el lehendakari en su alocución, ha denunciado el “deterioro” en la política española hasta el punto de creer que se han rebajado “los mínimos exigibles de calidad democrática”. Se ha referido expresamente al PP y a su pacto “sin complejos” con Vox en Castilla y León. “El PP y el PSOE debieran de haber llegado a un acuerdo para que Vox no pudiera condicionar la política”, ha lamentado. Pero cree que ambos les interesa engordar a la ultraderecha, a los unos porque “la suma sin Vox no le da” para llegar a La Moncloa y “los otros porque prefieren dejar el campo libre para desgastar al PP”. “Los fachas han entrado a un Gobierno y a este paso no va a ser el último”, ha alertado Ortuzar, que ha recordado a Alberto Núñez Feijóo que no pactará con él si no rompe antes con Vox: “Jamás nos verá nadie de la mano ni de cerca de los fachas de Vox ni de quien se arregle con ellos”. Y ha aprovechado para pedir que “ni un solo voto abertzale” vaya a Marine Le Pen en la segunda vuelta de las presidenciales francesas.

Podemos: “No es patria ondear la ikurriña mientras se privatizan los servicios públicos”

Podemos, tras su creación hace algo más de un lustro, fue la primera fuerza no nacionalista vasca en décadas en conmemorar el Aberri Eguna, algo que el PSOE sí hacía en los primeros momentos tras la dictadura. La formación llegó a convocar sus propios actos. Este 2022 se ha limitado a enviar un comunicado en el que señala que “patria no es un sentimiento unidimensional” y sí “un concepto amplio que nos incluye a todas, un sentimiento plural y diverso que defiende lo común”. “No es patria ondear la ikurriña mientras se privatizan los servicios públicos”, clama la formación dirigida en Euskadi por Pilar Garrido. “Este Aberri Eguna nos sirve para reflexionar sobre el futuro de Euskadi. Queremos invitar a toda la sociedad vasca, aunque nos identifiquemos con símbolos diferentes, a repensar el concepto de patria para que, dentro del clima de paz y convivencia presente, busquemos una definición de lo que es Euskadi que incluya, sin esencialismos, toda la heterogeneidad de nuestra sociedad”, pide también el partido morado, que subraya que “el autogobierno debe servir para construir una sociedad más justa porque es desde la justicia social como entendemos Euskadi”.