El PNV muestra su malestar con el PSE-EE por las críticas de Andueza a la gestión de Urkullu

El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este lunes que no contempla “ni remotamente” la hipótesis de que el PSE-EE salga del Gobierno vasco de coalición. Eso sí, ha admitido que al partido y al Ejecutivo de Iñigo Urkullu le molestaron las críticas vertidas por el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, en el pleno de política general del pasado jueves.

Andueza comparó a Urkullu con Isabel Díaz Ayuso y con Juan Manuel Moreno Bonilla del PP por haber recurrido la ley estatal de Vivienda, pidió “cambios” en Sanidad y Educación y cuestionó también las propuestas sobre autogobierno de Urkullu. Se puede leer aquí la intervención.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha reconocido que al Gobierno vasco le molestaron las críticas de Andueza. A su entender, cree que el mismo líder del PSE-EE “se dio cuenta de que se había pasado de frenada” y entiende que ya su “segunda intervención fue mucho más ajustada y más real a la situación política del país de Euskadi, y sobre todo, a la relación que tenemos dentro del Gobierno vasco y del Gobierno de las diputaciones”.

En ese sentido, ha considerado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, “lo resumió bien, cuando dijo que todas las intervenciones de aquel pleno había que verlas con un tinte electoral”. A su entender, “para algunos fue el primer mitin de campaña de cara a las vascas del año que viene”, aunque entiende que no deja de ser “sorprendente” lo sucedido.

En otro orden de cosas, preguntado si en el PNV están pensando en el relevo de Urkullu como candidato a lehendakari en las elecciones vascas, que no tienen fecha, Ortuzar ha destacado que el lehendakari dijo que “tenía fuerzas para seguir”. “En el PNV todos los que estamos tenemos fuerzas para seguir”, ha dicho, aunque admite que “es pronto todavía”. A su juicio, Urkullu está “muy bien, en plena forma”. Pero, si no siguiera, no habría problema. El PNV tiene “plan B, C y D”, “un buen banquillo y un grupo de gente muy preparada que ha demostrado, que está demostrando capacidad para gestionar”.