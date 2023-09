Andueza se enfrenta a Urkullu y lo compara con Díaz Ayuso y Moreno Bonilla por haber recurrido la ley de Vivienda

El PSE-EE ha hecho visible en el Parlamento Vasco su malestar con el PNV por haber decidido recurrir la ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional y por hacerlo, además, contra el criterio del consejero del ramo, que es el socialista Iñaki Arriola en el Ejecutivo compartido entre ambos partidos. “Los socialistas hemos procurado siempre que las diferencias en el seno del Gobierno no supongan un obstáculo para su funcionamiento, y así lo hemos hecho con todo lo que ha rodeado las políticas de Vivienda. En las últimas semanas, hemos sido contundentes con este tema. Nuestro propósito era que el ruido no impidiera abordar el verdadero debate: asegurar el acceso a la vivienda. Pero, lehendakari, no le oculto mi malestar a este respecto”; ha afirmado el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, que ha llegado a decir que este paso coloca a Iñigo Urkullu en el mismo plano que Isabel Díaz Ayuso o Juan Manuel Moreno Bonilla, ambos del PP y presidentes de Madrid y Andalucía, respectivamente. Ellos también han recurrido la normativa. Andueza no ha obviado que hace este discurso luego de que su partido ganó las elecciones generales por delante del PNV.

“Los precios de la vivienda son un problema que no se va a resolver con ninguna fórmula mágica. Pero nos hemos ido dotando de mecanismos para ir avanzando. Y la ley estatal aprobada este año recoge algunos que no estaban en la ley vasca. Ahora tenemos una ley recurrida. Creo que es así porque han primado los impulsos contrarios a cualquier regulación, y porque se ha pretendido cuestionar a las fuerzas políticas que han participado en su aprobación con el argumento competencial. El recurso coloca a algunos en el lado de las comunidades del PP, de Isabel Díaz Ayuso, de Juanma Moreno, y de la falta de coherencia de otros, como ERC, que aprobaron la ley que ahora van a recurrir”, ha seguido Andueza, con un tono muy contundente por momentos.

Y ha apostillado: “En fin, llegados a este punto y conocida la oposición de los consejeros socialistas, espero que la negociación previa o, en su caso, el propio recurso sirva para aclarar un panorama que no admite dilaciones. Espero que no se entorpezca la aplicación de medidas, como la declaración de zonas tensionadas, tal y como ha solicitado ya algún consistorio. En caso contrario, el error, lehendakari, será doble”.

Andueza ha puesto también en valor la gestión de Arriola -también la de los otros consejeros socialistas, Javier Hurtado y la vicelehendakari Idoia Mendia- y ha recordado que el PNV se opuso igualmente a la ley autonómica de 2015. Ha enumerado que 11.827 personas y hogares tienen ya reconocido el derecho a la vivienda, que “otros 31.000 reciben mensualmente una prestación para el alquiler” y que “5.200 jóvenes” acceden al plan Gaztelagun.

El líder del PSE-EE ha pedido también un “cambio” en las políticas de Educación de sus socios del PNV en plena negociación para la nueva ley. Y ha criticado que “algunos responsables” de Salud, una cartera liderada igualmente por los nacionalistas, hayan planteado recortes bajo el eufemismo de “cambio cultural”. Andueza ha considerado “urgente” e “improrrogable” reducir las listas de espera, mejorar la atención primaria e incluso la interlocución con los sindicatos sanitarios.

Las críticas de Andueza no se han quedado ahí. “No es riguroso hablar de un autogobierno erosionado, víctima de centralismos que únicamente están en su imaginario, a la vista de lo que ya gestionamos, sobre lo que ya decidimos, y las competencias que tenemos. Tenemos que dejarnos de ficciones, de señuelos. No podemos dedicar la mayor parte de nuestras energías a lo menos importante, ni trasladar a la ciudadanía la impresión de que estamos en aquello que ni siquiera le interesa”, le ha dicho textualmente a Urkullu.

“Lehendakari, vuelve ahora con una propuesta de 2018 que los socialistas no compartimos. Fijar como objetivo una reinterpretación de la Constitución con el trasfondo del derecho de autodeterminación no es un objetivo que podamos compartir. Sin entrar en las muchas complejidades sobre lo formal, sobre el método que se propone de reinterpretación de la Constitución, que ya daría para un amplio debate, es necesario decir que rechazamos el objetivo de un modelo confederal, que nos tememos que es lo que se propone desde una óptica claramente nacionalista. Hace ya una legislatura que, por tratar de primar los intereses nacionalistas, tanto su partido, el PNV, como EH Bildu, frustraron la aprobación de un nuevo Estatuto, que, por cierto, nos vendría muy bien para la asunción de algunas competencias pendientes. Yo les invito a todos, a todas, a no repetir errores”, ha agregado. Y ha seguido: “Euskadi no tiene ninguna necesidad de regresar al Pacto de Lizarra [del que ahora se cumplen 25 años], ni de embarcarse en reclamaciones sobre la independencia. Tampoco debe gastar sus energías en buscar un término actualizado para rodear la Constitución y acabar configurando un Estado confederal inédito”.