PNV y PSE-EE se valen de su mayoría absoluta y rechazan las casi 1.300 enmiendas de la oposición a los presupuestos vascos

El PNV y el PSE-EE han hecho ejercicio de su mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y han rechazado este miércoles en las 1.289 enmiendas parciales presentadas por la oposición al proyecto de presupuestos de Euskadi para este año, cuya aprobación definitiva se producirá en un pleno fijado para el próximo día 11. Ya el pasado viernes quedaron rechazadas también las cuatro enmiendas de totalidad registradas por EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox al proyecto presupuestario, informa Europa Press.

Ha sido una sesión de más de cinco horas de duración a pesar de que el resultado era previsible: todas las enmiendas de la oposición han sido rechazadas por las formaciones que apoyan al Gobierno, que a su vez han sacado adelante varias enmiendas propias que plantean modificaciones formales de poca relevancia al proyecto de presupuestos. Además, y al igual que en años anteriores, se ha aprobado una enmienda acordada por todas las formaciones del Parlamento, salvo Vox, que incluye una partida destinada a la 'Caravana Solidaria con el Sáhara'. La cuantía destinada a este programa, que consiste en el envío de alimentos y artículos de primera necesidad a la población saharaui, se eleva este año hasta los 220.000 euros debido al incremento de las necesidades de ayuda humanitaria por causa de la pandemia.

En el transcurso del debate, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha denunciado que, con este proyecto, el Gobierno ofrece "la misma respuesta" que en años anteriores a las necesidades ciudadanas, pese a que la actual es una situación "excepcional" debido a la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. Además, ha considerado que el debate de este miércoles no es más que otro "mero trámite" para la aprobación de unos presupuestos "obsoletos" y que se han visto "superados por la realidad". Estarrona ha denunciado que el Ejecutivo autonómico no está sabiendo "gestionar bien" su mayoría absoluta, y ha afirmado que el hecho de que no haya sido "capaz de sumar a nadie más" a los presupuestos es "un síntoma más" de ese problema.

Por parte de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto ha criticado la "falta de valentía" del Ejecutivo autonómico, al que ha reprochado la ausencia de medidas para "liderar desde lo público" la recuperación económica "en términos de justicia social y de dignidad para todos". Soto ha afirmado que incrementar el gasto público en un 5% respecto al año anterior, tal y como se plantea en estos presupuestos, es "insuficiente"; y, al igual que EH Bildu, ha lamentado que el Gobierno no aproveche al máximo la capacidad de endeudamiento para disponer de más recursos con los que afrontar la crisis sanitaria, económica y social.

El parlamentario del PP+Cs Carmelo Barrio ha criticado el "rechazo" del Ejecutivo autonómico a aceptar la "mano tendida" que le ha ofrecido su grupo para negociar las cuentas, una actitud que ha atribuido a la "soberbia" del Gobierno. En la misma línea que el resto de formaciones de la oposición, ha echado en falta un mayor volumen de recursos para la sanidad y para los sectores económicos más afectados por la crisis, que atraviesan momentos de "zozobra". Por su parte, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha manifestado que el proyecto elaborado por el gabinete de Iñigo Urkullu "deja de lado" a una parte "considerable" de la sociedad, dado que se trata de unas cuentas que "no están pensadas" para dar respuesta a la situación planteada por la pandemia.

Desde las formaciones que apoyan al Ejecutivo, Itxaso Berrojalbiz (PNV) ha subrayado que el Gobierno ha actuado con "honestidad" al tratar de llegar a acuerdos con la oposición en materia presupuestaria, y ha lamentado que finalmente no haya sido posible ampliar el respaldo a las cuentas. Por parte del PSE-EE, la exconsejera Sonia Pérez ha defendido el presupuesto, del que ha destacado que contiene medidas para "encarar con la fuerza suficiente" la crisis económica y sanitaria, y que contribuye a afrontar el futuro "con certidumbre y estabilidad".