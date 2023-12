La Policía de Vitoria precinta por problemas de seguridad una discoteca que tenía anunciado un cotillón de Nochevieja

La Policía Local de Vitoria ha procedido a precintar la discoteca Malibú de Vitoria, ubicada junto a la estación de ferrocarril y que tenía anunciado un cotillón de Nochevieja. Según ha informado el Ayuntamiento este miércoles, se ha acordado la clausura del local como “medida cautelar” ante una sucesión de incumplimientos como obras sin licencia o “deficiencias en materia de seguridad”.

“Mientras no se atiendan estos requerimientos y no sea informada favorablemente por personal técnico de la Unidad de Control de Actividades, la clausura se mantendrá vigente y el expediente sancionador sigue su curso. La discoteca tenía programado un cotillón de fin de año que, de seguir vigente la clausura, no podrá celebrarse”, han explicado fuentes municipales en un comunicado.

“Me falta una documentación del plan de autoprotección. Es un informe que hace un arquitecto para en caso de emergencia -para incendios- para que los Bomberos puedan acceder al plan del local. Lo vamos a solventar sí o sí. Existe la documentación que el Ayuntamiento requiere”, explican responsables de Malibú, que llevan aproximadamente un año al cargo de ese céntrico local. El aforo autorizado es de 700 personas y no estaban todas las entradas de Nochevieja vendidas.

Según había anunciado en Instagram, la discoteca Malibú iba a celebrar una fiesta bajo el título 'New year 2024'. Había vendido entradas a 30 euros con tres consumiciones y descuentos en botellas. En el propio anuncio se hablaba de “nueva decoración, nuevos VIP, nueva iluminación y sonido”, entre otros servicios y propuestas. Estos días, a las 19.00 horas, se hacía el reparto de las entradas reservadas e incluso había sesiones nocturnas que ahora quedan suspendidas.