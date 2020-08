El porcentaje de positivos sigue subiendo en Euskadi, que registra seis muertes con COVID-19 en el fin de semana y 100 ingresos

Este lunes ha dejado en Euskadi menos casos positivos de coronavirus notificados que en las jornadas previas (453 por 659 del domingo) pero, al tiempo, el porcentaje de positivos (tasa de positividad) más elevado desde que se inició la desescalada (9,61%). Esto se explica por la habitual caída de PCR realizadas en domingo. Por tener una referencia del pasado lunes, fueron 364 casos con 5.625 test. "Los datos siguen alimentando la preocupación", ha admitido la consejera de Salud, Nekane Murga, que aspira a "cambiar el escenario" para que sea posible en septiembre una vuelta a las aulas y a muchos puestos de trabajo lo más normal posible. Por el momento, el indicador que mide si la pandemia se expande o se contrae (R0, casos derivados de cada positivo) sigue por encima de la barrera de seguridad de 1, aunque es cierto que poco a poco va bajando y se sitúa ahora en 1,09.

La crisis del coronavirus: mapas y gráficos de su expansión en Euskadi

Saber más

Este fin de semana exactamente 100 personas han ingresado en los hospitales vascos por complicaciones de la infección por el Sars-Cov-2 y hay ya 238 pacientes hospitalizados, 27 de ellos graves en la UCI. Son cifras que no paran de crecer aunque Murga asegura que el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) tiene "capacidad de respuesta sin problemas". La consejera ha explicado también que los ingresos se compensan con un elevado número de altas porque "está reduciéndose el tiempo de estancia media en planta y en UCI" por un "mejor conocimiento de cómo tratar la enfermedad" y porque "las personas que tienen ingresos son más jóvenes" que en la primera oleada. No obstante, también hay fallecimientos. Este fin de semana se han producido seis, cuatro el sábado y dos el domingo. Dos de ellos -y ya van cuatro en pocos días- son personas mayores internas en residencias de Bizkaia, según ha confirmado la Diputación vizcaína. Allí se acumulan ya 242 casos activos, 173 mayores y 69 trabajadores.

De los 453 casos, 246 han aparecido en Bizkaia. En este territorio preocupa especialmente la situación en Gernika tras el brote detectado entre los días 14 y 17 de agosto en la zona de ocio nocturno de la localidad, que en esas fechas suele celebrar sus fiestas anuales de San Roque. Sin iniciarse el cribado masivo a los que acudieron a ese entorno ya hay una incidencia de 358,74 casos por cada 100.000 habitantes en una semana, cuando la de Bizkaia es de 198,54. Murga ha explicado que el foco se detectó al aparecer jóvenes con "síntomas leves" a partir del miércoles pasado y que coincidieron en las 'no fiestas'. "Creemos que pudo haber allí una transmisión comunitaria", ha asumido la responsable de Salud, que entiende que es pronto para valorar un posible confinamiento general de la localidad, en la que está prevista la toma de posesión de Iñigo Urkullu como lehendakari el 5 de septiembre. Bilbao, por su parte, ha sumado 974 infectados nuevos en una semana.En Álava, este domingo los casos han caído de manera notable hasta 43, pero el territorio sigue marcando la incidencia más alta en relación a su población. Vitoria ha tenido 588 contagios en siete días.

En cuanto a Gipuzkoa, suma 140 nuevos positivos este lunes, 73 de ellos en Donostia, donde han aparecido dos nuevos brotes en sendas discotecas, Komplot y Tropical. Todas las personas que pasaron por allí el fin de semana del 14-15-16 de agosto tendrán que hacerse una PCR en el hospital Donostia, al que habrá que ir "en coche". El teléfono de información es el 900 20 30 50 y para pedir cita se ha habilitado el 943 00 79 09. La capital acumula 279 positivos en siete días. Se da la circunstancia de que los focos de Gernika y Donostia se dieron después de anunciada la emergencia sanitaria y sus restricciones pero antes de que entraran en vigor, lo que incluye el cierre del ocio nocturno. Murga ha indicado también que se analiza la situación de Mutriku.

"Estos datos reflejan infecciones que se produjeron hace unos diez días. El desarrollo de esta segunda ola está siendo más lento pero es importante ponerle freno a esta onda ascendente. Todavía estamos a tiempo de hacerlo", ha implorado Murga, que ha vuelto a pedir a la ciudadanía que repase con quién ha compartido tiempo y espacio en las últimas dos semanas y que limite su vida social. Se trata de "relaciones sociales más controladas" y de "asumir las nuevas costumbres", hacer lo máximo que permita la pandemia pero sin olvida que toca convivir con el virus, ha argumentado la responsable de Salud, que ha recordado que el Gobierno cuenta con el apoyo de jueces y policías en caso de necesidad para garantizar cuarentenas. No obstante, ha querido destacar que se están habilitando más hoteles para alojar a personas que no puedan confinarse en su domicilio con garantías -esta misma semana se abrirá uno más, si bien no hay datos concretos de cuántos son y a cuánta gente acogen- y que se colabora con los municipios para evaluar posibles necesidades sociales.