PP y Ciudadanos cuestionan la ley vasca de Memoria Histórica porque no aparecen ETA y los crímenes republicanos

La coalición PP+Cs ha cuestionado la ley de Memoria Histórica aprobada este martes por el Gobierno vasco y que ahora será tramitada en el Parlamento. El portavoz parlamentario del grupo, Carmelo Barrio, ha afirmado que es "innecesaria" y que presenta "grandes e importantes lagunas" porque "no aparece la historia criminal de ETA" ni los "crímenes republicanos". En declaraciones a Europa Press, Barrio la ha calificado de "imparcial y con grandes e importantes lagunas y olvidos".

La nueva ley vasca de Memoria Histórica prevé sanciones administrativas de hasta 10.000 euros por blanquear el franquismo

Saber más

A su entender, "no puede omitirse la historia criminal de ETA en una memoria histórica y democrática de este país", cuando, además, esta ley va a tener "una trascendencia educativa". "Si es una ley que van a tratar de impulsar en los currículos educativos, está claro que falta dentro de esa historia la consideración de lo que ha sido la historia criminal de ETA y de su incidencia en los valores democráticos y contra la democracia", ha insistido.

Asimismo, ha considerado que es una ley "innecesaria" porque el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) ya está en funcionamiento y "ya hay una ley de Memoria Histórica del Gobierno de España, y ya está el Código Penal para sancionar las actitudes de enaltecimiento, antidemocráticas o los delitos de odio". Según ha manifestado, se trata de un anteproyecto que ha creado el Gobierno vasco para "dar satisfacción a Podemos y a Bildu" y ha cuestionado que una ley de estas características "solo se centre en la dictadura militar, en el franquismo y en una parte de la Guerra Civil" y se "olvida de todos los crímenes republicanos en la guerra civil y de todos los crímenes y las ejecuciones extrajudiciales que hubo en las cárceles de la guerra civil controladas por el Gobierno Vasco o en los barcos prisión".

"Esta ley no menciona todos esos acontecimientos que tuvieron que ver no el golpe militar, sino con la actuación de los republicanos en la Guerra Vivil", ha criticado, para añadir que "si hay que abordarlo, hay que abordarlo todo, el golpe militar, el franquismo, la dictadura, pero también las graves vulneraciones de derechos humanos que permitió el Gobierno vasco y el bando republicano en plena guerra civil". Sin embargo, ha criticado que "eso no aparece en la exposición de motivos, no entra dentro del espíritu de esta ley" y ha considerado que "si hay tantos olvidos, no es una verdadera memoria histórica y democrática".

"Podemos estará encantado y EH Bildu irá también en ese sentido, porque lógicamente con todo lo que blanquea a ETA Bildu esta encantado, y esta ley ha hecho desaparecer a ETA en nuestra memoria histórica y democrática", entiende PP+Cs. Por otro lado, Barrio ve "riesgo de inconstitucionalidad" en el régimen sancionador que se recoge en el anteproyecto, ya que, según ha advertido, "está bien claro que no se puede, por una ley autonómica, establecer nuevos delitos, modificar el Código Penal o entender que algo tiene que ser un delito". Sin embargo, la norma no recoge "delitos" sino sanciones administrativas.