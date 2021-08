PP+Cs y Elkarrekin Podemos-IU cuestionan la posibilidad de que Euskadi fije por ley la vacunación obligatoria

Según el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, el de la vacunación obligatoria es un debate de los medios de comunicación. Sin embargo, es una propuesta que su propio Gobierno explora en el texto de la nueva ley de Salud Pública. Así las cosas, dos formaciones de la oposición han mostrado sus dudas. Desde la coalición de Ciudadanos con el PP -partido que en Galicia impulsó por ley esta misma medida hasta que lo ha frenado el Tribunal Constitucional- se prefiere hablar de "requisito" más que de "obligación" por falta de "marco legal". Y desde Elkarrekin Podemos-IU se recalca que "no se puede obligar a nadie".

PP+Cs es partidario de que tanto el Gobierno vasco como el central "abran el debate de la posibilidad de establecer como requisito estar vacunado cuando se trabaja en determinados ámbitos como el sanitario y el educativo". "No me gusta hablar de obligatoriedad, pero sí de requisitos", ha puntualizado Laura Garrido, secretaria general de PP en Euskadi y portavoz de Salud de la coalición. Entiende Garrido que es importante que "aquellos que trabajen en esos sectores puedan estar protegidos cuando cuidan a personas frágiles o de especial vulnerabilidad". Para eso hay que establecer un marco legal que lo permita y, en este momento, no lo tenemos", ha recalcado.

Por último, ha reprochado al PNV y al Gobierno autonómico y al PSOE y al Gobierno central que "hace año y medio" que tenía que haberse desarrollado "una ley específica a nivel nacional que abordara las situaciones de crisis sanitarias, como esta pandemia, y que supusiera a las comunidades autónomas un paraguas normativo para abordar las medidas específicas que hubiera que implantar".

Por otro lado, la secretaria general de los 'populares' ha pedido este viernes la comparecencia antes de fin de agosto de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento Vasco para informar de la "lentitud de las vacunas entre los jóvenes, los últimos brotes en las residencias y sobre cómo se va a establecer el inicio del curso escolar". "Hay decisiones clave que hay que abordar, como son los efectos que han podido tener las aglomeraciones en el incremento de contagios, el lento desarrollo de la vacunación entre los jóvenes, los brotes en las residencias y el inicio del curso escolar, a falta de menos de un mes para su comienzo", ha explicado.

Confiamos plenamente en la ciencia y en la importancia de la vacunación masiva para atajar la pandemia.



Lo que no puede hacerse es obligar a nadie a un tratamiento médico en contra de su voluntad vulnerando derechos fundamentales. Es imposible. 👇https://t.co/Bj7SldLj89 — Podemos/Ahal Dugu (@PodemosEuskadi_) 13 de agosto de 2021

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, cree "muy importante" que haya una vacunación "masiva" entre la ciudadanía para luchar contra la propagación de la COVID-19, pero ha advertido de que "es imposible obligar por ley" a vacunarse. En declaraciones a los medios de comunicación, Gorrotxategi se ha referido al debate que se ha abierto sobre la posibilidad de imponer la vacunación obligatoria, para asegurar que confía "plenamente en el criterio científico", y considera que "es muy importante que la ciudadanía se vacune masivamente" para atajar la pandemia.

A su juicio, llegar a la 'inmunidad de rebaño' "es un objetivo que es obligatorio para los poderes públicos". "Vamos a hacer todo lo posible para que así sea", ha aseverado. No obstante, ha destacado que "no se puede obligar a nadie" a someterse a un tratamiento médico en contra de su voluntad, "y menos aún si se vulnera su integridad física, que es un derecho fundamental". "Es imposible obligar por Ley a nadie a que se vacune", ha concluido, según recoge Europa Press.