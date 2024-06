El PP denuncia ante Pradales el “declive” de Euskadi en Sanidad, Educación, ayudas sociales o Ertzaintza

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha hecho un repaso de las prioridades del pacto de Gobierno vasco presentado por el candidato a lehendakari, Imanol Pradales, para denunciar el “declive” de Euskadi en Sanidad, Educación, ayudas sociales y Ertzaintza, y ha asegurado que el pacto de legislatura “no despierta confianza”. También ha criticado la pérdida de peso económico. “El pacto de Gobierno vuelve a incidir dónde ustedes ya ha fracasado. Las prioridades de su legislatura son los problemas que han creado”, ha señalado De Andrés, que se estrena en esa posición aunque ya fue brevemente parlamentario antes de ser delegado del Gobierno de España.

Ha señalado que “la inseguridad está en crecimiento, la vivienda inalcanzable y la temporalidad en la administración en el 50%”. “La gestión que se ha hecho hasta ahora es mala porque su modelo es malo porque va en contra de la historia” y ha señalado que poner lo identitario por encima de otros objetivos es un error. “Más autogobierno no es más bienestar”, ha señalado.

Respecto a la Sanidad, ha criticado que se comprometan ahora a convertir el sistema público de de salud “en una referencia europea”, cuando ya “no es ni referencia en España, como lo era antes”. Sobre el sistema de garantía de ingresos, ha criticado que la RGI llegue “a quien no tiene que llegar y no llega a quien tiene que llegar, porque son muchas las personas en situación de pobreza que por el hecho de no cumplir con las bases estrictas que ustedes han marcado se quedan fuera de esas ayudas”. Y ha señalado el fracaso de la integración laboral de la RGI porque “dos tercios de los preceptores están condiciones de trabajar y sin embargo hay casos de más de diez años cronificados cobrando prestaciones”.

De igual forma ha criticado la falta de vivienda, los malos resultados de los estudiantes vascos en los informes PISA pese a que Euskadi es la que “más gasta” y la alta temporalidad de la Administración vasca. De igual forma ha criticado la elevada inseguridad en las calles o la falta de criterios para abordar el reto de la transición energética. “Dicen que quieren liderar los procesos de transición energética y lucha contra el cambio climático y llevamos 18 años sin que se levante un parque eólico. Vaya a cambio tienen que pegar ustedes para que podamos liderar alguna cosa”, ha manifestado.

El presidente del PP ha mencionado también la situación de convivencia en Euskadi y ha lamentado que hoy en día siga habiendo “aceptación social de la violencia”. “En Euskadi recientemente ha habido asesinatos que se han celebrado y hay asesinos que son homenajeados. Acabar con esto es el principal reto para quienes quieran con sinceridad fomentar el respeto a la dignidad humana. Ninguna credibilidad tienen aquellos que se eligen referentes éticos ante otros crímenes mientras no justifican o eluden condenar aquellos en los que tienen más responsabilidad moral. No tienen esa credibilidad ni legitimidad moral ni mañana”, ha indicado.