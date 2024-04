El PP se presenta en Euskadi como el “único partido constitucionalista”

Javier de Andrés, candidato a lehendakari del PP, ha abierto la campaña electoral este jueves en Bilbao instando a optar por “el talento y el mérito” frente al “modelo caduco” que representa, según su visión, el PNV. En un acto celebrado en un hotel de Bilbao, ha vendido a su partido —con el que ya ha sido diputado en el Congreso, diputado general de Álava y delegado del Gobierno en Euskadi— como la “alternativa centrada” para lograr una “Euskadi abierta” y con “equilibrio”. “Si Pradales hace una enmienda a la totalidad a todo lo que ha hecho el PNV y Andueza dice que no va a hacer todo lo que ha hecho su jefe [por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno], tenéis la opción de votar las siglas del PP”, ha espetado De Andrés a los candidatos de PNV y PSE-EE, los partidos que han estado en el Gobierno vasco hasta ahora.

¿Qué imagen es la que el PP quiere para el futuro de Euskadi? Según han propugnado este jueves, una Euskadi sin caos, que disponga de una Sanidad rápida y eficaz y de una educación competitiva y una Euskadi con calles seguras en las que se pueda confiar. Una Euskadi que también sea “punta de lanza” para el resto de España, a diferencia de lo que ha sido con el PNV en el Gobierno, con sus “cuentos de abertzales para abertzales”. “No os olvidéis de actuar, y actuar es votar al PP”, han instado. Frente a la “centralidad” y el “equilibrio” que quiere aportar el PP, De Andrés ha señalado la “enmienda a la totalidad” que el propio Imanol Pradales, candidato del PNV, le está haciendo al lehendakari, Iñigo Urkullu, en materias como la Sanidad.

Ha criticado de igual manera al PNV y al PSE-EE por “blanquear” a EH Bildu durante toda la legislatura y ahora, con motivo de los comicios, aparentar y decir que “[EH] Bildu es malo y [EH] Bildu es caca”. “Si os habéis saltado vuestras propias líneas rojas, las que nosotros no nos hemos saltado, ¿por qué queréis convencer ahora a los electores de que no las traspasen? ¿Con qué coherencia? ¿Con qué credibilidad?”, les ha espetado, y ha pedido a los votantes que “no les crean porque se las van a volver a saltar”. “Nosotros, en cambio, teníamos acordado un suelo ético y seguimos ahí, donde ya no están ni el PNV ni el PSOE, ni Pradales ni Andueza, ni tampoco sus jefes, Otegi y Ortuzar”, ha abundado.

Antes de hablar de iniciativas y de propuestas, De Andrés ha presentado a 'Jabitxu', una herramienta impulsada por la inteligencia artificial que permite navegar por el programa electoral del partido, conocer todas sus propuestas, acceder a datos y ver vídeos explicativos protagonizados por el candidato. También ha hecho incidencia en que han sido cuatro mujeres las que lo han precedido en la palabra este jueves. “En este partido, me parece que los hombres vamos a empezar a necesitar cuota”, ha ironizado. De Andrés ha bromeado también con que ha “triplicado” su ilusión por defender las ideas del PP de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de abril, pues si hasta ahora lo había hecho ya en diversas ocasiones por Álava, de donde es natural, ahora lo tiene que hacer también por Bizkaia y Gipuzkoa. “Vamos a ganar a las encuestas. Lo percibo, lo noto y Euskadi y los vascos nos necesitan”, ha proclamado.

“Los valientes y los que no se resignan”

El “candidato de todos los vascos”, como se le ha descrito en más de una ocasión, ha estado arropado en el hotel Catalonia de la Gran Vía de Bilbao por la secretaria general del partido y 'número dos' de Alberto Núñez Feijoó, Cuca Gamarra. Esta ha loado al PP vasco como un partido que encarna “los mejores valores de la sociedad y la política española”. Ha recalcado, además, que De Andrés lleva “meses” recorriendo “todos los pueblos” de Euskadi y que tiene “una agenda política de la realidad y lo cotidiano”. Y ¿qué es lo que desea? “Una Euskadi abierta donde cabe todo el mundo y donde se tiene ambición para seguir creciendo”, ha apuntado, después de ser la primera, como se ha congratulado, en pedir el voto para De Andrés.

Ha aventurado que el PP será decisivo y que los votos que se depositen a su favor, los de “los valientes y los que no se resignan”, servirán para impulsar el cambio. “Ya quisieran muchos llegarle al PP vasco a la suela del zapato en lo que significan los principios y en lo que significa ser la columna vertebral del constitucionalismo en Euskadi. Es el único partido constitucionalista que va a estar en el próximo Parlamento Vasco y que va a defender esos principios que nos unen y nos suman”, ha apostillado.

Gamarra ha subrayado que mientras el PNV y EH Bildu se han preocupado de “mantener” a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, el PSE-EE y el PNV le “dan instituciones” a EH Bildu con pactos “vergonzantes” como el que le devolvió la alcaldía de Pamplona a Joseba Asiron. “El voto por el PP no es un voto a un político, sino un voto para el País Vasco y para que todos los vascos y todas las vascas puedan tener un futuro mejor”, ha zanjado. Además de por Gamarra, De Andrés ha estado también acompañado en el acto por Esther Martínez, secretaria general del PP vasco y cabeza de lista por Bizkaia, y por Muriel Larrea, presidenta del PP en Gipuzkoa y 'número uno' en las elecciones por esa circunscripción. También se han dejado ver en el mitin otros miembros del PP como Iñaki Oyarzabal, Carlos Iturgaiz y Bea Fanjul.