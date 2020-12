El PP presenta un recurso de amparo por la falta de juramento a la Constitución en el Parlamento Vasco que no aplicó cuando presidía la Cámara

Los parlamentarios de la coalición de PP y Ciudadanos en el Parlamento Vasco Carmelo Barrio y Luis Gordillo han formalizado y presentado públicamente este miércoles en rueda de prensa un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional como consecuencia de que el Parlamento Vasco, en la sesión de constitución de la presente legislatura, a principios de agosto, no obligara a los electos a jurar o prometer la Constitución de 1978. Sin embargo, cuando la 'popular' Arantza Quiroga presidió la Cámara en 2009 tampoco modificó el sistema que ahora se considera que deja a la institución autonómica al margen de la "normalidad institucional".

La Mesa rechaza la petición del PP para que el Parlamento Vasco iniciase la nueva legislatura con un "acatamiento" a la Constitución

"Se hace en todos los parlamentos. Esta es la única cámara legislativa de España y diría que casi del mundo que no realiza el acto formal de promesa o juramento", ha explicado Gordillo, que además de representante de Ciudadanos es el letrado que ha presentado el recurso ante el Constitucional y que está firmado por los seis parlamentarios del grupo. La coalición PP+Cs -han enfatizado él y Barrio- había solicitado "tres veces" por los cauces ordinarios este acatamiento y ante la negativa respuesta del Parlamento, presidido desde 2012 por Bakartxo Tejeria (PNV) han optado por saltar a la vía judicial.

En 2016 el entonces portavoz del PP Borja Sémper sí solicitó este formalismo en la constitución de la legislatura anterior. Desde PP+Cs apuntan que en aquella ocasión la vía judicial no prosperó y confían en mejorar la argumentación jurídica para conseguir su objetivo en esta ocasión. Ahora aseguran que "no es un recurso contra nadie" sino una forma de "subsanar este vicio". Su hipotética admisión no tendría efectos prácticos a nivel político, sino simplemente un cambio en los protocolos de acceso al escaño.

De manera ordinaria, en el Parlamento Vasco se da por cumplido este acatamiento a la norma fundamental del Estado "de manera tácita o implícita por el mero acceso al cargo mediante el sistema de llamamiento”. Así se hizo también con Quiroga de presidenta. PP+Cs antepone el Reglamento parlamentario con la normativa electoral general y su referencia a que "en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución”.