El PP vasco prevé un congreso que renueve a Iturgaiz y sin candidatos alternativos

El PP vasco se encamina a un congreso de unidad en torno a Carlos Iturgaiz, aunque aún no haya fecha para la cita. Así lo ha expresado al menos el líder 'popular' en Álava, Iñaki Oyarzábal, en una entrevista en la Cadena Ser. Iturgaiz fue impuesto por Pablo Casado en 2020 y nunca fue refrendado en un congreso. Ahora, reconvertido en aliado de Alberto Núñez Feijóo, podría continuar en un cargo que ya ocupó hace dos décadas.

El Gobierno de Urkullu rompe con EH Bildu a las 24 horas del pacto educativo y explora acuerdos con el nuevo PP

Saber más

En opinión de Oyarzábal, será un congreso de “unidad” porque el PP vasco está “unido y muy ilusionado con la etapa que representa Feijóo”. En este sentido, se ha mostrado convencido de que, “con total seguridad”, habrá una lista única porque están unidos en los tres territorios y todos quieren “remar en la misma dirección”. “Creo que con total seguridad vamos a ir a un congreso de unidad”, ha apuntado, según recoge Europa Press. Cuestionado por si Carlos Iturgaiz seguirá siendo el líder del PP vasco, ha manifestado que cuenta con el “respaldo de todos”, aunque evidentemente ha concedido que hay que saber “qué es lo que él quiere hacer” él. Además, ha indicado que su predecesor, Alfonso Alonso, “no quiere volver a la primera línea política”.

En todo caso, ha insistido en que tiene “los apoyos necesarios” para ir a un congreso “unidos” y para que el proyecto que hay en Euskadi se “fortalezca”, con el “foco puesto en recomponer este partido y la confianza”. En relación a las fechas para la celebración de esa cita, ha sostenido que, tras el anunciado en Madrid, cree que el siguiente será el gallego y, a partir de ahí, “los ocho o nueve que faltan” en otros territorios. En el caso del PP vasco, no sabe si será “antes o a la vuelta del verano”.

Asimismo, el dirigente 'popular' ha afirmado que no le incomoda que el PP vaya a gobernar en Castilla y Léon con Vox, un partido que “no es lo mismo” que el partido de Marine Le Pen en Francia, con el que cree que tiene “muchas diferencias” aunque no ha podido sino admitir que, en Europa, son socios. “Frente a partidos como el de Le Pen, estamos absolutamente enfrente. Nos van a tener enfrente y vamos a respaldar y apoyar las políticas liberales que representa Macron”, ha indicado para, acto seguido, tratar de explicar las “trayectorias muy diferentes” de la ultraderecha francesa y Vox. “Efectivamente ellos tienen relaciones en Europa. Pero creemos que, a día de hoy, no son para nada lo mismo”, ha asegurado.

“El PP no es Vox. Es un partido muy diferente, es un partido europeísta, autonomista, nos separan muchas cosas de Vox. Somos un partido que pretendemos ser un partido de mayorías, moderado, liberal, pero en ese sentido creemos que hay puntos de encuentro que se pueden alcanzar para dar estabilidad a Castilla y León. Creo que también es lo que han votado los electores allí”, ha justificado. Y ha optado por mirar al PSOE: “Al final, aquellos que pactan con Podemos, que están apoyándose en Bildu, en ERC y en los más radicales, tampoco están para dar lecciones de con quién tiene que pactar o no el PP. Tengo plena confianza en que Mañueco y las políticas que se van a desarrollar en Castilla y León son las que ha venido desarrollando el PP en los últimos años”.

En todo caso, Oyarzábal se queda con que ya están “notando internamente y en la calle” el efecto Feijóo y que la gente está “recuperando la ilusión” porque el PP vuelva a ser “un partido de mayorías”. El nuevo PP plantea una oferta “seria, sensata, con el currículum que trae de una buena gestión avalada por cuatro mayorías absolutas”. Se propone “un Gobierno serio que pueda sacar el país adelante”. “Todo el mundo esté muy ilusionado con la nueva etapa y con un PP que trate de sumar a muchas personas y trate de recuperar a aquellas personas de valía que se quedaron por el camino”, ha agregrado. “[Somos] Un partido de centro-derecha que trata de sumar mayorías, de incorporar personas y creo que es lo que nos va a permitir en este momento, no solo mantener el partido unido, sino proponer un proyecto mucho más fuerte que el que teníamos”, ha asegurado también.