Pradales se lanza a confrontar con EH Bildu en el debate decisivo para evitar la derrota del PNV en las elecciones vascas

E Imanol Pradales se puso la corbata. El candidato del PNV se había desprendido en la campaña de la prenda que le acompañó en sus doce años (largos) como diputado foral de Bizkaia. Estos días, se le ha visto con polos, camisetas, camisas remangadas y hasta con la zamarra rojiblanca del Athletic. Pero no con corbata. Y se la ha puesto para el debate en ETB2, el más relevante por ser el único que reunirá en televisión a los siete candidatos de las fuerzas con representación parlamentaria. ETB1, en euskera, no lo logró. Tampoco TVE. “Es la corbata de lehendakari”, bromeaba una analista que seguía el encuentro por 'streaming' desde el sur de España. Era el “gran” debate, según la promoción de la radiotelevisión pública vasca.

Grande o pequeño, cada hito parece decisivo. A cinco días de las elecciones del 21 de abril, ninguna encuesta garantiza al PNV que en 2024 ocurrirá lo mismo que en 1980, 1984, 1986, 1990, 1994, 1998, 2001, 2005, 2009, 2012, 2016 y 2020, es decir, ser el más votado. “Esto es un seis contra uno”, ha llegado a decir Pradales al verse rodeado por las críticas de gestión a Osakidetza, el gran tema central de la campaña. El PNV, deliberadamente, quiere convertir las elecciones en un cara a cara con “Sortu”, como ha insistido en llamar a EH Bildu, en alusión a la formación más relevante de su coalición.

Pradales ha llegado con el tiempo justo a la sede de EiTB en Bilbao, ubicada junto a San Mamés. Venía del hospital. De Cruces, en Barakaldo. Ha tenido que ser atendido en Urgencias por haber sido atacado con un 'spray' de pimienta a la salida de su mitin en esa ciudad vizcaína. También ha resultado herido un acompañante. Detenido ha quedado un varón de 49 años. No se han hallado “motivaciones políticas” en los hechos, pero sí se analizará reforzar la seguridad del candidato a lehendakari. “Me encuentro relativamente bien. No veo bien del ojo izquierdo. Es un proceso después del tratamiento que necesita tiempo. Ha sido un susto, muy desagradable, pero que no representa cómo es la sociedad vasca”, ha comentado a su llegada al debate previo cambio de ropa y anudado de corbata.

A las 22.15 ha comenzado la retransmisión. Antes, ETB ha ofrecido imágenes de los candidatos en la zona de descanso, donde ultimaban sus argumentarios con sus asesores. Son esos hombres y mujeres que acumulan kilómetros en las campañas y que se dejan los dedos tuiteando en tiempo real lo que cuentan sus jefes. No suelen tener mucho reconocimiento. ¿Algunos nombres? Con Pradales, entre otros, estaba Nekane Zeberio. Con Pello Otxandiano, de EH Bildu, Gari Mujika o Nerea Kortajarena. Con Eneko Andueza, del PSE-EE, Pau Blasi o Miguel Ángel Morales. Con Javier de Andrés, Esther Martínez o Álvaro Gotxi. Con Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos Alianza Verde, David Soto o Ander Jiménez. Con Alba García Martín, de Sumar, Lander Martínez o Lorena Vicioso. Y con Amaia Martínez Grisaleña, de Vox, José Blanco.

Cómo han bajado de esa sala y entrado en el set del debate también ha tenido su simbolismo. Seis candidatos han formado una línea y caminaban en paralelo, con la de Vox por detrás. En esa primera línea, los cuatro hombres iban en el centro y las dos mujeres, Gorrotxategi y García Martín, en los laterales. Luego han tomado una escalera mecánica con De Andrés en cabeza. Vox seguía a la cola. Tan es así que hasta los fotógrafos han entrado antes al estudio que Martínez Grisaleña. Dentro les esperaban África Baeta y Xabier García Ramsden. En el arranque, todos han mostrado su solidaridad con Pradales por el ataque. Vox también... pero ha colado que una “turba proetarra” les está haciendo la vida imposible en campaña.

Pradales ha dado las gracias a “Endika y Sofía”, los oftalmólogos que le han atendido en Cruces. Gorrotxategi, en su momento estrella de la campaña, ha señalado que el candidato del PNV ha tenido suerte de que el hospital de Barakaldo sea el único con esa especialidad en Urgencias. Ha contado que en Usansolo, por ejemplo, no hay Oftalmología. O que no hay ambulancia medicalizada en Durango, su pueblo. O que en el ambulatorio de Irún se pasa consulta “en los baños”. Otxandiano ha insistido en promocionar su página web (pello.eus) para encontrar un completo programa de medidas para Osakidetza como respuesta a un Andueza que le ha reprochado que EH Bildu se quede en el diagnóstico y no proponga un tratamiento para el que es uno de los grandes problemas ciudadanos.

Venezuela y Sortu

Antes, el combate (dialéctico) ha empezado con economía. Vox ha logrado meter a ETA en este bloque y Pradales y Otxandiano han tenido su primer cara a cara. El candidato del PNV parecía empeñado en dejar claro que Otxandiano procede de Sortu, el partido heredero de la izquierda abertzale tradicional. Era el preparatorio para la discusión posterior sobre ETA y el papel de ese sector político en relación al terrorismo. Pero también ha recurrido al comodín de Venezuela. “Quieren controlarles a ustedes [por los espectadores] las nóminas y los ahorros para decidir al estilo venezolano lo que hay que hacer con un banco”, ha señalado Pradales, que también se ha dirigido a los televidentes para advertirles de que, si votan a su gran rival, subirán sus impuestos “5.000 euros” por persona. Pero, ¿en Euskadi la fiscalidad no la regulaban los Parlamentos forales y no el autonómico?

Pradales, pertrechado con un Pilot azul con el que jugueteaba, ha completado el ataque a Otxandiano, ayudado de una tableta, acusándole de no saber cómo funciona una empresa. Y también ha apostillado: “Una cosa es hacer política detrás de una pancarta y otra gobernar”. “Hay que ser un poco más humilde en esta vida”, le ha implorado quien parece el favorito para ganar las elecciones. García Martín ha insistido en varios momentos en el “drama” de la vivienda. “¿Cuánto tiempo llevan sin entrar en un portal de búsqueda de vivienda? Es un drama. Hay que bajar el precio del alquiler. Esto empieza a ser la jungla”, ha contado la candidata de Sumar, que ha dado ejemplos de pueblos concretos y precios, todos ellos carísimos.

En otro lado del escenario, PSE-EE y PP han empezado a librar su propia batalla. Andueza ha querido confrontar con De Andrés. ¿Por qué? Los socialistas quieren que las vascas sean una segunda vuelta de las generales. Las ganaron con Pedro Sánchez. Y piden en cada mitin que los mismos que apoyaron a este partido hace apenas unos meses lo vuelvan a hacer ahora. De hecho, Andueza le ha recordado al PP que no apoyó la subida de las pensiones, una competencia estatal y no vasca.

El 'popular', de su lado, ha seguido con su estrategia de atacar la renta de garantía de ingresos (RGI). “¿Vive usted en el planeta tierra? ¡Venga a Euskadi!”, ha ironizado sobre el supuesto efecto-llamada de una prestación económica que es un derecho. Asimismo, aunque Sumar y Elkarrekin Podemos Alianza Verde rehúyan de la confrontación entre ellos después del divorcio, han dejado esta frase, pronunciada por Gorrotxategi, cuando García Martín ponía en valor los logros de su formación política en el Gobierno de España. “Sumar no existía en aquel momento. Igual hay que apuntarlo, por si acaso”, ha ironizado.

“La asignatura ética”

El apartado sobre autogobierno ha sido confuso. Se han vuelto a repetir ideas de vivienda, RGI y hasta los moderadores han intentado que Vox no colara a los 'okupas' o la xenofobia cuando se le pedían sus propuestas sobre el encaje de Euskadi en España. Ha llegado a exhibir un cartel culpando abiertamente a los magrebíes de la mayoría de los delitos en las fiestas de Bilbao de 2023. Andueza ha intentado saber si Otxandiano quiere impulsar la independencia o el derecho a decidir. Pradales ha clamado que el Estatuto de 1979 debería ser cumplido por el Estado “de una santa vez”. Eso implica la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, por ejemplo. De Andrés ha alertado de un próximo 'plan Ibarretxe'.

Y ha llegado el bloque final. ¿Pactos? ¿Qué pactos? Según Pradales, “mientras Sortu no apruebe la asignatura ética, nadie va a querer acordar” con ellos. El candidato del PNV quiere ser lehendakari “para nacionalistas y para no nacionalistas”, un frase muy de Iñigo Urkullu, quien le va acompañar en todos los grandes mítines que quedan hasta el final de la campaña. Y Andueza ha seguido con su mensaje central de la campaña hasta el punto de prometer que dimitirá si no lo cumple: “No vamos a hacer lehendakari a ningún candidato de EH Bildu”. Se ha encarado un De Andrés que no confía en su palabra y ha esgrimido una noticia de este periódico con acuerdos del PP con la coalición abertzale en Álava hace apenas unos meses. ETA ha sobrevolado los discursos. O, más bien, la entrevista de la Cadena Ser en la que Otxandiano no ha considerado “terrorista” a esa organización. El aludido ha evitado responder a estas cuestiones.

García Martín -que llevaba una chaqueta del color de su coalición con una bandera de Palestina del revés- ha ironizado que está claro que la coalición de PNV y PSE-EE se va a repetir y Otxandiano, que ha parecido asentir, ha querido hacer ver las grandes diferencias entre nacionalistas y socialistas en vivienda, descuentos de transportes, Osakidetza o educación. Y ha avisado que si no hay mayoría absoluta PNV y PSE-EE tendrán que valerse de la “extrema derecha”, en referencia al PP, para desalojarles del poder, como en Durango, Vitoria y Gipuzkoa, donde ganaron pero no pudieron gobernar. Hay que “abrir ventanas”, ha clamado Otxandiano, que ha recordado a Pradales un caso que se llevó por delante al primer consejero de Salud, Jon Darpón, las irregularidades en las oposiciones médicas de Osakidetza en 2018. “La única garantía de cambio es EH Bildu y este domingo tenemos una oportunidad”, ha remachado el favorito de las encuestas citando... a Galileo Galilei. “Con las cosas del comer no se juega”, ha cerrado Pradales.