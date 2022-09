Primer día de clase en la Universidad privada del Baskonia y del Alavés: “El precio del curso son 7.500 euros”

Tras obtener los permisos administrativos 'in extremis', en pleno verano, la nueva Universidad privada de Vitoria, Euneiz, ha arrancado ya su actividad este jueves 15 de septiembre. Es la quinta Universidad en Euskadi después de las públicas UPV/EHU y UNED y las privadas Deusto y Mondragon Unibertsitatea. Este centro está promovido por el grupo de Saski Baskonia y Deportivo Alavés de Josean Querejeta y, de hecho, se ubica al lado del pabellón Fernando Buesa Arena y de la ciudad deportiva BAKH. Arranca con solamente 110 alumnos -el 40% de las plazas han quedado vacantes, aunque las matrículas siguen abiertas- y cuatro grados relacionados con el deporte, la salud y las nuevas tecnologías.

En el exterior de Euneiz llaman la atención dos elementos que la diferencian de otras facultades. El primero es que dos barreras parecen querer impedir el paso a terceros, cuando habitualmente los campus son de acceso libre. El segundo es que un gran cartel con el nombre de un banco, Kutxabank, y no de la propia Universidad da la bienvenida a los que hasta allí se acercan. Es más, ese cartel ha sido colocado deliberadamente ante la llegada de Euneiz, ya que hasta hace unos meses seguía poniendo en ese mismo emplazamiento Caja Vital Kutxa, ya que fue la sede de esta entidad luego fusionada en Kutxabank. El banco sigue siendo el dueño del complejo y la Universidad está de alquiler. Para la nueva función, se ha renovado el complejo, de más de 2.000 metros cuadrados y que conserva un exterior modernista y que se amolda a un entorno natural protegido, los humedales de Salburua, joya de la corona de la Vitoria verde y que se ven afectados por otro proyecto de Querejeta, la ampliación del BAKH. Este mismo edificio fue objeto de un atentado de ETA en 2009.

24 horas antes de la primera jornada se realizó una visita institucional y una rueda de prensa en la propia Euneiz y se mostraron por vez primera las instalaciones. Durante meses, se había publicitado una página web con imágenes de catálogo no reales. En la comparecencia intervinieron el presidente de la sociedad promotora, Jordi Roche, y el primer rector, Lluís Vicent. El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, y el diputado general de Álava, Ramiro González, ambos del PNV, mostraron con su presencia el arrope institucional que siempre han procurado al proyecto de Querejeta. “Es un activo estratégico para Álava”, solemnizó González.

“Estamos muy satisfechos con la acogida que hemos recibido. Hemos cubierto más del 60% de las plazas en unas circunstancias excepcionales, con seguridad las más complicadas que vamos a tener nunca y con unos plazos muy reducidos para promocionar nuestra oferta académica. Esos 110 alumnos que estrenarán nuestras aulas cobran más valor si cabe y, de hecho, han superado todas nuestras expectativas”, señaló el rector ante las autoridades. Las cuatro carreras que oferta son Ciencias de las actividad física y del deporte, Fisioterapia, Multimedia y Producción Musical, y Sonido para la industria del entretenimiento. Para el curso 2023/2024 se promete el doble de grados.

Al mediodía, este jueves, algunos familiares de los alumnos esperaban detrás de las barreras. “Aquí estamos. Primer día. Vi por Internet que se anunciaba una Universidad nueva. Ofertaba cuatro grados. Uno era Fisioterapia, que era el que le interesaba a mi hijo, y llamé. Que no había pegas. Teníamos la plaza. No había nota de corte. El precio del curso son 7.500 euros. Ya se ha adelantado la matrícula, que son 1.500, y ahora quedan 6.000 que se hacen en ocho pagos de 750 euros mensuales. El coste es parecido a las demás. La que es barata es la pública, porque Torrelavega o Deusto cuestan igual. La sensación al entrar ha sido buena: está todo nuevo. Luego ya veremos qué tal”, describe Ricardo, padre de un alumno procedente de Bilbao y que precisamente tenía una reserva en Torrelavega “por si acaso” no llegaba el plácet para Euneiz.

De lo que sí se queja es que lugar “está un poco desangelado”. Para llegar, su hijo cogerá un autobús hasta el campus de la UPV/EHU y luego una línea de Tuvisa -los autocares urbanos- hasta el Buesa Arena. “Son 20 minutos más, según nos dijo el chófer”, explica este padre. A su lado, un matrimonio de Elorrio también hace cábalas sobre el transporte para llegar hasta Euneiz. Ahora bien, tienen buenas vibraciones de la nueva Universidad de su hijo, también matriculado en Fisioterapia: “Muy bien. Muy amplio. Me ha gustado. Hoy hemos venido nerviosos pero ya estamos tranquilos”.

Junto a ellos llega un matrimonio más mayor. Han aparcado junto al Buesa Arena un modesto Renault Clio familiar matriculado en la ciudad francesa de Foix. Mitad en castellano y mitad en francés cuentan que han recorrido “800 kilómetros” para traer al estreno universitario a su nieta, Camille, ya que los padres están trabajando. La joven tiene parte de la familia catalana, domina el idioma y decidió estudiar fisioterapia en Tortosa, Tarragona. “Son cuatro años y en Francia son cinco, uno de Medicina y cuatro de esta carrera”, cuentan los abuelos. Pero allí no quedaban plazas y la “enviaron” a Vitoria, una ciudad que no conocían de nada y que no habían elegido. Euneiz está vinculada con centros catalanes y, de hecho, sus principales responsables académicos proceden de allí. Esta familia creía que llegaba a una Universidad consolidada y no se imaginaba que era su estreno, aunque destacaban la belleza arquitectónica del edificio.

El matrimonio ha alquilado una casa por Airbnb para “diez días” hasta que Camille, a la que se refieren como su “petite fille”, encuentre casa en Vitoria, su ciudad de acogida a la fuerza. Euneiz ha entregado a alumnos y familiares un folleto de unos apartamentos en el centro que cuestan 1.060 euros mensuales por persona. Las familias apostaban más por el piso compartido o la residencia ante el elevado precio de la propuesta de la Universidad. Desde Euneiz indican que el del alojamiento es un problema general y que es ya tarde para lograr plaza en residencias. Además, funcionan con nota de corte. En cuanto al primer día, estas fuentes indican que “ha ido muy bien en general”: “Ha habido un acto de recibimiento a los alumnos con el rector y los cuatro coordinadores, una primera toma de contacto. Este viernes empiezan las clases”.