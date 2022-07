La privada Euneiz queda pendiente de que sus grados sean aprobados por el Consejo de Universidades

Como estaba previsto, el Departamento de Educación del Gobierno vasco ha confirmado este miércoles la autorización para que la nueva Universidad privada de Vitoria, Euneiz, que está promovida por el grupo Saski Baskonia-Deportivo Alavés de Josean Querejeta, pueda ofertar desde el 15 de septiembre cuatro grados, ciencias de la actividad física y del deporte, fisioterapia, multimedia y producción en música y sonido para la industria del entretenimiento. Educación precisa, en todo caso, que “será necesario que las citadas titulaciones sean aprobadas por el Consejo de Universidades, órgano adscrito al Ministerio de Universidades del Gobierno de España”.

La decisión del Ejecutivo autonómico estaba totalmente prevista a la luz de los dictámenes favorables ya conocidos de Unibasq, la agencia que supervisa la calidad del sistema universitario vasco. Comprobados esos informes y que la empresa detrás de Euneiz, que se llama Eusteiz, S.A., cumple la normativa, se ha firmado la orden de inicio de actividades para el curso 2022/2023. La intención de la Universidad -la quinta de Euskadi tras la UPV/EHU, la UNED (públicas), Deusto y Mondragón- es activar ahora la campaña real de matriculaciones a menos de dos meses del inicio programado de la docencia. No se han dado nunca datos de las prematrículas.

Según las fuentes consultadas, existe una nota interpretativa sobre el decreto de 2021 de enseñanzas universitarias que facilita que “los títulos ya verificados” por una comunidad autónoma se incluyan en la oferta aunque les falta su simbólica aprobación en Consejo de Ministros, el último de los trámites exigibles. Un documento del Gobierno central a este respecto especifica que hay un compromiso de hacerlo “a la mayor brevedad”, aunque admiten que hacen paquetes “cada dos meses” y no van analizando caso por caso, lo que no impide la docencia. Sin embargo, aunque este trámite pueda hacerse 'a posteriori', parece que sí es necesario el visto bueno del Consejo de Universidades, según la literalidad del comunicado de las autoridades educativas vascas. En todo caso, según se ha visto esta semana, las obras en las instalaciones de Salburua adquiridas por Euneiz aún no han terminado aunque ahora se celebre allí un campus de verano de videojuegos.