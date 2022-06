Urkullu permitirá con condiciones la obra de la ciudad deportiva del Baskonia pese a que afecta al valioso humedal de Salburua

Avanza la ampliación del BAKH, la ciudad deportiva del grupo liderado por Josean Querejeta y que aglutina a Saski Baskonia y Deportivo Alavés dentro de un plan más ambicioso que implica también la apertura de una nueva Universidad privada, Euneiz. Todo ello se ubica en el entorno del pabellón Fernando Buesa Arena. Este miércoles el área de Medio Ambiente del Gobierno de Iñigo Urkullu, dirigida por la consejera Arantxa Tapia, ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) la luz verde formal desde el punto de vista ambiental, aunque el documento recoge también el importante impacto que tendrá la expansión en una zona protegida como es la de los humedales de Salburua, punto fundamental del anillo periurbano que le valió a la capital vasca el título de 'green capital' de Europa en 2012. Las obras de dos campos de fútbol, un colegio internacional privado o una residencia de jugadores acabarán con dos acequias “que conforman un hábitat de agua dulce naturalizado con presencia de diversas poblaciones de fauna y flora, destacando las formaciones de saucedas”. También es una zona de “interés” para el visón europeo.

El cambio climático traerá la "desertificación" del sur de Álava y desprendimientos de laderas

Saber más

Así las cosas, el Gobierno insta al grupo Baskonia a “generar” una “nueva zona húmeda en sustitución de la que se eliminará con el proyecto”, para lo cual “se recurrirá al empleo de técnicas de ingeniería naturalística”. Este nuevo espacio deberá estar listo antes del inicio de las obras de modo que se puedan “traslocar” los anfibios, invertebrados y la vegetación de interés “a la nueva charca”. “Se desecarán paulatinamente las acequias con el bombeo de agua a la zona nueva, lo que permitirá detectar con más facilidad a todos los ejemplares presentes en ellas”, plantea Medio Ambiente. Asimismo, tocará suplir la “eliminación” de los sauces por un nuevo “hábitat ribereño de saucedas junto a la nueva zona húmeda” y “cuyas dimensiones deberán asemejarse a las de la superficie de saucedas perdidas”. Se tendrá que plantar igualmente 1.200 metros cuadrados de 'quercus robur' (robles) y crear “banda arbolada” que haga de “pantalla visual, acústica y lumínica” entre el espacio protegido y la ampliada ciudad deportiva para “mitigar” el “impacto” para las especies animales del entorno.

El Ejecutivo pide expresamente que las obras tengan la “mínima afección ambiental”, por lo que se pide cuidado con la maquinaria o los acopios de tierra. “Con anterioridad al comienzo de las obras se balizará con precisión la vegetación que debe quedar libre de afecciones”, se apunta. Y se pide al grupo Baskonia especial cuidado con no introducir o facilitar la llegada de especies invasoras como 'robinia pseudoacacia' o 'buddleja davidii' (arbusto de las mariposas). En cuanto a las nuevas instalaciones, entre otros puntos, se reduce de 11 a 8 metros la altura máxima de los edificios (bajo y una altura y no dos).

Este enclave E3 sobre el que se quiere ampliar el BAKH es de 28.560,03 metros cuadrados. El resto del plan afecta a la parcela E4, de 38.290,40 metros cuadrados y que ya acoge el complejo original, que tiene campos de baloncesto, de pádel, piscinas interiores y exteriores y una pista de hielo privada que sustituyó al recinto público histórico de la calle de Logroño. El informe del Gobierno vasco, cuyo firmante es Javier Agirre Orcajo, director de Calidad Ambiental y Economía Circular, incide en que esta zona de Salburua “forma parte de un emplazamiento de interés hidrogeológico, constituido por depósitos aluviales y aluvio-coluviales del cuaternario”. Es “alta” la “vulnerabilidad” a la contaminación del acuífero y el “condicionante” más importante del desarrollo urbanístico es la “proximidad al humedal de Salburua”. El E3 y el E4 lindan con el humedal, que forma parte de la Red Natura 2000 y es, a la vez, ZEC (Zona de Especial Conservación) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). Y Salburua “está incluido en la lista RAMSAR de humedales de importancia internacional”. En el pasado, el Ayuntamiento ya detectó que el BAKH había realizado captaciones ilegales de agua de esa zona.

Y se añade: “La sensibilidad de estas especies (avifauna, quirópteros, visón europeo) a la contaminación acústica, lumínica y a otras molestias derivadas de la implantación del equipamiento deportivo y los usos terciarios que plantea [...] es una cuestión importante que puede condicionar la viabilidad ambiental de estas actuaciones. El citado decreto 121/2015, de 30 de junio, identifica la transformación urbana del entorno del humedal como la presión más importante para la conservación de Salburua. Además de la limitación que supone la escasez de hábitat natural, los usos urbanos conllevan otras presiones sobre la fauna que pueden provocar deserciones, desorientación de migrantes nocturnos, aumento de las tasas de depredación nocturna, etc., entre otras presiones ligadas al uso público”.

Ahora la pelota pasa al Ayuntamiento de Vitoria, que tiene que autorizar la modificación urbanística del sector de la ciudad afectado por la ampliación del BAKH. Fuentes municipales indican que la reforma “sigue para adelante” pero “siempre que se acometan todas las medidas” planteadas por el Gobierno vasco y subrayan que “se debe incidir en minimizar y evitar la afección al humedal de Salburua”. El trámite autonómico, la denominada “declaración ambiental estratégica”, es necesario para la aprobación final. El Ayuntamiento ha de aprobarla primero en comisión y luego en pleno. No hay fechas fijadas pero las fuentes consultadas indican que esperan tenerlo listo “cuanto antes”. Desde la entidad presidida por Josean Querejeta indican que es la respuesta administrativa que esperaban para poder continuar con el proyecto.

La ampliación del BAKH fue presentada hace un año dentro de un proyecto más amplio llamado 'Araba Sport Capital' con 64 millones de presupuesto total y que forma parte del listado vasco aspirante a fondos del programa europeo Next Generation EU, por lo que ha recibido la bendición institucional. Menos del 50% del gasto total previsto procedería de inversiones privadas. En ese mismo plan se incluye Euneiz, que ha prometido abrir sus puertas en septiembre pero a la que aún le faltan numerosos trámites administrativos para lograr su autorización como centro universitario, como ha venido publicando este periódico, o la ampliación de las instalaciones del Deportivo Alavés en Ibaia, en la otra punta de la ciudad. Estos planes coinciden en el tiempo con una año de crisis deportiva, con el descenso del equipo masculino de fútbol a Segunda División y la irregularidad del Baskonia, que no ha jugado la Copa del Rey, que no pasó de fase en Euroliga y que ha quedado recientemente eliminado por 3-0 contra un Real Madrid sin entrenador ni bases.