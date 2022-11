El PSE-EE lanza a Marisol Garmendia como alternativa al PNV de Eneko Goia en Donostia tras apoyarle ocho años

En un restaurante del Kursaal de Donostia con vistas a un mar con fuerte oleaje. Así ha presentado el PSE-EE a la única candidata en Euskadi que ha sido refrendada tras una votación, Marisol Garmendia. Se impuso al exalcalde de la ciudad durante veinte años, Odón Elorza. En su discurso se ha ofrecido como alternativa al PNV en unas palabras que parecían hechas desde la oposición y sin menciones a su condición de teniente de alcalde de Eneko Goia, con el que los socialistas gobiernan en coalición desde hace ocho años.

“Es la candidata que hemos elegido en un proceso de primarias ejemplar, enriquecedor, del que hemos salido más unidos y mejores”, ha clamado la maestra de ceremonias, la edil y miembro de la Ejecutiva Ane Oyarbide, en una respuesta velada a las últimas acusaciones de irregularidades del derrotado, que ha elevado sus quejas a la comisión de garantías. Ha sido la única mención expresa al proceso interno, en que la elegida superó claramente en apoyos al ahora diputado en el Congreso.

El acto se ha presentado como “distendido” y ha tenido música en directo -la sesión se ha iniciado con 'Nada de esto fue un error' de Coti- e incluso un reparto de flores para todos los invitados a la entrada. Varias docenas de asistentes han seguido el mitin de pie porque las sillas dispuestas se han llenado muchos minutos antes del inicio. En las primeras filas, el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, el candidato en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, o el secretario general del partido en Donostia, Enrique Ramos. Se ha hecho muy presente la ausencia de Elorza. Han presidido el escenario dos grandes carteles con la fotografía de la candidata y grafía en azul y blanco, los colores de la bandera local. El logo del PSE-EE aparecía muy pequeño, del mismo tamaño que solamente la parte “Gar” del apellido de la candidata.

A Garmendia le ha precedido en el uso de la palabra Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE. En su intervención, ha cargado contra el actual alcalde del PNV, aunque los socialistas gobiernan en coalición con los nacionalistas también en Donostia y con Garmendia como teniente de alcalde tras la marcha de quien fuera el anterior candidato, Ernesto Gasco. “Donostia necesita un cambio”, ha señalado Andueza en euskera. En castellano ha agregado que lo que precisa la capital guipuzcoana es “aire fresco”, “un nuevo impulso”, “un nuevo empuje”, “una nueva ilusión” o “un nuevo comienzo”. “Necesitamos una alcaldesa”, ha resumido Andueza en una ciudad que no ha tenido nunca una mujer al frente. “El PNV acusa muchísimo más el desgaste. Donostia no puede quedarse en el conformismo. No podemos avanzar mirando al pasado. Los desafíos son enormes. Necesitamos otro tipo de Gobierno”, ha apostillado el líder de los socialistas vascos sobre Goia.

Andueza ha cargado también contra EH Bildu y candidato, Juan Karlos Izagirre. Cree que la coalición ha rescatado como candidato “al peor alcalde que ha tenido Donostia en toda la democracia” por la política de residuos 'puerta a puerta' o por el “lío” de la desanexión de Igeldo. “Donostia no puede volver al caos, al lío. Nosotros los socialistas no vamos a permitir que eso vuelva a instalarse en San Sebastián”, ha enfatizado Andueza. Y ha añadido que los mejores avances de la ciudad se han dado con el PSE-EE al frente, aunque en ningún momento ha dado el nombre de quien era el alcalde, Elorza. “No soy de apostar pero hoy a mediodía me he apostado una comida a que Marisol Garmendia va a ser alcaldesa”, ha señalado al final de su discurso.

“Los socialistas donostiarras vamos a volver a liderar esta ciudad con pasión, con ambición y con visión de futuro”, ha recogido el guante Garmendia, que ha iniciado sus palabras en euskera. La candidata del PSE-EE ha apostado por políticas para “todos los barrios”, también en materia de Educación o Salud, por el apoyo a los jóvenes y por brazos abiertos “para los donostiarras que vienen de otros países”. Ha abogado, asimismo, por una ciudad que “lucha activamente contra el cambio climático” y con “movilidad sostenible”, y también contra la violencia contra las mujeres. En este punto ha recibido los aplausos de los asistentes. “Hay que construir ciudad, no sólo casas”, ha prometido. Y ha pedido “calles vivas” y que Donostia “brille con colores” más allá de “prejuicios y paralizaciones mentales”, que se “sacuda el tono gris y la apatía” a la que considera que le ha llevado el actual Gobierno local, del que en todo momento ha parecido hablar como si lo hiciera desde la oposición. “Hay que meter el turbo del arcoíris”, ha retado. Y ha finalizado: “¡A por ellos! Guztion artean lortuko dugu!”.