Publicadas las candidaturas presentadas a elecciones vascas del 21 de abril en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este miércoles las candidaturas para las elecciones vascas del 21 de abril. No son las listas definitivas, sino las presentadas por los partidos políticos. A partir de ahora se abre un plazo de recursos, posibles peticiones de subsanación de errores o incluso de retirada de algunos o de todos los candidatos de una plancha si no cumplen determinados requisitos. Se trata de un proceso rápido que se resolverá en menos de una semana, cuando se publiquen otra vez las listas pero ya proclamadas. Sin novedades, se confirma que un partido con representación actualmente en el Parlamento Vasco, Ciudadanos, no se presenta, como adelantó este periódico. Además del resto de partidos ya conocidos, incluidos Sumar y Podemos divididos, aparecen fuerzas pequeñas como Ongi Etorri, partido con migrantes, PACMA, Escaños en Blanco o Por un Mundo Más Justo, así como el Partido Humanista, el Partido Comunista de los Trabajadores de España o IZAN.