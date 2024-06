Queman la bandera de España para colocar la ikurriña en Treviño, un enclave dentro de Álava perteneciente a Burgos

Un grupo de personas quemó la madrugada del pasado sábado las banderas de Castilla y León, España y la Unión Europea que colgaban de la casa consistorial del municipio de Condado de Treviño, uno de los dos que conforman un enclave burgalés dentro de Álava. En su lugar, colocaron en los mástiles de la sede del Ayuntamiento una ikurriña. El alcalde, de una agrupación independiente, achaca los hechos a una mera “gamberrada” y no les quiere atribuir ninguna clase de matiz político.

La Guardia Civil intervino desde Vitoria. Según se explica desde la Comandancia de la Guardia Civil de Álava, los hechos sucedieron en la madrugada del sábado 22, en torno a las siete de la mañana. Se celebraban en la localidad las fiestas patronales en honor a san Juan Bautista. Apuntan que un grupo de personas aún sin identificar retiró tres banderas que colgaban de los mástiles —la de Castilla y León, la de España y la de la Unión Europea— para luego “imponer”, dicen, la ikurriña, la de Euskadi. Una vez retiradas de los mástiles, también quemaron las tres banderas. Siendo el día siguiente domingo, el alcalde denunció los hechos ya el lunes ante la Guardia Civil, que ahora está investigando lo ocurrido a través de la policía judicial.

La ikurriña la retiró la Guardia Civil cuando se personó en la casa consistorial. Como el lunes era también festivo en la zona, este mismo martes desde la alcaldía se han solicitado ya nuevas banderas para poder reponerlas en sus respectivos mástiles. El alcalde, Adolfo Estavillo, lidera una agrupación independiente que llegó al poder en el verano de 2022 a raíz de la dimisión de Enrique Barbadillo, del PNV. No le atribuye ningún cariz político a los hechos, que circunscribe a un ambiente de fiesta y alcohol. “Hay que poner todo en contexto: son fiestas, la gente bebe mucho. No lo vemos tema político, sino una simple gamberrada. Sin quitar responsabilidad, eso sí, porque es una responsabilidad grande”, explica. Comenta, asimismo, que es habitual que en época de fiestas se coloquen pancartas que piden la anexión del enclave de Treviño a Álava. “Ya lo han hecho otros años, pero nunca ha habido ningún problema. Alguno, influenciado por el alcohol, ha hecho lo que no debía”, lamenta.

Un enclave con dos municipios

El enclave de Treviño lo conforman dos municipios, La Puebla de Arganzón y Condado de Treviño, ambos ubicados en el corazón de la provincia de Álava pero pertenecientes administrativamente a la provincia de Burgos, en Castilla y León. Durante años, se han sucedido iniciativas que pedían la incorporación de ambos términos municipales a la comunidad autónoma vasca. “Trebiñu Araba da!” es una consigna que se repite, incluso en campañas electorales.

En las elecciones municipales de 2023, por ejemplo, el PNV fue el triunfador, con el mayor número de votos sumados los de los dos municipios. Gobierna, de hecho, en La Puebla de Arganzón. Y lo hacía también en Condado de Treviño hasta julio de 2022, cuando el por entonces alcalde, Enrique Barbadillo, dimitió de forma abrupta. Sin embargo, en la última cita con las urnas, la de las europeas de comienzos de junio, el nacionalismo vasco pinchó en Treviño. Tan solo un 17% de los votos emitidos en esa zona —120 de un total de 692— fue a parar a manos de los nacionalistas, con el PNV apuntándose un descalabro incluso mayor que EH Bildu.