El relato de la Guerra Civil enfrenta a PP y EH Bildu en el pleno municipal de Bilbao

Los grupos municipales de EH Bildu y PP en el Ayuntamiento de Bilbao se han enfrentado este jueves en el pleno durante el debate de una moción de los populares que pedía la "señalización y contextualización histórica" de los asesinatos en enero 1937, hace ahora 85 años, de 224 presos del bando franquista en cárceles y buques prisión que dependían del Gobierno de Euzkadi tras acusar la coalición soberanista a los 'populares' de formar parte del "fascismo que trata de blanquear" los bombardeos que precedieron a estos sucesos, informa Europa Press.

Euskadi, a contracorriente: prorroga el pasaporte COVID y lo amplía a más establecimientos

Saber más

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ya reconoció en 2017 y en nombre del Gobierno vasco la "injusticia" que vivieron estas personas. "109 personas murieron en el Colegio convento de los Ángeles Custodios, 55 en la cárcel de Larrinaga, 53 en la Casa Galera y 7 en el Carmelo de Begoña, en un día dramático para un Gobierno puesto en marcha solo tres meses antes".

El pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha rechazado la "señalización y contextualización histórica", propuesta por el PP, de los asesinatos en 1937 de 224 presos del bando sublevado en cuatro centros de reclusión en la villa que dependían del Gobierno autónomo dirigido por el lehendakari José Antonio Aguirre. Tras un bombardeo franquista, una multitud asaltó las cárceles de Larrínaga, Carmelo, Los Ángeles Custodios y Casa Galera. Se trata de una proposición "de parte, sustentada en un relato sesgado y parcial, que supone una vuelta al pasado y no contribuye a nada", según la portavoz del PNV y concejala de Igualdad, Nekane Alonso.

La moción del PP pedía también la señalización, conservación y puesta en valor de la cripta-mausoleo del cementerio de Derio, así como realizar un homenaje institucional a los alcaldes, concejales y funcionarios del Ayuntamiento de Bilbao asesinados durante los años 1936 y 1937.

En la votación final, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno del PNV y PSE-EE, apoyada también por Elkarrekin Podemos-IU, por la que se insta a la Junta de Gobierno a "seguir fomentando los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra Civil", todo ello como "expresión del derecho de toda la ciudadanía a la recuperación de la Memoria, declarándose el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa".

En la defensa de su moción, el edil del PP Gabriel Rodrigo ha calificado lo ocurrido el 4 de enero de 1937 en las entonces cárceles de Larrinaga, Ángeles Custodios, Casa Galera y el Carmelo como "la mayor matanza que en su larga historia ha registrado" la villa de Bilbao, y ha advertido que "no se puede hablar de memoria cuando en ésta va incluida la desmemoria de otros que, por razones que sean, unos están y otros no, como si esto fuera un premio a un buen alumno o un castigo a uno malo". El 4 de enero de 1937, ha recordado, "fueron asesinadas 224 personas de clases y condiciones diferentes, cuyo único delito fue pensar de forma diferente", y la ciudadanía "tiene que tener conocimiento con la intención de contar con un relato completo" de lo sucedido y guardar "justa memoria de lo que allí ocurrió".

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Ana Viñals, ha indicado que su grupo municipal, del mismo modo que reconoce "los trágicos hechos acaecidos en Bilbao aquel fatídico 4 de enero del 37", reconoce también, "sin ningún tipo de ambages o equidistancia, que existe una línea divisoria muy clara entre las personas que lucharon a favor de la libertad y la democracia, y los que lo hicieron en contra de la misma".

Viñals ha rechazado la propuesta de los 'populares' porque, según ha argumentado, "no es cierto que los hechos denunciados no sean conocidos o que exista un riesgo real de ocultación o pérdida de memoria", y, además, ha afirmado que estos hechos, "absolutamente horribles y lamentables, no pueden ser atribuidos a ningún plan preconcebido, por mucho que su partido político acuse al Gobierno vasco o a los gudaris y milicianos". En ese sentido, ha recordado que fue el propio Gobierno de Euzkadi "el que se presentó en las cárceles para detener los asesinatos y socorrer a los heridos" y además, "se abrió un proceso de investigación de lo sucedido para castigar a los culpables, que no pudo ser resuelto por el avance de las tropas franquistas sobre Bilbao".

Tampoco es cierta, ha considerado, "la necesidad de identificar y poner en valor la cripta-mausoleo del cementerio de Derio, que se sitúa en un lugar privilegiado del cementerio" y "durante 40 años, el consistorio franquista realizó un homenaje a los mártires de Bilbao" en esa misma cripta. Por último, tras asegurar que es "tremendamente triste constatar una vez más la utilización que el PP hace también de las víctimas de la Guerra Civil", ha señalado que, "mientras unas víctimas yacen en una cripta, perfectamente cuantificadas, identificadas e individualizadas en sus sepulturas, los fusilados en el cementerio de Derio se encuentran, hasta la actualidad, sin cuantificar e identificar en su totalidad, y sus restos en su mayor parte están en el osario general".

El concejal de EH Bildu Asier González ha advertido de que el PP "se olvida de los bombardeos" y "siguen blanqueando la historia". Tras acusar al PP de ser "incansables" en la "reiteración" de los hechos ocurridos el 4 de enero de 1937 "escondiendo los bombardeos", ha acusado a los populares de ser parte del "fascismo que trata de blanquear" los bombardeos", ha dicho que "hay que combatir este tipo de fascismo" y ha afirmado que "la mentira se combate en Artxanda y en el pleno".

En este punto del debate, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha pedido mantener el debate en "un tono racional, sin provocar a los demás, sin insultar y sin utilizar terminología que pueda ser dañina para los demás". Esta intervención ha provocado quejas entre la bancada del PP y el alcalde ha llegado a amenazar en dos ocasiones a la portavoz 'popular', Raquel González, con la expulsión del pleno si mantenía sus protestas.

La portavoz del PNV y concejal de Igualdad, Nekane Alonso, ha considerado que el pleno del Ayuntamiento "no es el foro ni el lugar" para tratar este tema pero, en aras del consenso, el equipo de Gobierno ha presentado una enmienda en la línea de reivindicar "justicia, memoria y reparación para todas las víctimas de todas las violencias, insistiendo en que todas las guerras y todas las violencias ejercidas sobre cualquier persona fueron, son y serán injustas, siempre". "Toda las guerras son inútiles, una tragedia, un sinsentido, y como tal la guerra civil lo fue, una sinrazón que nunca debió ocurrir. Injusto e innecesario el franquismo, el terrorismo de ETA y el terrorismo de Estado", ha manifestado, para recordar que Bilbao fue bombardea en 40 ocasiones durante la guerra civil.

Alonso ha rechazado la iniciativa del PP por tratarse de un proposición "de parte, sustentada en un relato sesgado y parcial, que supone una vuelta al pasado y no contribuye a nada" porque, además, "aquellas víctimas de aquellos asaltos a las cárceles ya tuvieron su reconocimiento". Por su parte, la concejal de Salud y Consumo, Yolanda Díez, se ha referido a la petición concreta de los populares de señalización, conservación y puesta en valor de la cripta-mausoleo del cementerio de Derio, y ha destacado que en la página de Bilbao Zerbitzuak, en el apartado referido al cementerio de Bilbao, "se da cumplida información sobre la existencia de la cripta y su significado" y está "cuidada y contextualizada". Asimismo, ha asegurado que estas víctimas "han tenido verdad, justicia y reparación" porque fueron "compensadas en su día y tienen la entrada principal en el cementerio".