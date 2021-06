Rementeria insiste en que la ampliación del Guggenheim se hará incluso sin fondos europeos, mientras que el director del museo advierte de que la financiación está vinculada a ellos

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha insistido este jueves en que el proyecto de ampliación del Museo Guggenheim en la reserva de Urdaibai (Bizkaia) se hará, pese a que no haya fondos europeos, aunque sea más tarde. Además, ha aclarado que no se hará un edificio de las características del edificio de Bilbao y se respetará el medio ambiente. Sin embargo, el director del museo, Juan Ignacio Vidarte, ha advertido que el proyecto no está aprobado por el Patronato y está vinculado a su financiación por los fondos europeos Next Generation.

En una entrevista concedida a TeleBilbao, recogida por Europa Press, Rementeria ha señalado que el proyecto de ampliación del Guggenheim es "una pieza más en muchos otros proyectos que ya son realidad, que ya se han puesto en marcha o que se pueden poner" en el futuro. Además, ha apuntado que la ampliación del Museo "se hará" si hay fondos Next Generation y, si no los hay, es uno de los proyectos "de mucha entidad, muy importantes, que generan mucho bienestar en la sociedad de Bizkaia".

Por ello, ha dicho que "tarde o temprano" se tendrá que ejecutar, pero si es con fondos europeos "mucho mejor" porque se realizará "ahora", entre 2022 y 2026. En todo caso, ha considerado que, "si no vienen esos fondos europeos", tanto el del Guggenheim como la Línea 5 del Metro, "son proyectos redondos, muy buenos y se tendrán que ejecutar en los próximos años". "Son muy importantes para la sociedad de Bizkaia", ha precisado.

"Europa ya ha marcado una cosa bien clara. No se puede crecer a cualquier precio de poner el 'solfa' la naturaleza o el cambio climático. El crecimiento y la actividad económica tienen que estar acompasados y siempre respetando el medio ambiente", ha indicado Rementería, para recalcar que en Urdaibai no se va a construir "un edificio de las características" del museo en Bilbao. En este sentido, ha señalado que lo que se pretende es recuperar "ruinas industriales" dentro del municipio de Gernika, donde estaba la antigua fábrica de cubiertos Dalia, y también el astillero de Murueta, para "recolocarlo" y convertirlo "en una instalación acorde dentro de la naturaleza".

No obstante, el director de la pinacoteca ha recordado que, por el momento, el proyecto no está aprobado por el Patronato ni está garantizada su financiación. "Para que eso sea factible, requiere una estructura de financiación", ha apuntado. En este sentido, ha añadido que, en la actualidad, la hoja de ruta "de cara a esa estructura de financiación" a la que se aspira "está ligada con el proceso de obtención" de fondos europeos, dentro del plan europeo Next Generation.

"Eso es lo que nosotros estamos contemplando. Lo que pueda pasar en un futuro, no lo sé. Hoy por hoy, esa es la situación, y mientras eso no esté más planificado y definido, el proyecto para nosotros sigue estando en la situación en la que está", ha asegurado el director del museo.