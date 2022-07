Las residencias de Gipuzkoa desactivan el conflicto firmando solo con UGT una subida salarial del 13,5% en tres años

Las patronales de la residencias de Gipuzkoa y el sindicato UGT, que apenas cuenta con el 8% de la representación sindical, firmarán un convenio de eficacia limitada en los próximos días con el que las empresas pretenden desactivar un largo conflicto que acumula 262 días de huelga. En Euskadi, el sector de los cuidados a los mayores está muy privatizado y también en Bizkaia y en Álava ha habido protestas y conflictos. La COVID-19 ha puesto en primera línea de actualidad la situación en las residencias, donde han fallecido más de 1.200 personas a causa del virus.

Tras la reunión de la mesa negociadora este martes, UGT ha mostrado su disposición a la firma del acuerdo junto a las patronales Adegi, Lares y Garen para romper una “situación de callejón sin salida” en este largo conflicto que ha estado abanderando ELA, y al que se ha sumado también LAB. Ambos sindicatos han cargado con dureza contra UGT y las patronales y han pedido a la Diputación que no dé cobertura a un acuerdo firmado con tan baja representación. Sin embargo, la diputación -que no participa de forma directa en la negociación- ya ha valorado como “positivo” el acuerdo y lo ha considerado una “oportunidad” para “desbloquear y solucionar” el conflicto laboral. “Se trata de un paso adelante en un conflicto que lleva estancado mucho tiempo”, ha señalado la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, a través de un comunicado. “Con el acuerdo alcanzado hoy se demuestra que buscar soluciones al conflicto laboral es cuestión de voluntad, y que el acuerdo es posible”, ha señalado la diputada, al tiempo que ha agregado que, aunque no sea un convenio de eficacia general, “este avance es positivo para el sector”.

UGT considera que el acuerdo alcanzado permite “garantizar unas condiciones laborales dignas para un sector altamente feminizado” y el poder adquisitivo de los trabajadores, según señala Arantza Agote. De hecho, el convenio, con una vigencia de tres años -2022, 2023 y 2024- contempla un incremento retributivo acumulado de un 13,5%. Este año la subida será del 6,5%, el IPC, y el año que viene del 4% y del 3% en 2024. Además, se incluye una cláusula que permite asegurar el poder adquisitivo de la plantilla, aplicable al final del periodo de vigencia, que establece su equiparación al IPC acumulado si este índice al final de 2024 supera el referido 13,5%. Esta revisión solo se consolidará si al final del periodo de vigencia el convenio se ha firmado por el resto de las centrales y es de eficacia general. Además, se acuerda, entre otras cosas, la paulatina adaptación del tiempo de descanso a su consideración como tiempo de trabajo, y asimismo, se incrementa la retribución por antigüedad.

Como es de eficacia limitada, solo será aplicable en principio a los trabajadores afiliados al sindicato que lo firma, UGT. El resto tendrán que dirigirse de forma individual a su empresa si quiere que se le apliquen las nuevas condiciones y los incrementos salariales. No es la primera vez que UGT firma acuerdos de eficacia limitada en este sector, que lleva 20 años sin tener un convenio de eficacia general. En 2019 UGT también firmó en solitario un pacto de retribuciones al que se sumó la práctica totalidad de la plantilla.

El acuerdo desactiva el conflicto laboral que arrancó en 2018, ya que con la posibilidad de contar con subidas salariales acumuladas de 13,5% en tres años, será muy difícil mantener unida a la plantilla de cara a más movilizaciones. De hecho, ELA y LAB, que han cargado con dureza contra el acuerdo, no se han centrado en las subidas salariales sino que lo han criticado por mantener condiciones de precariedad. Así por ejemplo, ELA considera que el acuerdo “solo empeorará la realidad del sector, ya que entre otras consecuencias, acarreará un aumento en la brecha salarial respecto a los sectores masculinizados e incluso entre las empresas del sector”. Además critica que, por ejemplo, en un sector “donde hay trabajadoras con 30 minutos de descanso y 42 euros de antigüedad, se va a firmar para el año 2022 un total 5 minutos de descanso y 26 euros de antigüedad. Y es que tras la firma del convenio de eficacia limitada se recuperará el mismo de 2009-2012 que es infinitamente peor que la mayoría de convenios de cada empresa”. UGT defiende sin embargo, que aunque hay empresas con convenios con mejores condiciones se mejoran las condiciones de las pequeñas. ELA aboga por mantener la lucha y “seguir peleando por un sistema de cuidados donde se priorice la calidad del servicio, con condiciones laborales que permitan ofrecer un trato humano a los residentes”, pero no ha aclarado si convocará más paros.

Por su parte, el sindicato LAB, que ha considerado “muy grave” lo que ha ocurrido en la mesa de negociación, ha considerado que veía “posibilidades de abordar la vía del acuerdo”, pero que la patronal ha cerrado la puerta, optando por la firma del acuerdo de eficacia limitada. Este sindicato considera necesario “una compensación para recuperar el poder adquisitivo que se puede perder”, el “compromiso de recuperar atrasos para todas aquellas trabajadoras, en caso de que hayan sufrido pérdida de poder adquisitivo antes de 2022”, y medidas como la jornada o los pagos de pluses, “que deberían recogerse desde el inicio de la vigencia del convenio”.