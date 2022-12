Los seis principales sindicatos de Osakidetza mantienen las espadas en alto contra la consejera Sagardui

En paralelo a la crisis abierta en la OSI Donostialdea por los jefes de servicio, los sindicatos Satse, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT han trasladado su preocupación por la “deriva” de Osakidetza en los últimos tiempos y han exigido un compromiso para dar solución a los problemas que sufre la plantilla. Demandan, igualmente, que la mesa sectorial se convierta en “un verdadero foro de negociación”.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han destacado que 2022 ha sido un año en el que “tanto la plantilla de Osakidetza como la ciudadanía han tomado las calles para exigir un cambio de rumbo en las políticas sanitarias públicas, y para que se detenga de inmediato el desmantelamiento de nuestro sistema sanitario”. En ese sentido, han recordado las cuatro jornadas de huelga que la mayoría sindical ha convocado en todos los niveles asistenciales, secundadas “masivamente” por la plantilla. “A la par que miles de personas han acudido a las manifestaciones convocadas el 23 de enero, 26 de febrero y 26 de junio, que han llenado las calles de Gasteiz, Donostia y Bilbao en favor de nuestra sanidad pública”, recalcan, según recoge Europa Press.

Mientras tanto, han censurado que el Departamento de Salud, dirigido por Gotzone Sagardui, así como la dirección de Osakidetza, “han seguido con su hoja de ruta, que consiste en desmantelar el sistema sanitario público, y derribar cualquier puente existente con la representación legal de la plantilla”. “Se cierran las urgencias del hospital de Santiago [de Vitoria], se recortan los horarios y servicios que se prestan en los Puntos de Atención Continuada, como por ejemplo en Zumarraga o Deusto, se intenta cerrar la cirugía cardíaca del hospital de Basurto, y se sigue ahogando a la plantilla con retroceso en derechos laborales, manteniendo la temporalidad en tasas del 58%, cuando la ley exige bajar al 8%”, han denunciado.

A su vez, han acusado al Departamento de Salud de utilizar el foro de la mesa sectorial “para aparentar un diálogo y negociación inexistentes”. “En ella, la parte social no tenemos absolutamente ningún papel que jugar”, lamentan. Por ello, han recordado, los sindicatos se han levantado y ausentado de esa mesa en reiteradas ocasiones, “no sin proponer medios alternativos, como ha sido el Consejo de Relaciones Laborales, al que los máximos responsables de Osakidetza han decidido no acudir hasta en dos ocasiones”. Los sindicatos han constatado que la dirección de Osakidetza “no es un interlocutor válido para negociar”, mientras que en la reunión de hoy con el Departamento de Salud se han encontrado “con una pared que elude asumir la responsabilidad de todas las decisiones que se están tomando”.

“Nos hemos encontrado con una consejera que mantiene la decisión de que la mesa sectorial no sea un espacio de negociación, y que ha decidido seguir con su política de recortes y desmantelamiento de Osakidetza”, han denunciado. Aunque los sindicatos de la mesa han propuesto al Departamento de Salud que “adquiera el compromiso real de cambiar la dinámica de negociación”, ha lamentado que no han encontrado “voluntad alguna para que ese cambio se produzca”. “Si no lo remediamos, el cambio de cultura anunciado en junio de este año va a seguir su curso, y la pérdida de calidad en la atención que hemos venido sufriendo será peor aún en los próximos meses”, han advertido.