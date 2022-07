Sortu se descuelga del acto central de memoria por Miguel Ángel Blanco por ser un “homenaje a la monarquía española”

Arkaitz Rodríguez, dirigente de Sortu, uno de los partidos integrados en la coalición EH Bildu, ha confirmado que no van a participar en los actos que se van a organizar esta semana en conmemoración de Miguel Ángel Blanco, edil del PP en el Ayuntamiento de Ermua secuestrado por ETA el 10 de julio de 1997 y asesinado unos días después. “Entendemos que las características de ese acto son otras. En ese acto, como se sabe, va a estar, entre otros, el rey de España, así como muchos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En ese sentido, entendemos que el sentido y el objetivo de ese acto no es honrar la memoria de Miguel Ángel Blanco, no ahonda en el camino hacia la convivencia”, ha señalado en una entrevista concedida ante los micrófonos de Euskadi Irratia este lunes. “No vamos a participar en un acto que homenajea a la monarquía española y a las Fuerzas Armadas españolas”, ha subrayado.

“Se van a cumplir 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, sí, y también se han cumplido 46 años del asesinato a tiros de Agurtzane Arregui y del asesinato a tiros de Joseba Barandiaran”, ha abundado el dirigente de Sortu. Arregui, de 38 años era la esposa de Juan José Etxabe, miembro de ETA que había huido a Francia; Joseba Barandiaran participaba en unas manifestaciones contra la brutalidad de la Policía Armada en los Sanfermines de 1978, que se saldó con la muerte de un estudiante, Germán Rodríguez, y 150 heridos. “Hace cinco años, en el vigésimo aniversario, tomamos parte en los actos que se celebraron en Ermua”, ha recalcado, aun así.

“Sin duda alguna, este pueblo ha sufrido mucho y todavía queda un largo camino que recorrer para conseguir el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas”, ha añadido. “Por desgracia, todavía hay víctimas de primera y de segunda. Hay algunas que tienen garantizado el reconocimiento institucional, pero hay cientos o miles que siguen sin ese reconocimiento. Y este pueblo se merece el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas”, se ha quejado.