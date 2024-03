El Superior vasco da la razón a ELA y obliga a consolidar 77 plazas de educadores más en las Haurreskolak

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón al sindicato ELA y señala en una sentencia que el consorcio de Haurreskolak deberá consolidar 77 plazas más de educadores, un 30% más sobre las 264 que se convocaron. El sindicato ha destacado la importancia de la sentencia porque ELA ha recurrido los procesos de consolidación en otros ámbitos como Osakidetza, Educación pública, Administración de Justicia o el de la Administración general, entre otros, pero aún no hay resolución, por lo que señalan que si esos procesos siguen la misma senda “habría que convocar miles de puestos de trabajo adicionales a los procesos de consolidación”. No obstante la sentencia que se ha conocido este martes de momento no es firme y el Gobierno vasco ya la ha recurrido ante el Tribunal Supremo, según ha confirmado el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria. “Deberá seguir su curso judicial y la resolución definitiva dependerá de lo que pueda durar la respuesta a este recurso”, ha señalado el portavoz.

La sentencia señala que el Gobierno vasco “ha incumplido” la conocida como 'ley Iceta' en el proceso de consolidación del consorcio Haurreskolak, las guarderías públicas. El consorcio convocó 264 plazas de educadores al proceso de consolidación y el Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado que “debían convocarse al menos 77 plazas más, un 30% más que las convocadas”. El juzgado considera que en cumplimiento de la 'ley Iceta', por la que se deben convertir en fijas las plazas con interinidad anterior a diciembre de 2020, el número de plazas a cubrir son 453 y no las 264 convocadas, lo que significa que quedarían otras 189 plazas. A ellas el juzgado resta 112 que habían sido declaradas judicialmente como fijas, con lo que el resultado final son 77 plazas adicionales. “Esta sentencia confirma lo que ELA ha denunciado en varias ocasiones: que el Gobierno vasco y muchas de sus administraciones, entre ellas el consorcio Haurreskolak, no han llevado a cabo correctamente los procesos de consolidación”, han señalado desde ELA, que ha denunciado que, “en general, el objetivo de las administraciones ha sido ofrecer el menor número posible de puestos de trabajo y consolidar el menor número de trabajadores posible”. “ELA tiene claro que seguirá luchando hasta que la temporalidad real baje al 8% a través de procesos de consolidación. Tanto en los juzgados, como en las calles, como en las mesas”, ha señalado.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria ha reconocido tras el Consejo de Gobierno que se trata de un tema “complejo” y que que “una de las razones de fondo que existen en torno a la cuestión planteada en esta sentencia y en el recurso es cómo se debe calcular el número de plazas de trabajadoras y trabajadores a estabilizar mediante estos procesos de consolidación”. “Es un tema que está en discusión, es un tema sobre el que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha emitido su decisión, digamos, en base a unos números que ellos han estimado, pero que no coinciden con los cálculos que había hecho el Gobierno vasco y esa es la razón por la que hemos decidido presentar este recurso al Supremo, para que sea este órgano jurisdiccional el que adopte la decisión definitiva”, ha explicado Zupiria