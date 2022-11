El surf adaptado para personas con discapacidad busca el apoyo de las instituciones vascas para sobrevivir

En un mundo en el que los límites suponen su día a día, el surf les da libertad. Ainhoa es una joven con esclerosis múltiple a la que jamás se le pasó por la cabeza practicar ese deporte. “Era algo que no conocía, ni se me había pasado por la cabeza que yo pudiera practicar surf, pero lo probé un día y fue impresionante. Es maravilloso, algo increíble”, asegura. Para Jaime, el surf significa “volar”; para Irune, “libertad” y, para Sergio, su “pasión”. Yolanda padece siringomelia, una enfermedad rara que daña la médula espinal, por lo que tiene dificultades para mover su cuerpo. Sin embargo, eso no le impide surfear, gracias a una silla instalada encima de una tabla de surf. “Me da la sensación de que no tengo ningún límite, de una adrenalina brutal, de que hago esto y parece que he llegado al fin del mundo y he vuelto”, explica.

El pueblo que se alzó contra el poder representando 'Güeñeovejuna', una sátira para luchar contra una planta de biomasa

Saber más

“Mi hijo se llama Jaime y el surf ha sido un milagro para el desarrollo de su discapacidad intelectual y física. La integración con la naturaleza y con el resto de sus compañeros ha sido perfecta. Las personas con discapacidades tienen miedos e inseguridades, pero el surf se las quita. Mi hijo es feliz, grita de alegría, sale con satisfacción del agua. Los avances se notan cada mes. En el caso de mi hijo, puede parecer una tontería, pero a él le costaba mucho dormir y, gracias al surf, duerme. Llevaba 25 años sin echarse una siesta, después de pasar un verano haciendo surf, he visto como se quedaba dormido por la tarde”, ha explicado Beatriz Pérez en el Parlamento Vasco.

Mi hijo se llama Jaime y el surf ha sido un milagro para el desarrollo de su discapacidad intelectual y física Beatriz Pérez — Madre de Jaime, surfista con discapacidad intelectual

La razón por la que Pérez ha acudido este lunes al Parlamento es porque, la empresa que ha hecho posible que su hijo Jaime y el resto de jóvenes con discapacidad intelectual y física hayan aprendido a hacer surf, la única con estas características en toda Europa, según señalan, está en la ruina y necesitan el respaldo de las instituciones para poder seguir a flote. “Mi empresa se ha arruinado. No puedo pagar a mis trabajadores por lo que hemos paralizado la actividad”, ha explicado también ante la cámara el surfista Lurta Nikolas, propietario de la empresa y ahora asociación Gertu, especializada en surf adaptado para personas con discapacidad. “Nuestro camino ha sido pasar de empresa privada a asociación y elaborar un documental para mostrar lo que hacemos, pero necesitamos respaldo público privado para salir adelante”, ha confesado.

Sonia, al igual que Beatriz, también es madre de una joven con discapacidad llamada Irune. El caso de Irune era difícil de llevar porque, según lamenta la madre, los brotes que tenía podían llegar a convertirla en “violenta y autodestructiva”, tanto consigo misma como con su entorno. Un año después de practicar surf, su agresividad ha desaparecido. Ahora la joven está motivada y sueña con practicar surf a nivel profesional. “Para nosotros era muy difícil de encontrar un ámbito en el que ella pudiera trabajar en lo que le pasaba. El surf les ofrece beneficios a todos ellos y también a sus familias, pero acceder a estas actividades de manera privada es imposible. No es solo apuntarse a una escuela de surf, estos chicos y chicas necesitan a personas especializadas, porque cuando van, están con el resto de la gente, en la playa, y sienten el respeto de esa otra gente cuando están en el agua. Son uno más”, ha detallado Sonia.

Me da la sensación de que no tengo ningún límite, de una adrenalina brutal, de que hago esto y parece que he llegado al fin del mundo y he vuelto Yolanda — Surfista con siringomelia

Gertu cuenta con fisioterapeutas especializados y materiales adaptados para las personas con discapacidad física, como la silla que utilizan Yolanda y otros surfistas con movilidad reducida. Desde hace un par de veranos, estos jóvenes han podido desarrollar el deporte en la costa vizcaína gracias al aporte económico de las familias, pero sienten que con solo practicarlo en verano, no es suficiente. “Hay escuelas de surf que en verano se ponen el cartel de inclusivas y se sacan la foto. Nosotros no queremos eso. Queremos que haya una continuidad, que sigan más allá del verano. El mar es un sanador natural y queremos tener una planificación para ellos durante todo el año”, ha indicado Nikolas, quien ha asegurado que a lo largo de este tiempo ha contado con el apoyo de distintos ayuntamientos de la costa como el de Sopela o el de Getxo y de la Diputación de Bizkaia, pero que para elaborar su actividad requiere de una ayuda unificada y específica de las instituciones públicas y los agentes privados.

El representante de la asociación Gertu y las familias de los surfistas han comparecido en una comisión a petición de la parlamentaria Rebeka Ubera, de EH Bildu. No obstante, todos los partidos con representación en la cámara se han mostrado a favor de ofrecer, en la medida de lo posible, ayudas para que Gertu pueda seguir desarrollando sus funciones. “No podemos dejar que un proyecto así, que aporta tantos beneficios, se paralice”, ha asegurado Ubera.

La representante de Unidas Podemos-IU, Isabel González ha destacado que tanto los Presupuestos como las futuras leyes de Salud y del Deporte “contemplan partidas destinadas a dotar a estas actividades de recursos para que se lleven a cabo”, mientras que el parlamentario del PSE-EE, Ekain Rico, ha añadido que la labor que realizan es “importante”, por lo que no puede “desaparecer”. Por último, el parlamentario del PNV, Luis Javier Tellería ha confesado haberse “emocionado” con la comparecencia. “Nadie puede decir que no se da cuenta de los beneficios que ofrece el surf a estas personas. Desde mi partido lo valoramos y hay que trabajar para ver cómo se puede apoyar desde las instituciones. Vamos a considerarlo seriamente y lo trasladaremos al Gobierno vasco. Insistiré en ello. Contad con nuestra solidaridad, comprensión y apoyo”, ha concluido.