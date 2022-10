Suspendido de nuevo por enfermedad del exalcalde del PNV el primero de los tres juicios por corrupción en Alonsotegi

Nueva suspensión. El primero de los tres juicios por corrupción en el municipio vizcaíno de Alonsotegi, unas causas en las que están investigados tres alcaldes consecutivos del PNV, Gabino Martínez de Arenaza, Aitor Santisteban y José Luis Erezuma, ha quedado aplazado sin fecha por razones de “prudencia” debido a informes médicos que acreditan una grave enfermedad de Erezuma, al que le correspondía sentarse en el banquillo desde este martes junto con empresarios contratistas y al arquitecto Alberto Zulueta. Este mismo lunes se ha emitido una providencia en la que el tribunal de la Audiencia Provincial de Bizkaia, compuesto por los magistrados Ángel Gil, José Ignacio Arévalo y Cristina de Vicente, requieren a los letrados de Erezuma que comuniquen cuando “finalice el tratamiento” para fijar un nuevo calendario.

Se da la circunstancia de que este juicio arrastra ya varias suspensiones y años de retraso. En septiembre de 2021 se fijó el 4 de noviembre de ese año para la celebración de las vistas. No se celebró y, en enero, Erezuma y el resto de acusados en esta pieza alcanzaron un preacuerdo para evitar sentarse en el banquillo y la entrada en prisión a cambio de una confesión y de un calendario para la devolución de los 680.000 euros en que se estima el quebranto económico de esta pieza más 200.000 euros en intereses.

Pero pasaron las semanas y los meses y los acusados no cumplieron el pacto. La fecha clave fue el 20 de abril. Una vez superada, aunque se habían consignado 100.000 euros, el calendario de pagos no terminaba de ser una realidad. Así, las acusaciones -la Fiscalía, la oposición de EH Bildu y hasta el propio Ayuntamiento, aún dirigido por el PNV y no sin tensiones internas- acordaron romper el acuerdo y volver a solicitar la celebración del juicio. En julio este periódico adelantó la nueva fecha: 18 de octubre. Y ahora, de nuevo, los problemas de salud sobrevenidos de Erezuma impiden la celebración de las sesiones.

La Fiscalía y todas las acusaciones salvo de la de EH Bildu piden unos seis años de cárcel para los imputados. El letrado de la formación, Iñigo Santxo, eleva a ocho años la condena propuesta en su calificación. En la fase de investigación se dio por acreditado que “aprovechando” unas inundaciones que tuvieron lugar en noviembre se acordó en Alonsotegi solicitar a la Diputación una subvención de 600.000 euros y 80.000 más salieron de las arcas locales. Sin embargo, eran obras sin contenido real, según defienden las acusaciones y admitieron en el preacuerdo los propios aludidos.

La pasada semana se completó precisamente la investigación de la segunda de las tres causas por corrupción en Alonsotegi. El 'modus operandi' era idéntico, aunque en este caso son fondos movilizados durante el mandato de Santisteban (2007-2011) y ascienden a alrededor de 1,1 millones. Erezuma gobernó de 2011 a 2015 y el tercer implicado, Martínez de Arenaza, de 1999 a 2007. En toda su joven historia, Alonsotegi, el pueblo natal del lehendakari, Iñigo Urkullu, solamente ha tenido cinco alcaldes. Este municipio se creó al escindirse de Barakaldo.