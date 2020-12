La tasa de positividad en Euskadi se mantiene en el 3%, pero Urkullu insiste en la importancia de limitar las relaciones familiares en Navidad "para salvar vidas"

La tasa de positivos en Euskadi se mantiene en un 3% tras haber realizado 10.102 pruebas diagnósticas de las cuales 300 han resultado positivas en coronavirus. A pesar de esa pequeña mejoría en los datos registrados, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recordado la importancia del papel de la sociedad durante estas Navidades. "Me preocupa que nos relajemos y pensemos que esto ya está hecho. Ahora tenemos un reto por delante que no lo resuelve la vacuna, y lo tenemos que afrontar. Las vacaciones de Navidad son un riesgo y no hay vacuna", ha recordado.

El lehendakari ha respondido este domingo, por vía telemática, a algunas de las preguntas más frecuentes de los ciudadanos en relación a la COVID-19 y a las medidas adoptadas para contener la pandemia. "La única vacuna que es la máxima prevención y autoprotección. Tenemos una tasa de contagio demasiado alta, los efectos de las vacunas tardarán meses. La responsabilidad está en nuestras manos. Máximo compromiso y máxima responsabilidad. Cumplir las medidas es vital para salvar vidas", ha alertado Urkullu.

Según el último informe del Departamento vasco de Salud, de los 300 nuevos positivos, 126 se encuentran el Bizkaia, 112 en Gipuzkoa y 60 en Álava, además de 2 casos de residentes en otras comunidades autónomas. En cuanto a los hospitales, 26 personas han ingresado con coronavirus y 98 permanecen en las UCIs.

Debido a que los días festivos de Navidad las restricciones de movilidad se van a relajar, Urkullu ha recomendado "evitar" en la mayor medida posible los desplazamientos, por ser los que "contribuyen a la expansión del virus". El lehendakari ha explicado que con esta cierta flexibiliación se trata de lograr un "equilibrio entre la seguridad y el factor emocional". Sin embargo, ha defendido la decisión de restringir la movilidad nocturna puesto que por la noche es más posible que "se produzcan comportamientos de riesgo en términos sanitario, como 'botellones' o fiestas clandestinas". Otros de los eventos cuya prohibición ha defendido son la celebración de desfiles navideños o de carreras como la 'San Silvestre', puesto que ha considerado este tipo de actividades como un "riesgo innecesario", debido a que congregan un elevado número de personas.

Con respecto a las restricciónes a la hostelería el lehendakari ha explicado que el problema se encuentra en la actitud de los usuarios que "relajan" las medidas cuando acuden a bares y restaurantes. "Ha sido habitual ver a grupos de personas conversando animadamente a poca distancia, sin mascarilla y durante periodos prolongados de tiempo. Esto es lo peligroso; es lo que debemos evitar", ha manifestado para recordar que "cumplir las medidas a rajatabla es la mejor forma de ayudar" a estos sectores.