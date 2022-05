Las trabajadoras de las residencias de Bizkaia “intensificarán” sus protestas para lograr una mejora laboral

Llevan desde que el pasado 14 de diciembre convocaran una serie de jornadas de huelga sin reunirse con la patronal para renovar su convenio, que finalizó en 2020. Sus cargas de trabajo, según denuncian, son cada vez más “inasumibles y en condiciones de explotación por falta de personal”, y aún así, en su cuarta jornada de huelga en lo que va de año, se han mostrado fuertes y han asegurado “intensificar las movilizaciones” hasta lograr su objetivo. Se trata de las trabajadoras de residencias de Bizkaia, que ya cuentan con experiencia en este tipo de conflictos -en 2017 protagonizaron una huelga histórica de 378 días- y que confían en que con sus protestas lograrán una mejora en el modelo de cuidados de las residencias en las que trabajan y una renovación del convenio que contemple mejoras en materia de salarios, con una equiparación salarial al Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) y con mejoras en la antigüedad, nocturnidad y los domingos trabajados, entre otras.

Convocan una huelga para denunciar las condiciones laborales de las trabajadoras de residencias en Bizkaia

Este lunes han protagonizado su cuarta jornada de huelga desde que comenzaron los paros. Como viene siendo habitual en este conflicto, cada sindicato del sector ha realizado una convocatoria individual en un lugar distinto de Bilbao, pero a la misma hora. Las trabajadoras representadas por el sindicato ELA se han manifestado desde la Plaza de Ugasko, sede del Departamento de Acción Social, hasta la Diputación, mientras que las de LAB han vuelto a realizar una sentada en Gran Vía, frente a las Juntas Generales, donde han paralizado el tráfico. UGT y CCOO, por su parte, sí que han protestado de forma conjunta con una concentración frente a la Diputación de Bizkaia.

Gatazka indartzeko unea dela adierazi dugu Bizkaiko helduen egoitzetako 4. greba egunean #FuntsezkoakBeti



Eserialdia egin dugu Batzar Nagusien aurrean, eta salatu dugu Aldundiak lan gatazka honetan duen ardura bere gain hartu gabe jarraitzen duela

👇👇👇https://t.co/z7mL9jSXMG pic.twitter.com/nrY9Om73WF — LAB SINDIKATUA (@LABsindikatua) 30 de mayo de 2022

“Las trabajadoras llevan más de año y medio sin convenio, con cargas de trabajo inasumibles y en condiciones de explotación por falta de personal. Nuestras reivindicaciones son garantizar el poder adquisitivo de las plantillas, mejoras en materias de conciliación, mejora en materia de salud laboral, planes de igualdad, así como la contratación de más personal, sustituciones desde el primer día y la estabilidad en el empleo. Las patronales -GESCA, LARES y ELBE- solo tienen propuestas regresivas, tras 10 reuniones de la mesa negociadora, no se ha vuelto a convocar. La congelación salarial, la no sustitución de trabajadoras desde el primer día, la no consolidación del empleo, el mantenimiento de jornadas parciales, y no abordar cuestiones como los planes de igualdad o materias de salud laboral es el modelo que defienden patronales y Diputación Foral de Bizkaia”, han denunciado desde el sindicato ELA.

Por primera vez en lo que va de conflicto, desde LAB han apostado por “buscar una unidad sindical”. “Intensificaremos las movilizaciones y la acción sindical para lograr la equiparación de las condiciones laborales de las trabajadoras y una ratio digna, mientras buscamos la unidad sindical. Estamos fuertes para este nuevo ciclo. Afrontamos el nuevo escenario que tenemos por delante con ambición y ganas”, han asegurado, confiadas de que después de verano situarán “el conflicto en el centro”. “En estos seis meses hemos trabajado la necesidad de la equiparación y de mejora de la ratio con las trabajadoras del sector empresa por empresa. En este nuevo ciclo, ha llegado el momento de incrementar la intensidad y la fuerza de las movilizaciones y huelgas. Tras el verano, queremos situar este conflicto en el centro”, han recalcado tras destacar que el hecho de que los servicios mínimos esta jornada hayan sido del 80%, en lugar del 100% como viene siendo habitual, “ha aumentado el impacto de la huelga”.

Preguntado por la razón por la que a diferencia de en otros conflictos laborales en Euskadi, en este, los sindicatos no protestan de forma conjunta, el representante de ELA -sindicato mayoritario en el sector-, Julio Fombellida ha reconocido que “se están dando pasos” para una unión entre ELA y LAB. “Es cierto que aunque hay ocasiones en las que tenemos puntos de vista diferentes sobre el conflicto, se están dando pasos y mantenemos conversaciones entre ambos sindicatos. Hablamos sobre qué día protestar, para que las convocatorias sean el mismo día, pero por ahora llegamos hasta ahí”, ha confesado el representante de ELA, quien ha destacado que en el caso de otros sindicatos como CCOO o UGT no “comparten posiciones” sobre este conflicto.

Por su parte, desde UGT y CCOO, se han concentrado de forma conjunta frente al la Diputación para denunciar que “la pandemia ha amplificado los problemas que se venían sufriendo las trabajadoras. Luchamos por mejorar la ratio de atención, por aliviar cargas de trabajo, implementar medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, para que se cubran las ausencias y por mejorar las medidas de salud laboral. Exigimos la equiparación salarial con las trabajadoras del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS), ya que en las residencias concertadas se realiza el mismo servicio para la Diputación pero por la mitad del salario”, han criticado.

Más allá de las mejoras en salarios, las trabajadoras buscan con el nuevo convenio conseguir que todas las trabajadoras cuenten con una jornada completa, que el 95% del personal tenga contrato de trabajo fijo e indefinido y que las sustituciones del personal se realicen desde el primer día. También exigen reducciones de jornada voluntaria para personas mayores de 60 años, pero manteniendo su cotización y con la exención del turno de noche de forma también voluntaria para mayores de 55 años y mejoras en descansos, festivos, permisos, ratios y cargas de trabajo.