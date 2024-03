Los tres presidentes autonómicos socialistas arropan a Eneko Andueza en Euskadi

El Secretario General del PSE-EE y candidato a Lehendakari, Eneko Andueza, ha defendido en un encuentro celebrado en Donostia con los tres únicos presidentes autonómicos socialistas que su partido representa “la izquierda que sabe gobernar”. “Lo hemos demostrado siempre que hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Somos la izquierda que necesita Euskadi. La que va a hacer posible el cambio de guion para hacer de nuestra tierra un lugar mejor” , ha aseverado.

En un encuentro con la navarra María Chivite, el castellanomanchego Emiliano García-Page y el asturiano Adrián Barbón, Andueza ha destacado que los tres “demuestran día a día que, lejos de los sables mediáticos y lejos del desgobierno de la derecha, es posible gobernar de otra manera, de la manera socialista”. Ha recordado que en esas tres comunidades “la ciudadanía ha refrendado elección tras elección su labor por su forma de gobernar que pone a los ciudadanos en el centro de su acción política y que se preocupa y ocupa de los problemas reales de las personas”. “Está demostrada la eficacia de esta manera diferente de gobernar porque cuando coincide un gobierno socialista en España con un gobierno socialista en una comunidad autónoma a la ciudadanía de esa comunidad le va mejor”, ha añadido.

El candidato a lehendakari también ha defendido la labor de Pedro Sánchez al frente del Gobierno central y ha asegurado que ha convertido a España en “un país que se preocupa por la Sanidad, la Educación, la Vivienda, la Seguridad, por el bienestar de sus ciudadanos. Ese es el país que quiero también para Euskadi. El que ya ofrecen María, Emiliano y Adrián. Por eso quiero ganar las próximas elecciones. Porque los vascos y las vascas no se merecen menos”, ha añadido solemnizado.

Tras Andueza ha intervenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien se ha mostrado muy satisfecho de “poder echar una mano” en la campaña vasca y ha destacado el perfil “útil” de Eneko Andueza. “Es un perfil de persona útil para la política, el perfil de quien ha venido a la política con ánimo de construir, con una perspectiva incluyente y con capacidad de escucha frente a quienes presentan un perfil excluyente y sectario”. Además, ha resaltado “que al igual que Euskadi es una referencia muy admirada en España, en el marco de la izquierda la referencia del PSE-EE es muy importante, es un símbolo, la fuente de la que bebemos todas las gentes de izquierda”.

El presidente de Castilla-La Mancha ha puesto en valor el modelo socialista que apuesta por “la cohesión social y la igualdad” y que “afronta las situaciones de crisis con la misma prioridad, las personas, que en momentos de tranquilidad. Si van bien las cosas repartimos, si van mal sabemos que no debemos recortar”. “En situaciones de crisis somos el colchón contra las dificultades y sabemos ser un acelerador social en las oportunidades. Y este es un común denominador de los socialistas en todas las comunidades autónomas, sea cual sea el clima político, la situación económica”, ha añadido.

Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, que ha bromeado sobre la posibilidad de un “frente norte” de gobiernos socialistas, ha destacado que Eneko Andueza ha centrado su acción política en las verdaderas necesidades de la ciudadanía. “Me gusta cuando ponemos el foco en las cosas importantes de verdad, en las condiciones de vida de las personas. Dejémonos de construcciones nacionales, para centrarnos en el empleo, la vivienda, las infraestructuras, la transición de nuestra industria”, ha explicado, para destacar después que las comunidades autónomas de Euskadi y de Navarra comparten proyectos estratégicos como el tren de alta velocidad. Además, al referirse a los últimoepisodios violentos que han protagonizado algunas personas al calor de las protestas agrarias ha pedido “que la derecha no nos arrastre ni a sus maneras de hacer política ni a sus reivindicaciones políticas. ”Tengamos bien centradas nuestras prioridades, no copiemos sus formas“, ha demandado.

Chivite ha defendido que la cogobernanza fue un modelo de éxito en la respuesta a la pandemia y ha subrayado que Navarra es la comunidad que tiene “la de mejor calidad de vida” y que es la menos endeudada. Y ha defendido la “prosperidad compartida” y una justicia fiscal que acompañe a las personas y las empresas que lo necesiten y que muestren una actitud positiva ante las transformaciones que van a experimentar.

Por su parte, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha puesto en valor la figura de Eneko Andueza por ser una persona “coherente, con convicciones y que cree en las ideas socialistas”. “Es una persona que une y es consciente de la pluralidad de Euskadi”, ha afirmado.

Barbón ha destacado la “diferente respuesta dada en coyunturas difíciles” de la mano de los socialistas, como la surgida tras la crisis originada por la COVID-19. Y ha señalado que al Partido Socialista se le distingue “por el humanismo y por entender que lo colectivo trasciende de lo individual”. “Tenemos claro que un Estado del Bienestar es patrimonio de los que no tienen otro patrimonio”, ha recalcado.

“Fuimos los presidentes autonómicos socialistas, junto al presidente Pedro Sánchez, los que defendimos que Europa no podía gestionar la crisis sanitaria con austeridad como se hizo con la anterior crisis económica. No da igual quien gobierne, y no es lo mismo que gobiernen los que apuestan por los servicios públicos o aquellos que prefieren que la salud sea pagada por el bolsillo de cada uno”, ha reafirmado.