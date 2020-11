La UCI del hospital de Santiago de Vitoria vuelve a recibir casos de COVID-19 y Txagorritxu habilita más plazas y refuerzos de personal

El incremento de la presión asistencial es más que evidente en Euskadi y, aunque se frene la curva de contagios como han aventurado desde el Departamento de Salud, se espera un pico de ingresos en los próximos días, así como de derivaciones a la UCI y de posibles fallecimientos. Desde esta semana se ha activado ya el escenario 3 de 5 del plan de contingencia hospitalaria del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y, en el caso de Vitoria, ya se han adoptado las primeras medidas. El segundo hospital de la ciudad, Santiago, ya está volviendo a acoger pacientes con COVID-19 en la UCI y en Txagorritxu se ha reforzado ya el personal de críticos y en los próximos días se empezará a dotar una nueva unidad con doce camas adicionales.

Continúa creciendo la presión asistencial en los hospitales vascos y los pacientes con COVID-19 en la UCI son ya 146

Según fuentes sanitarias, en Vitoria -y en todo Álava- los puestos de UCI disponibles son 34 en Txagorritxu -20 para coronavirus (de las cuales 18 están ocupados) y 14 para el resto de patologías- y 23 en Santiago -10 (3 ocupadas) y 13, respectivamente-. Ambos centros, aunque con sedes diferentes, están unificados bajo la denominación Hospital Universitario de Álava (HUA). En las últimas semanas, este hospital había estado recibiendo derivaciones desde Gipuzkoa, el territorio que ha tenido más incidencia y más ocupación hospitalaria. Ahora ya se han habilitado más alas para COVID-19 en el hospital Donostia, el único de esa provincia con UCI. En Bizkaia, hay más centros con unidades de intensivos, Cruces, Galdakao, Basurto y el Alfredo Espinosa de Urduliz.

Tras el repunte de ingresos conocido este sábado, la ocupación de la UCI con casos de coronavirus roza ya el 50%. Esto no quiere decir que el resto de camas estén libres. Son pacientes graves con otras patologías pero también casos ya negativizados que no han superado las consecuencias de la COVID-19, aunque no se les registre como tal. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ya avanzó en el Parlamento que este lunes habrán de estar operativas 45 camas UCI adicionales habilitadas en estos días, lo que dejaría la dotación general en 327. El actual escenario 3 de alerta permite llegar a disponer de 427 puestos de UCI. El 4 llegaría a 558 y el 5, diseñado expresamente tras la situación cercana al colapso de la primera ola, singularmente en Vitoria y en Bizkaia, permitiría manejar un máximo de 692.

Pero no es tan sencillo como poner camas, como repiten las autoridades sanitarias. Cada puesto de UCI exige una dotación de personal. En el caso de Txagorritxu, por ejemplo, el refuerzo ya aplicado en Enfermería es de un profesional por turno que sale de los equipos de quirófano vespertinos que han sido suspendidos. Ello implica también la suspensión de otras actividades sanitarias ordinarias. Sagardui explicó que, de momento, la afección se concentrará en las operaciones no urgentes de tarde. Asimismo, cada plaza de UCI requiere equipamiento propio, incluido un respirador. En principio, las compras de la primera ola cubrirían las necesidades, así como los ventiladores portátiles y hasta las torres de anestesia en el escenario más grave.