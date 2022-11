Urtaran vota con la oposición contra el plan de su socio el PSE-EE para ampliar el tranvía de Vitoria

El pleno municipal de Vitoria ha aprobado una resolución pactada entre el PNV del alcalde, Gorka Urtaran, y parte de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, para instar al Gobierno vasco a que “de forma inmediata y sin esperar al fin del plazo de alegaciones” convoque las reuniones técnicas para resolver las “discrepancias” en relación al estudio informativo de extensión del tranvía hasta el barrio de Zabalgana. El área autonómica de Transportes está en manos del PSE-EE, socio también de Urtaran en Vitoria y que ha votado en contra.

Los socialistas sí se han sumado al resto para rechazar que esta ampliación ubique las cocheras en el sur de la ciudad. Pero, salvo los socialistas, los grupos también han criticado que el trazado proyectado por el Gobierno vasco afectará al tráfico de la ciudad en Lovaina y San Martín y que no penetrará en Júndiz. El concejal de Movilidad, Raimundo Ruiz de Escudero, del PNV, ha defendido que el tranvía a Zabalgana es una infraestructura “muy importante para la ciudad” y “que no debe sufrir ningún retraso”, pero cree necesario acordar un trazado que “no genere más problemas y que dé el servicio que debe dar”. “Esto no es un debate político, es un debate técnico”, ha defendido.

Ruiz de Escudero ha subrayado que todos los grupos rechazan que las cocheras se ubiquen en el sur y se ha mostrado a favor de que se construyan en el norte. También ha destacado que los técnicos municipales han alertado del problema técnico que supondrá el trazado del Gobierno vasco para la zona de Lovaina si se peatonaliza, ya que actualmente es atravesada por más de 5.500 vehículos diariamente.

La concejala del PSE-EE Marian Gutiérrez ha subrayado que los proyectos en la ciudad suelen estar acompañados de “polémicas”, incluido el tranvía “desde sus orígenes”, aunque hoy es el medio de transporte mejor valorado. “Ahora es el momento de Zabalgana, que lleva años esperando la llegada del tranvía para mejorar su movilidad”, ha defendido. También ha señalado que los vecinos del barrio de San Martín van a ver mejorada su movilidad con este proyecto. Para los socialistas, “Zabalgana no puede esperar más” y ha recordado que tras el estudio informativo, es ahora cuando se pueden presentar las alegaciones y ha abogado por “trabajar los consensos”.