Vitoria se pone seria con las palomas: “No las alimentes, no lo necesitan”

El Ayuntamiento de Vitoria se ha puesto serio con las palomas. El Gobierno local ha diseñado una ruta informativa a pie de calle para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de no alimentar a estas aves urbanas A través de esta iniciativa, se pretende explicar a los viandantes que no se debe dar comida a las palomas porque son animales silvestres y no la necesitan, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Euskadi aplicará descuentos del 50% en todo el transporte público autonómico, foral y local desde el 1 de septiembre

Saber más

La ruta se enmarca en el plan de gestión de la población de palomas y en la campaña informativa y de corresponsabilidad que se está desarrollando en torno a este asunto. La campaña, que tiene como lema 'No las alimentes, no lo necesitan', explicará que la sobrealimentación, además de perjudicial para estos animales, genera más puestas y una mayor población. Asimismo, desde el Ayuntamiento se recordará a los ciudadanos la existencia de una ordenanza que prohíbe dar de comer a estos animales.